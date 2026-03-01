Guerra en Irán: Donald Trump ordena el mayor ataque tras el colapso de la diplomacia

La justificación nuclear ha sido el punto más polémico. El Financial Times citó a David Albright, experto en armas, quien aseguró que no había evidencia de que Irán hubiera reiniciado su programa de armas nucleares tras los daños sufridos en conflictos previos. A pesar de esto, Steve Witkoff sostuvo que Teherán estaba a solo una semana de obtener material de grado industrial.

Ciberguerra y colapso institucional

Paralelamente a los bombardeos, se ejecutó una sofisticada campaña de guerra híbrida. Según el Wall Street Journal, Israel hackeó aplicaciones de uso masivo en Irán, incluyendo una para tiempos de oración, enviando mensajes que instaban a los militares a desertar y a la población a alzarse. La agencia estatal IRNA también fue intervenida con mensajes que anunciaban un golpe devastador al Basij y al CGRI.

Un futuro incierto para Oriente Medio

La muerte de Jamenei culmina dos años de una campaña agresiva donde Israel ha diezmado a los liderazgos de Hamás, Hezbolá y el régimen sirio de Asad. Sin embargo, analistas citados por las fuentes advierten que este "éxito" inicial podría ser el preludio de una inestabilidad prolongada.

Irán respondió con ataques contra objetivos en Riad, Doha, Abu Dabi y Baréin, involucrando a naciones del Golfo que tradicionalmente evitan el conflicto directo. Mientras Trump celebra desde Mar-a-Lago y el primer ministro Netanyahu pide "paciencia" para una operación que será intensa durante días, la región se sumerge en una incertidumbre total. Como aprendió USA. en Irak y Afganistán, las primeras horas rara vez definen el desenlace final de una guerra.

Las repercusiones económicas de la Operación Furia Épica han disparado las alarmas en los mercados globales. Según las proyecciones de Bloomberg, el conflicto no solo ha desestabilizado la producción regional, sino que amenaza con una parálisis logística en el Estrecho de Ormuz, el punto de tránsito más crítico para el petróleo mundial.

