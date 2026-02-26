Luis Novaresio no se guardó nada contra Alejandra Monteoliva: "¿Está en condiciones?"

Embed SE DESCONTROLÓ EL ZOO: Novaresio salió a pedir la RENUNCIA de Monteoliva en vivo tras la agresión a un camarógrafo



"Estoy AZORADO con la respuesta de Monteoliva. Me pregunto en serio si esta mujer está EN CONDICIONES de ejercer el Ministerio de Seguridad" pic.twitter.com/zo6Ra5z6uK — Resistencia Nacional (@ResistenciaNac_) February 26, 2026

La indignación de Novaresio no pasó desapercibida: la viralización en X y otras redes mostró la polarización inmediata. Mientras algunos destacaron su defensa de la libertad de prensa, otros criticaron el protagonismo en lugar del periodismo, pero nadie pudo ignorar el mensaje político: un ministro o ministra de Seguridad que relativiza la agresión a un trabajador de prensa expone un vacío de responsabilidad que va más allá de un operativo puntual.

El episodio refleja no solo la tensión cotidiana entre prensa y fuerzas de seguridad, sino también la manera en que se mide la autoridad política frente a la opinión pública. Monteoliva, con su historial de mano dura en seguridad y su reciente nombramiento como ministra, enfrenta ahora un desafío doble: contener los operativos sin vulnerar derechos y recuperar credibilidad ante un sector mediático y ciudadano que no está dispuesto a tolerar ambigüedades frente a la violencia institucional.

