Efecto Trump: El comercio del Golfo se paraliza por ataques de represalia

Reuters informó que los ataques de Irán en represalia contra Trump y Netanyahu han causado la mayor interrupción comercial en el Golfo desde la pandemia. El cierre de aeropuertos, la suspensión de operaciones portuarias y el desplome de los mercados financieros marcan una escalada sin precedentes que amenaza la reputación de los Emiratos Árabes Unidos como centro de negocios global.
Represalia: Colapso en los mercados y suspensión de operaciones en el Golfo
La ofensiva iraní, en respuesta a la operación conjunta de USA e Israel, impactó directamente en infraestructura crítica. Los índices bursátiles de Arabia Saudita cayeron un 4%, mientras que Kuwait tomó la medida inusual de suspender todas las operaciones. Mohammed Ali Yasin, directivo en Abu Dabi, señaló que la volatilidad persistirá mientras las acciones militares de Donald Trump continúen activas.
Los daños alcanzaron hitos del turismo de lujo: el hotel Fairmont The Palm, recientemente adquirido por 325 millones de dólares, y el emblemático Burj Al Arab sufrieron impactos tras las interceptaciones. El puerto de Jebel Ali, nodo logístico vital, también registró incendios, lo que ha llevado a las potencias occidentales a emitir alertas de viaje urgentes, paralizando el tránsito en los hubs de Dubái, Abu Dabi y Doha.
El impacto en el networking del Ramadán
La crisis ocurre en un momento sensible: el mes sagrado del Ramadán. Reuters confirmó la cancelación masiva de eventos corporativos de firmas líderes como Emirates, Masdar y Mubadala. Esta pérdida de las redes de contacto, fundamentales para las transacciones en la región, suma un costo económico invisible pero profundo.
Ante el riesgo persistente, las autoridades de los EAU han recomendado el teletrabajo generalizado hasta el 3 de marzo. Aunque el alto precio del petróleo ofrece un colchón fiscal a productores como Qatar, la confianza en los sectores de logística, real estate y turismo de lujo se encuentra en su punto más bajo en décadas debido a la Guerra en Irán.
