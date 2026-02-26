Antonio Laje se indignó en vivo por el abuso policial a un camarógrafo de A24, mostrando todo su enojo frente a las cámaras. Pero en las redes lo destrozaron por selectivo: lo aplauden por su propio colega, mientras muchos recuerdan que ante otros casos de violencia él suele mirar para otro lado.
"RECIÉN SE ENTERA QUE..."
Antonio Laje se quebró por su camarógrafo pero las redes lo fusilaron: "Muy sorete"
El conductor Antonio Laje explotó por la agresión policial que recibió su camarógrafo; aun así, en X le recordaron su indignación selectiva y doble estándar.
Antonio Laje en llamas: lo que pasó con su camarógrafo y nadie esperaba
Facundo Tedeschini, camarógrafo de A24 subcontratado por PergaminoTV, estaba alrededor de las 8 de la mañana en el Congreso cubriendo el traslado de 12 activistas detenidos mientras se debatía la flexibilización de la Ley de Glaciares.
Pero lo que pasó quedó registrado en varias cámaras de seguridad y videos de colegas: fue empujado, tirado al piso, golpeado y esposado, a pesar de que estaba claramente en la zona asignada para prensa. Agustina Binotti, su cronista acompañante, describió la escena como "incomprensible" y denunció la violencia de la que fueron testigos.
Desde el estudio, Laje estalló en directo: "Parece estar esposado, ¿qué delito cometió? ¿Están locos?" y agregó con voz quebrada, "Lo empujaron, lo golpearon y luego le pegaron en el piso. Nunca debió estar esposado, golpeado ni lastimado". Pero no se quedó ahí: "Hay un nivel de violencia en algunos hombres que tienen uniforme que nunca deberían tener un uniforme en su vida. Esperemos que lo dejen de tener rápidamente. Esto es una vergüenza, una cosa inédita". Incluso cuestionó la falta de asistencia médica inmediata y que ni siquiera limpiaran la herida del camarógrafo.
A24 publicó un comunicado respaldando sus palabras, hablando de "violencia gratis" y llamando a que se investigue a fondo. Laje volvió a enfatizar en el programa: "Crearon un conflicto gratis. Los periodistas estaban cubriendo en un lugar habilitado para eso. Es violencia por violencia. Creen que el uniforme los habilita a agredir a la gente".
La indignación era genuina, pero la repercusión en redes sociales mostró que su mensaje no cayó igual para todos, sobre todo dado su historial de posicionamientos frente a otras protestas o colectivos vulnerables, en especial los jubilados.
Indignación selectiva: lo que opinó la gente en X
En X, la reacción de la gente fue inmediata y polarizada, con miles de interacciones entre indignación por lo sucedido, críticas al periodista y comentarios irónicos sobre su historial. Algunos ejemplos representativos:
-
"Antonio Laje sobre la agresión a un camarógrafo del canal que le da de comer: 'Qué es este nivel de violencia de la Policía?' Parece que recién hoy se entera lo que pasa todos los miércoles contra los jubilados. Son muy obvios"
-
"Antonio Laje es una basura inmunda, un ser humano detestable, lo conocemos hace 30 años, lo que si recuerdo también es como algunos como Matías Martín y cia le lavaron la cara durante años haciéndolo pasar como un personaje pintoresco."
-
"Súper indignado! Se le cortó la voz y hasta se le escapó un lagrimón por lo sucedido. (El acosador Antonio Laje siempre del lado equivocado de la historia)"
-
"Que poca reacción de los periodistas! Antonio laje no dijo nada. Si estoy hubiera pasado en el gobierno del pelotudo de Alberto o Cristina que decían?"
-
"Había que pararlo a Antonio Laje defendiendo al camarógrafo... Ahhh no para, era al revés"
-
"Chupala Antonio laje, embustero h.d.r.m.p mentiroso, decí la verdad!! Tu camarógrafo fue el único que no se retiró, al contrario fue y enfrentó a la policía, todas las imágenes dicen lo mismo..."
-
" El trabajador de A24 fue empujado y golpeado por efectivos de la fuerza de seguridad Mirá la reacción de Antonio Laje"
-
"El muy sorete de ANTONIO LAJE + de media hora pegándole a los policías, TODOS los canales, NO LES IMPORTA cómo fue, solo se solidarizaron con el camarógrafo de A24 por ser colega... el periodismo también nos tienen HARTOS !!"
-
"Y se los ponen a los programas de los periodistas que no son 'tan' criticados por la gente,y tienen una mirada más clara de la situación y no son tan sesgados, con este periodista se lo hicieron a Eduardo Feidman y ahora se lo hicieron a Antonio Laje"
Por un lado, quedó desnudado que la violencia contra un trabajador de prensa es innegable y merecía repudio; y por otro, la gente no olvida su historial ni su alineamiento político, y la crítica en redes se centró en esa percepción de doble estándar, donde parece que la indignación depende de quién sufre la agresión.
----------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La revancha de Paolo Rocca tras perder la licitación de Vaca Muerta
Mercado Libre lanzó una jugada letal para terminar con Shein en Argentina
LN+ se va a pique: El portazo que confirma su derrumbe
ARCA tomó una decisión con el monotributo que hunde a los contribuyentes