Antonio Laje se quebró por su camarógrafo pero las redes lo fusilaron: "Muy sorete"

La indignación era genuina, pero la repercusión en redes sociales mostró que su mensaje no cayó igual para todos, sobre todo dado su historial de posicionamientos frente a otras protestas o colectivos vulnerables, en especial los jubilados.

Indignación selectiva: lo que opinó la gente en X

En X, la reacción de la gente fue inmediata y polarizada, con miles de interacciones entre indignación por lo sucedido, críticas al periodista y comentarios irónicos sobre su historial. Algunos ejemplos representativos:

Embed [AHORA] "No te lo podés confundir nunca con un activista de Greenpeace": Laje cuestionó la detención al camarógrafo de A24, que tiene "la cara cortada", y denunció que "ni siquiera" le estén "limpiando la herida".



@A24COM https://t.co/XMgBeCcBfK pic.twitter.com/j1ipxf88h2 — ElCanciller.com (@elcancillercom) February 26, 2026

"Antonio Laje sobre la agresión a un camarógrafo del canal que le da de comer: 'Qué es este nivel de violencia de la Policía?' Parece que recién hoy se entera lo que pasa todos los miércoles contra los jubilados. Son muy obvios"

"Antonio Laje es una basura inmunda, un ser humano detestable, lo conocemos hace 30 años, lo que si recuerdo también es como algunos como Matías Martín y cia le lavaron la cara durante años haciéndolo pasar como un personaje pintoresco."

"Súper indignado! Se le cortó la voz y hasta se le escapó un lagrimón por lo sucedido. (El acosador Antonio Laje siempre del lado equivocado de la historia)"

"Que poca reacción de los periodistas! Antonio laje no dijo nada. Si estoy hubiera pasado en el gobierno del pelotudo de Alberto o Cristina que decían?"

"Había que pararlo a Antonio Laje defendiendo al camarógrafo... Ahhh no para, era al revés"

"Chupala Antonio laje, embustero h.d.r.m.p mentiroso, decí la verdad!! Tu camarógrafo fue el único que no se retiró, al contrario fue y enfrentó a la policía, todas las imágenes dicen lo mismo..."

" El trabajador de A24 fue empujado y golpeado por efectivos de la fuerza de seguridad Mirá la reacción de Antonio Laje"

"El muy sorete de ANTONIO LAJE + de media hora pegándole a los policías, TODOS los canales, NO LES IMPORTA cómo fue, solo se solidarizaron con el camarógrafo de A24 por ser colega... el periodismo también nos tienen HARTOS !!"

"Y se los ponen a los programas de los periodistas que no son 'tan' criticados por la gente,y tienen una mirada más clara de la situación y no son tan sesgados, con este periodista se lo hicieron a Eduardo Feidman y ahora se lo hicieron a Antonio Laje"

Embed "Mirá la Policía!! Está RE LOCA. Qué es este nivel de VIOLENCIA de la Policía??"



Antonio Laje se entera en vivo lo que TODOS vemos todos los miércoles hace 3 años. Tuvieron que agredir a un camarógrafo de su canal para que se de cuenta pic.twitter.com/aNBaDkDj2X — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) February 26, 2026

Por un lado, quedó desnudado que la violencia contra un trabajador de prensa es innegable y merecía repudio; y por otro, la gente no olvida su historial ni su alineamiento político, y la crítica en redes se centró en esa percepción de doble estándar, donde parece que la indignación depende de quién sufre la agresión.

image En X, los usuarios cuestionaron la selectividad de Laje y su alineamiento político frente a otras agresiones.

