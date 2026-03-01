Donald Trump desplegó en el Golfo Pérsico la mayor concentración de tropas estadounidenses desde la invasión de Irak en 2003. Según Bloomberg, esta "armada" de portaaviones, destructores y escuadrones de F-35 y F-22 fue diseñada para forzar a Irán a desmantelar sus programas nucleares y de misiles.
VANCE: "UNA GUERRA POR ELECCIÓN"
Guerra en Irán: Donald Trump ordena el mayor ataque tras el colapso de la diplomacia
El conflicto entre Irán y Trump desata una Crisis del Petróleo global tras la muerte de Alí Jamenei. Es la mayor movilización militar desde la invasión de Irak
A pesar de que los enviados Jared Kushner y Steve Witkoff mantuvieron conversaciones en Ginebra, el diálogo colapsó el jueves por la tarde. Mientras el ministro de Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, intentaba una mediación de último minuto con el vicepresidente J.D. Vance, Trump ya preparaba el terreno bélico. En un mensaje televisado, el mandatario afirmó: "Ningún presidente estaba dispuesto a hacer lo que yo estoy dispuesto a hacer esta noche", marcando el inicio de una "guerra por elección".
Operación "Furia Épica" en el Golfo Pérsico
El sábado por la mañana, la inteligencia dio el paso definitivo. Según The New York Times, la CIA logró rastrear al Líder Supremo, Ayatola Alí Jamenei, hacia una reunión de alto nivel en un complejo en el centro de Teherán. La CIA compartió la ubicación exacta con Israel, permitiendo un ataque de precisión a plena luz del día.
El Wall Street Journal reportó que el ataque fue una "sorpresa táctica" ejecutada por aviones israelíes que lanzaron 30 bombas sobre el complejo. La ofensiva no solo mató a Jamenei, sino también a figuras clave como Ali Shamkhani, principal asesor de seguridad, Mohammad Pakpour, comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y Amir Nasirzadeh, ministro de Defensa.
Trump y la controversia sobre la "amenaza inminente"
El Financial Times destacó las contradicciones en la narrativa de la Casa Blanca. Horas antes del ataque, Trump sugería que la vía diplomática seguía abierta. No obstante, el Secretario de Estado, Marco Rubio, justificó la ofensiva citando "actividades amenazantes".
La justificación nuclear ha sido el punto más polémico. El Financial Times citó a David Albright, experto en armas, quien aseguró que no había evidencia de que Irán hubiera reiniciado su programa de armas nucleares tras los daños sufridos en conflictos previos. A pesar de esto, Steve Witkoff sostuvo que Teherán estaba a solo una semana de obtener material de grado industrial.
Ciberguerra y colapso institucional
Paralelamente a los bombardeos, se ejecutó una sofisticada campaña de guerra híbrida. Según el Wall Street Journal, Israel hackeó aplicaciones de uso masivo en Irán, incluyendo una para tiempos de oración, enviando mensajes que instaban a los militares a desertar y a la población a alzarse. La agencia estatal IRNA también fue intervenida con mensajes que anunciaban un golpe devastador al Basij y al CGRI.
Un futuro incierto para Oriente Medio
La muerte de Jamenei culmina dos años de una campaña agresiva donde Israel ha diezmado a los liderazgos de Hamás, Hezbolá y el régimen sirio de Asad. Sin embargo, analistas citados por las fuentes advierten que este "éxito" inicial podría ser el preludio de una inestabilidad prolongada.
Irán respondió con ataques contra objetivos en Riad, Doha, Abu Dabi y Baréin, involucrando a naciones del Golfo que tradicionalmente evitan el conflicto directo. Mientras Trump celebra desde Mar-a-Lago y el primer ministro Netanyahu pide "paciencia" para una operación que será intensa durante días, la región se sumerge en una incertidumbre total. Como aprendió USA. en Irak y Afganistán, las primeras horas rara vez definen el desenlace final de una guerra.
Las repercusiones económicas de la Operación Furia Épica han disparado las alarmas en los mercados globales. Según las proyecciones de Bloomberg, el conflicto no solo ha desestabilizado la producción regional, sino que amenaza con una parálisis logística en el Estrecho de Ormuz, el punto de tránsito más crítico para el petróleo mundial.
