Monteoliva y Bullrich privilegian el marketing, pero podrían entorpecer la investigación

Marketing

Muy en línea con las herramientas de marketing político que caracteriza a su antecesora y ahora senadora (hubo un ejemplo justo antes), Monteoliva protagonizó una pieza con música dramática y no sin una dosis de histrionismo (como el acting golpecito con la carpeta en el escritorio). No faltó tampoco el slogan bullrichista de "El que las hace las paga".

La figura altisonante de "terrorismo" es parte de esa espectacularidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AleMonteoliva/status/2022012468294561976&partner=&hide_thread=false Los identificamos, los vamos a ir a buscar y los vamos a meter presos.



Se acabó la impunidad. Las hacen, las pagan. pic.twitter.com/YocVesXTCC — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) February 12, 2026

El video mereció el comentario de María Laura Santillán sobre lo "poco feliz" que resultaba ese formato cuando se trataba de una tema "sensible". "Esto no es ficción", agregó la periodista y conductora.

Monteoliva y Bullrich, "todo lo contrario"

Pero el dato crítico lo aportó Gustavo Carabajal, especialista en temas policiales, cuando sostuvo que con la publicación de los nombres y las imágenes de los sospechados, lo que hizo la ministra fue ponerlos en alerta y, de alguna forma, entorpecer la investigación y, a la postre, su captura.

Además del video, se distribuyó un documento oficial con los nombres e imágenes de los señalados.

"Esto todo lo contrario a lo que se hace habitualmente", dijo el periodista cuando su colega Martín Rodríguez Yebra le preguntó si este proceder de Monteoliva era lo común.

"Todos los operadores te piden no informar sobre identificados porque se pueden escapar, se cae el efecto sorpresa", comentó.

PERSONAS INDIVIDUALIZADAS -17 SUJETOS- 13-02

Show más que realidad

Por otro lado, Carabajal apuntó a una cuestión central: aseguró que aún resta una resolución judicial que avale las pruebas que aportó Seguridad para ordenar detenciones.

Carabajal coincidió con Santillán en que "por ahora" todo se trata "más de un show que una realidad". "El Gobierno los pone en evidencia, pero no sabemos si la justicia acepta, no hay una resolución", agregó.

En esa línea Martínez Yebra agregó un dato lapidario. "Hay un histórial en el ministerio de Seguridad de hacer identificaciones que no terminan de probarse, lo que están marcando".

El ejemplo sería el de las detenciones de más de un centenar de personas en una protesta con episodios de violencia que ocurrió en marzo de 2025 frente al Congreso en una marcha de jubilados.

Pero la falta de un "contexto delictivo" en las presentaciones del ministerio de Seguridad, obligaron a la jueza a dictar la inmediata liberación de la gran mayoría de los detenidos.

Más contenido de Urgente24

FEB no aceptó la oferta de Axel Kicillof y amenaza con paro

La sorpresa gigante que revela YPF para 'Argentina LNG', que ya es el 'tren bala' de Néstor

Karina Milei activa la carrera en Buenos Aires y estalla la interna libertaria

Viernes 13: La inteligencia artificial pincha la burbuja tech y Wall Street lo anticipa