El Trece afila los cuchillos y va por la panelista más conflictiva de Telefe

Nancy Pazos, encadenada al Congreso y al trending topic

Todo esto ocurre mientras Pazos quedó en el centro de la escena por su protesta frente al Congreso contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno y que incluye la derogación del Estatuto del Periodista (Ley 12.908). Horas antes de que el proyecto recibiera media sanción, la imagen de la periodista recorrió las redes, encadenada y amordazada, en medio del debate en el Senado y de la movilización convocada por la CGT.

image La protesta de Pazos contra la reforma laboral generó fuerte rechazo y burlas en X, incluso desde el Gobierno. El escándalo la volvió tendencia y potenció la jugada televisiva.

La reacción en X (ex Twitter) fue demoledora, donde según el relevamiento de posteos virales, recibió puras burlas y críticas, en su mayoría de cuentas libertarias o anti-K. Algunos ejemplos concretos:

Del lado oficial, el vocero presidencial Manuel Adorni lo describió como "delirio astronómico", como cuando hace cada vez que quiere encender la discusión y multiplicar los memes.

Ahora bien, en televisión el ruido es capital simbólico, y Pazos volvió a estar en boca de todos, algo que ningún productor ignora. Moria, que viene de meter entrevistas picantes que le permitieron rozar los 3.8 puntos de rating frente a los 4.5 de Georgina, sabe que no siempre hay que ganar en números para ganar en impacto. Instalar agenda, incomodar al rival y poner en discusión la continuidad de una figura clave ya es una victoria parcial.

La pregunta no es solo si Pazos seguirá en Telefe, sino qué mensaje queda si termina sentada enfrente, hablando de mujer a mujer justo cuando su contrato está en veremos. En la tele argentina estas cosas no pasan por casualidad, pasan porque alguien mueve las fichas en el momento justo.

