Ciencia: Alerta mundial por el último descubrimiento sobre la Tierra

image

Ciencia: la Tierra en su peor momento

Una investigación publicada en la revista One Earth afirma que el mundo abandonó el Holoceno. Este fue un período que comenzó hace unos 11.700 años y la misma facilitó que surja la agricultura y las sociedades complejas. Ahora los niveles de dióxido de carbono son los más altos en, por lo menos, 2 millones de años.