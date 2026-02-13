El Gobierno denunció a manifestantes por "terrorismo" y lo denunciaron por "infiltrados"

“Gente con su mochila, bidoncito de nafta y bomba Molotov, ¿eso qué es? Gente que llevaba en su mochila bulones para tirar con una gomera. Gente que convirtió palos de la bandera en lanzapalos. ¿Cómo se llama eso? Eso es violencia extrema con la intención de desestabilizar“, agregó la ministra.

image

Sobre la reacción de las fuerzas de seguridad, la funcionaria explicó: “Hay prioridades. En un momento hay que dispersar: con agua primero, con gases. Si ustedes se fijan en las imágenes, la intención primera es dispersar precisamente para desconcentrar ese conflicto que se había focalizado en dos o tres puntos. Una vez dispersados, se quedaron solitos los cinco o seis tirabombas”.

“Las brigadas de detención actúan cuando hay unas garantías para que se pueda mover sin generar un disturbio aún superior. Hay que resguardar las fuerzas, hay que garantizar que el movimiento de las fuerzas sea escalonado, y que no se genere un disturbio aún mayor”, completó.

Reforma Laboral: la denuncia por "infiltrados"

También este viernes (13/2), el abogado Hernán Martínez Herrero denunció penalmente a la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y los jefes del operativo del miércoles 11/2 en inmediaciones del Congreso de la Nación, por el presunto uso de "infiltrados".

Según el portal MinutoUno, se solicitó que se investigue la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, “y/u otro delito que pudiera configurarse con motivo de la investigación”.

image

El denunciante puntualiza que los involucrados en los incidentes “tenían mochilas, capuchas y cascos” y que se refugiaban detrás de maderas y que, cuando comenzaron los ataques a la policía, el resto de los manifestantes “se replegó”, quedando ese grupo “aislado y a la vista de todos”.

“Resulta sumamente sospechoso que, siendo un grupo reducido de siete personas, completamente aisladas del resto, no hayan sido detenidas de inmediato”, dice la presentación. Y agrega que “nunca los camiones hidrantes le dieron, con el potente chorro de agua, al centro de las maderas” donde se refugiaban.

Por último, resaltó que que, cuando se avanzó para despejar la plaza, “ detuvieron personas, pero nunca detuvo a los miembros de este grupo violento, más bien pareciera que los encubrían”.

