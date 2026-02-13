Interesante intercambio tuvieron este viernes por el aire de LN+ María Laura Santillán y el columnista Gustavo Carabajal, especializado en policiales, cuando comentaban que el Gobierno impulsa la figura de "terrorismo" contra los manifestantes que se vieron involucrados en episodios de violencia durante la protesta contra la reforma laboral el miércoles frente al Congreso.
SUPUESTO "TERRORISMO"
Monteoliva y Bullrich privilegian el marketing, pero podrían entorpecer la investigación
La ministra de Seguridad publicó un video con caras y nombres de sospechados, lo que podría dificultar su captura, aunque no habría aún orden para ello.
Tal como informó Urgente24, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó que el Ejecutivo procedió a la correspondiente denuncia penal al considerar que atacar al Congreso y "agredir" a las fuerzas de seguridad es "un delito grave contra el orden constitucional".
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, por su parte, explicó que "una bomba molotov es una bomba, es un arma, con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos”. Los señalados son hasta ahora 17.
La funcionaria, delfín de Patricia Bullrich en la cartera de seguridad, había publicado horas antes un video en el que en el que mostraba "el primer grupo" de personas identificadas que, dijo, "quisieron desestabilizar el país".
Marketing
Muy en línea con las herramientas de marketing político que caracteriza a su antecesora y ahora senadora (hubo un ejemplo justo antes), Monteoliva protagonizó una pieza con música dramática y no sin una dosis de histrionismo (como el acting golpecito con la carpeta en el escritorio). No faltó tampoco el slogan bullrichista de "El que las hace las paga".
La figura altisonante de "terrorismo" es parte de esa espectacularidad.
El video mereció el comentario de María Laura Santillán sobre lo "poco feliz" que resultaba ese formato cuando se trataba de una tema "sensible". "Esto no es ficción", agregó la periodista y conductora.
Monteoliva y Bullrich, "todo lo contrario"
Pero el dato crítico lo aportó Gustavo Carabajal, especialista en temas policiales, cuando sostuvo que con la publicación de los nombres y las imágenes de los sospechados, lo que hizo la ministra fue ponerlos en alerta y, de alguna forma, entorpecer la investigación y, a la postre, su captura.
Además del video, se distribuyó un documento oficial con los nombres e imágenes de los señalados.
"Esto todo lo contrario a lo que se hace habitualmente", dijo el periodista cuando su colega Martín Rodríguez Yebra le preguntó si este proceder de Monteoliva era lo común.
"Todos los operadores te piden no informar sobre identificados porque se pueden escapar, se cae el efecto sorpresa", comentó.
Show más que realidad
Por otro lado, Carabajal apuntó a una cuestión central: aseguró que aún resta una resolución judicial que avale las pruebas que aportó Seguridad para ordenar detenciones.
Carabajal coincidió con Santillán en que "por ahora" todo se trata "más de un show que una realidad". "El Gobierno los pone en evidencia, pero no sabemos si la justicia acepta, no hay una resolución", agregó.
En esa línea Martínez Yebra agregó un dato lapidario. "Hay un histórial en el ministerio de Seguridad de hacer identificaciones que no terminan de probarse, lo que están marcando".
El ejemplo sería el de las detenciones de más de un centenar de personas en una protesta con episodios de violencia que ocurrió en marzo de 2025 frente al Congreso en una marcha de jubilados.
Pero la falta de un "contexto delictivo" en las presentaciones del ministerio de Seguridad, obligaron a la jueza a dictar la inmediata liberación de la gran mayoría de los detenidos.
Más contenido de Urgente24
FEB no aceptó la oferta de Axel Kicillof y amenaza con paro
La sorpresa gigante que revela YPF para 'Argentina LNG', que ya es el 'tren bala' de Néstor
Karina Milei activa la carrera en Buenos Aires y estalla la interna libertaria
Viernes 13: La inteligencia artificial pincha la burbuja tech y Wall Street lo anticipa