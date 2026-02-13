"Qué culpa tienen los niños?": Despiadado crimen en Brasil de funcionario por presunta infidelidad de su mujer

De acuerdo con G1, el portal de noticias en tiempo real del Grupo Globo, la esposa de Thales y madre de los niños estaba de viaje al momento del crimen.

Asimismo, detallaron que horas antes del ataque, el funcionario publicó un video en redes sociales donde aparecía con sus hijos. "Que Dios bendiga siempre a mis hijos, papá los ama mucho.", escribió en la publicación.

La comisaría del Grupo de Homicidios de Itumbiara (GIH) investiga el caso.

Tragedia familiar por presunta infidelidad

El ataque del funcionario a sus hijos se habría producido en un contexto de presunta infidelidad de su esposa.

CNN señala que una carta de Thales Machado fue publicada en su perfil y posteriormente eliminada. Allegados al funcionario declararon a CNN Brasil que se trataba de un contenido auténtico.

De acuerdo con el medio, la carta "indicaba un posible contexto de crisis matrimonial y mencionaba la infidelidad. La publicación también contenía referencias religiosas, con pasajes que pedían perdón".

Debate sobre la venganza

Tras esta tragedia familiar que ha marcado a Brasil, se abrió el debate sobre el hecho de atacar a los niños como forma de venganza.

"Qué culpa tienen los niños", escribió una usuaria en X acerca del crimen. "Es su forma de castigarla. Violencia vicaria se llama", publicó otro.

"Es enfermo todo, si la mata a ella es el fin. Si mata a los hijos ella va a tener un sufrimiento para toda su vida por haber sido infiel. No hay otra cosa de fondo. Obvio pobres criaturas. Si el mata a la mujer los hijos no se lo perdonarían y el dolor sería doble", escribió una usuaria más.

La violencia vicaria que mencionó uno de los usuarios es un tipo de violencia de género, cuyo objetivo es destruir a la mujer.

La Universidad Complutense de Madrid explica que, "la violencia vicaria es aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos y especialmente de sus hijas e hijos".

Y sigue: "El padre ejerce una violencia extrema contra sus criaturas, llegando incluso a causarles la muerte y utilizando recursos de particular crueldad para la eliminación de los cadáveres en muchas ocasiones. El ánimo de causar daño a su pareja o expareja a toda costa supera cualquier afecto que pueda sentir por ellas/os.

Según la Universidad, "el asesinato de las hijas o hijos es la parte más visible de esta forma de violencia extrema que destruye a la mujer para siempre".

