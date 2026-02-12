urgente24
Ciencia: Alerta mundial por el último descubrimiento sobre la Tierra

La ciencia hizo un duro descubrimiento sobre la Tierra y el calentamiento global que dejó a todos muy preocupados.

12 de febrero de 2026 - 11:22
Ciencia: la Tierra atraviesa su peor momento y no hay retorno.

La Tierra llegó a un punto de "no retorno" y la ciencia hizo un descubrimiento que dejó a todos alarmados. El clima terrestre está en un momento sumamente riesgoso y por esa razón los científicos alertaron sobre las consecuencias que esto provocaría.

Un equipo de investigadores advirtió sobre el clima terrestre, el cual lleva a que el planeta corra riesgo de entrar en "tierra invernadero". El calentamiento global está haciendo estragos y se llegó a un punto de no retorno. Una afirmación que preocupa y mucho.

Ciencia: la Tierra en su peor momento

Una investigación publicada en la revista One Earth afirma que el mundo abandonó el Holoceno. Este fue un período que comenzó hace unos 11.700 años y la misma facilitó que surja la agricultura y las sociedades complejas. Ahora los niveles de dióxido de carbono son los más altos en, por lo menos, 2 millones de años.

"Entramos en un período de cambio climático sin precedentes fuera del envoltorio natural interglacial, con resultados que son difíciles de precedir", indicó uno de los investigadores de este estudio. El calentamiento global está acelerando y el límite de 1,5 grados ya fue superado durante un año.

Algunas de las causas de esto son los deshielos en Groenlandia y también la degradación del permafrost boreal. Todo conduce a sequías, más calor en la Tierra y una temperatura que sigue aumentando año tras año gracias al calentamiento global.

