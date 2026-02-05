La verdad sobre el tamaño y la forma de Júpiter sacude al mundo

"Al analizar datos de ocultación de radio de 13 sobrevuelos de Júpiter e incorporar los efectos de los vientos zonales, los científicos de la misión han determinado que Júpiter es aproximadamente 8 kilómetros (5 millas) más angosto en el ecuador y 24 kilómetros (15 millas) más plano en los polos", precisó la NASA.

Hasta ahora, las dimensiones físicas de Júpiter se basaban en datos obtenidos en 1970. Pero se ha descubierto que Júpiter ya no es el mismo que se creía anteriormente.

De acuerdo con la NASA estos nuevos datos sobre el tamaño y la forma de Júpiter son de gran valor, especialmente, porque sirven de referencia para otros descubrimientos.

"El radio exacto de Júpiter sirve como un estándar de calibración crucial para modelar exoplanetas gigantes en otros sistemas estelares", indicó la NASA.

"Contar con una forma más precisa ayudará a los astrónomos a interpretar mejor los datos de planetas detectados pasando frente a su estrella anfitriona mucho más allá de nuestra vecindad", agregó.

“Habrá que actualizar los libros de texto”, dijo Yohai Kaspi, del Weizmann Institute of Science, y añadió que “el tamaño de Júpiter no cambió, por supuesto, pero sí la forma en que lo medimos”.

De todas maneras, Júpiter sigue siendo el más grande de los planetas en nuestro sistema solar.

Los resultados del estudio aparecen en Nature Astronomy.

Jupiter NASA El descubrimiento de científicos sobre el tamaño y la forma de Júpiter / Instituto de Ciencias Weizmann / NASA

Otro misterioso hallazgo en Júpiter

Júpiter también ha sido noticia por estos días debido a otras razones, incluido un océano secreto.

En Urgente24 ya habíamos informado que, de acuerdo con investigaciones científicas recientes, una de las lunas de Júpiter albergaría un océano oculto, profundo y activo.

Se trata de Europa, una de las lunas más grandes de Júpiter.

No sólo esto, los estudios aportaron pistas clave sobre cómo ese océano subterráneo podría recibir energía y nutrientes suficientes para sostener ecosistemas.

En ese sentido, los científicos coinciden en que, la pregunta ya no es si Europa tiene agua líquida. Esa evidencia es sólida. El foco ahora está puesto en si ese océano es químicamente activo y energéticamente viable.

