Efecto Trump: El comercio del Golfo se paraliza por ataques de represalia

"El nivel de amenazas que Israel ha estado recibiendo en los últimos días está aumentando", dijo experto Israelí al Jerusalem Post. "Inicialmente, comenzó con miembros de bajo rango del parlamento, pero ahora ha llegado a los generales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El nivel de amenazas está aumentando muy rápido. En Irán, están diciendo que prepararán una respuesta que Israel no podrá resistir, que Israel será derrotado. El discurso de destrucción está regresando, y hablan como si el estado estuviera al borde del colapso".