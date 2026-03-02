El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en una entrevista publicada este lunes por The New York Post que decidió lanzar este sábado su ofensiva contra Irán tras descubrir que el régimen persa había reanudado su programa nuclear después de los bombardeos del año pasado, y que, de hecho, tenía una planta atómica desconocida, lo que indicaba un programa secreto de enriquecimiento de uranio que desafiaba las advertencias de Washington.
OPERACIO 'FURIA ÉPICA'
Donald Trump sostiene que Irán enriquecía uranio en secreto: "Lo detuvimos"
Donald Trump aseguró que el régimen de Irán tenía un programa nuclear secreto que reanudó a pesar de los ataques del año pasado. "Se negaron a cesar en su búsqueda de armas nucleares" e "ignoraron nuestras advertencias".
En una entrevista con la agencia de noticias estadounidense, Trump contó que la Inteligencia de Estados Unidos había detectado una instalación de enriquecimiento de uranio en un sitio previamente desconocido, por lo que decidió este sábado iniciar la Operación Furia Épica para terminar con lo que la Operación Martillo de Medianoche de junio del año pasado no había logrado: exterminar para siempre el programa nuclear del país persa y evitar que desarrolle una bomba atómica que pueda caer en manos de sus proxies, las milicias yihadistas, como los hutíes de Yemen, Hezbolá y Hamás.
“Querían fabricar un arma nuclear, así que los destruimos completamente”, declaró Trump, detallando que la nueva instalación era distinta a las ya conocidas y vigiladas, dando cuenta que elrégimen había reanundado con el enriquecimiento de uranio tras la ofensiva israelí y estadounidense del año pasado que atacó la planta de enriquecimiento de uranio de Fordow, la instalación nuclear de Natanz y el Centro de Investigación y Tecnología Nuclear de Isfahán.
Trump sobre Irán: “Ignoraron nuestras advertencias”
Según el mandatario estadounidense Donald Trump, el descubrimiento de la nueva instalación atómica persa por parte de la CIA ocurrió poco después de que las tercera ronda de las negociaciones en Ginebra, mediadas por Omán, fracasaran el pasado jueves y Teherán no declinara con entregar sus reservas atómicas a Washington.
“Encontramos que estaban trabajando en un área totalmente diferente... así que simplemente llegó el momento. Dije: ‘Vamos’”, sentenció el inquilino de la Casa Blanca.
“El régimen ya contaba con misiles capaces de alcanzar Europa y nuestras bases, tanto locales como extranjeras, y pronto habría tenido misiles capaces de alcanzar nuestra hermosa América”, continuó el presidente en sus declaraciones del lunes.
Sus declaraciones ocurren a 24 horas de que las fuerzas estadounidenses, bajo sus órdenes, bombardearan Irán (Operación Furia Épica), al igual que Tel Aviv (Operación Rugido de León), bajo el argumento de evitar que Teherán, el patrocinador del terrorismo, desarrolle una bomba atómica que pueda caer en manos de sus milicias proxies, como los hutíes de Yemen, Hezbolá y Hamás.
La operación, ordenada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es "la mayor concentración regional de poderío militar estadounidense en una generación", afirmó el comunicado del Comando Sur de los Estados Unidos. "Las fuerzas estadounidenses y sus aliados comenzaron a atacar objetivos a la 1:15 (hora del este, o 3:15 hora de la Argentina) con el fin de desmantelar el aparato de seguridad del régimen iraní, dando prioridad a los lugares que representaban una amenaza inminente", tuiteó el sábado el CENTCOM en X.
Pero la escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán ha arrastrado en estas horas al mundo al borde de una guerra nuclear que podría hacer desaparecer a Medio Oriente de la faz de la Tierra, y ha encendido las alarmas de los servicios de Inteligencia del mundo por temor a atentados terroristas a nivel global. Mientras tanto, el régimen iraní iza la “Bandera Roja de la Venganza” tras el asesinato del ayatolá Alí Jamenei en el bombardeo estadounidense-israelí del fin de semana y ataca con misiles a Qatar, Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania e Irak, además de a Tel Aviv.
