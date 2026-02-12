En la guerra de la mañana televisiva, El Trece empezó a moverse con la idea de sacarle a Telefe una de sus figuras más comentadas y conflictivas, justo cuando su continuidad está en duda y el canal de las pelotas todavía no cerró el contrato. Es una jugada concreta que puede reconfigurar el tablero y dejar a varios expuestos.
EL QUE SE FUE A SEVILLA...
El Trece afila los cuchillos y va por la panelista más conflictiva de Telefe
Ya tiembla Telefe: en El Trece ya activaron el operativo seducción para llevarse a su figura más filosa y polémica. ¿Se viene el pase bomba de la mañana?
Mientras Telefe duda, El Trece avanza: La disputa por una voz incómoda
Es sabido desde hace tiempo que Nancy Pazos todavía no firmó su continuidad en A la Barbarossa (Telefe) y que su situación contractual está en un limbo que nadie termina de aclarar. "No hay buenas noticias por ahora siendo miércoles es para Nancy Pazos y su esperado regreso al programa de Georgina Barbarossa", comentó Adrián Pallares en Intrusos (América TV). Y completó con algo que en televisión pesa mucho: "Nancy aún no sabe cuál es su futuro laboral en la televisión".
El punto fino, según Marcela Tauro, es el sueldo. "Me dijeron que pidió mucha plata y ahora tendrían que volver a negociar eso", explicó, marcando que la discusión no pasa por lo ideológico ni lo personal sino por lo económico, algo lógico en un momento donde los canales ajustan presupuestos y cada panelista mide lo que rinde en pantalla.
En paralelo, Georgina Barbarossa la sostiene y la llama todos los días, porque entiende que Pazos es una de las voces más fuertes de su mesa y que perderla sería ceder terreno en una franja donde el rating es parejo y competitivo.
Pero ahí es donde entra la otra protagonista: Moria Casán levantó el teléfono y la invitó a una entrevista "de mujer a mujer" en La mañana con Moria (El Trece), una movida que tiene una lectura evidente. Así lo dejó servido el propio Pallares: "Si no arregla su situación, en 3, 2, 1 podría estar sentada en el programa de Moria". Es decir, si Telefe duda, El Trece avanza. El que se fue a Sevilla, perdió su silla.
Nancy Pazos, encadenada al Congreso y al trending topic
Todo esto ocurre mientras Pazos quedó en el centro de la escena por su protesta frente al Congreso contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno y que incluye la derogación del Estatuto del Periodista (Ley 12.908). Horas antes de que el proyecto recibiera media sanción, la imagen de la periodista recorrió las redes, encadenada y amordazada, en medio del debate en el Senado y de la movilización convocada por la CGT.
La reacción en X (ex Twitter) fue demoledora, donde según el relevamiento de posteos virales, recibió puras burlas y críticas, en su mayoría de cuentas libertarias o anti-K. Algunos ejemplos concretos:
- "Alguien sabe si Nancy Pazos sigue encadenada o ya se le pasó las ganas de hacer circo ?"
- "Che alguien sabe si nancy Pazos sigue encadenada en el Congreso? Que payasa."
- "Nancy Pazos es una ridícula… desequilibrada mentalmente y que no se saque la mordaza…"
- "Viste a Nancy Pazos encadenada en el Congreso? Esto es un circo."
- "Una imagen fuerte… La pregunta es otra: ¿es convicción o circo?"
Del lado oficial, el vocero presidencial Manuel Adorni lo describió como "delirio astronómico", como cuando hace cada vez que quiere encender la discusión y multiplicar los memes.
Ahora bien, en televisión el ruido es capital simbólico, y Pazos volvió a estar en boca de todos, algo que ningún productor ignora. Moria, que viene de meter entrevistas picantes que le permitieron rozar los 3.8 puntos de rating frente a los 4.5 de Georgina, sabe que no siempre hay que ganar en números para ganar en impacto. Instalar agenda, incomodar al rival y poner en discusión la continuidad de una figura clave ya es una victoria parcial.
La pregunta no es solo si Pazos seguirá en Telefe, sino qué mensaje queda si termina sentada enfrente, hablando de mujer a mujer justo cuando su contrato está en veremos. En la tele argentina estas cosas no pasan por casualidad, pasan porque alguien mueve las fichas en el momento justo.
