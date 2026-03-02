Donald Trump sostiene que Irán enriquecía uranio en secreto: "Lo detuvimos"

“El régimen ya contaba con misiles capaces de alcanzar Europa y nuestras bases, tanto locales como extranjeras, y pronto habría tenido misiles capaces de alcanzar nuestra hermosa América”, continuó el presidente en sus declaraciones del lunes.

Sus declaraciones ocurren a 24 horas de que las fuerzas estadounidenses, bajo sus órdenes, bombardearan Irán (Operación Furia Épica), al igual que Tel Aviv (Operación Rugido de León), bajo el argumento de evitar que Teherán, el patrocinador del terrorismo, desarrolle una bomba atómica que pueda caer en manos de sus milicias proxies, como los hutíes de Yemen, Hezbolá y Hamás.

La operación, ordenada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es "la mayor concentración regional de poderío militar estadounidense en una generación", afirmó el comunicado del Comando Sur de los Estados Unidos. "Las fuerzas estadounidenses y sus aliados comenzaron a atacar objetivos a la 1:15 (hora del este, o 3:15 hora de la Argentina) con el fin de desmantelar el aparato de seguridad del régimen iraní, dando prioridad a los lugares que representaban una amenaza inminente", tuiteó el sábado el CENTCOM en X.

Pero la escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán ha arrastrado en estas horas al mundo al borde de una guerra nuclear que podría hacer desaparecer a Medio Oriente de la faz de la Tierra, y ha encendido las alarmas de los servicios de Inteligencia del mundo por temor a atentados terroristas a nivel global. Mientras tanto, el régimen iraní iza la “Bandera Roja de la Venganza” tras el asesinato del ayatolá Alí Jamenei en el bombardeo estadounidense-israelí del fin de semana y ataca con misiles a Qatar, Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania e Irak, además de a Tel Aviv.

