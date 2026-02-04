Cuáles son los 5 tipos de cáncer más comunes en Argentina (el tercero es el más mortal)

Los síntomas del cáncer de mama son: bulto nuevo y duro en la mama o axila, cambios en la forma o tamaño en la mama, piel con hoyuelos, pezón hundido, enrojecimiento y secreción inusual en la mama.

Cáncer de colon

Uno de los cánceres que más preocupa al mundo actualmente es el cáncer de colon, debido a su incidencia en los jóvenes. En Argentina se detectan 15.863 nuevos casos de cáncer de colon al año.

El cáncer de colon se caracteriza por provocar cambios en los hábitos intestinales, heces estrechas, sangre en las heces, sangrado rectal, calambres abdominales persistentes, debilidad y pérdida de peso sin razón aparente.

Cáncer de pulmón

El cáncer de pulmón es el tercero más común en Argentina con 13.016 casos nuevos por año. El de pulmón es el cáncer más mortal en el país con 10.673 muertes cada año.

Entre los síntomas del cáncer de pulmón se encuentran: tos persistente, tos con sangre, dolor en el pecho, ronquera, falta de aire, sibilancias, infecciones respiratorias recurrentes, fatiga y pérdida de peso inexplicable.

Cáncer de próstata

El cáncer de próstata está en el cuarto lugar de los cánceres más frecuentes en Argentina con 12.836 nuevos casos al año. Este cáncer representa un 19.7% de todos los diagnósticos de cáncer en los hombres en el país.

El cáncer de próstata puede provocar síntomas como: dificultad para orinar, sangre en la orina o semen, micción frecuente, disfunción eréctil, fatiga y dolor óseo.

Cáncer de páncreas

En Argentina, se detectan 5 554 nuevos casos de cáncer de páncreas cada año. A menudo es difícil de detectar y tratar, por eso se considera uno de los más mortales.

Las personas con cáncer de páncreas pueden presentar los siguientes síntomas: ictericia, dolor intenso en la parte superior del abdomen o espalda, falta de apetito, pérdida de peso inexplicable, náuseas, orina oscura, heces claras, y diabetes de inicio reciente.

--------

Más noticias en Urgente24

Quién es el magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiere construir represas privadas

Los laboratorios nacionales descorchan con Milei por el récord histórico de exportaciones de medicamentos

Oleoducto, dólares y poder: Techint gana la obra que define el futuro de Vaca Muerta

Cada vez más argentinos se van a Brasil a trabajar: "Jamás vi un éxodo así"

China prepara la tormenta perfecta para las automotrices argentinas