Escándalo en Rock & Pop: Beto Casella quedó en el ojo de la tormenta

Además, los comentarios de Joe Fernández, parte del equipo radial, fueron especialmente polémicos. El comunicador reforzó el tono denigrante del programa, mientras que el líder del ciclo no intervino para cuestionar a sus compañeros. La situación abrió un nuevo foco de críticas hacia la responsabilidad de los conductores sobre el contenido emitido al aire.

La filosa crítica de Beto Casella a Susana Gimenez

Por otro lado, es preciso recordar que hace algunos días Beto Casella estuvo como invitado en Intrusos de cara a su desembarco en América TV y aprovechó la ocasión para disparar contra Susana Giménez al aire.

Inesperadamente en un determinado momento del reportaje recordó las declaraciones de la diva en contra del país.

En febrero de 2025 cuando la diva en diálogo con Jonatan Viale por la pantalla de TN a raíz del gobierno de Javier Milei aseguró: "Ahora ya no me da vergüenza decir que soy argentina".

"Me parece que hizo declaraciones feas. Ella se puede ir a vivir a Uruguay o a Groenlandia o a Tailandia. Pero para con el país me parece que le jugó en contra", explicó al recordar inesperadamente las polémicas declaraciones de su colega.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Quién es el empresario mexicano que vendió parte de Telecom y complicó al Grupo Clarín

Chau Vaca Muerta: La noruega Interoil anunció que se va de la Argentina tras su salida del 'bloque maldito'

El peor momento en la relación de los hermanos Milei: Javier no cede ante Karina

El Trece pasó la escoba: Renuncias, despidos repentinos y cambios de último momento

La principal avícola de la Argentina, a un paso de la quiebra, ya tiene su efecto dominó