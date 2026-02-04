¿Cuál es el cáncer más prevalente en Argentina? ¿Cuáles son los cánceres más comunes en Argentina? ¿Cuáles tipos de cáncer son más frecuentes? El cáncer es una enfermedad que afecta cada vez a más personas en el mundo, con 22 millones de casos nuevos, y es una de las principales causas de muerte a escala mundial.
Cuáles son los 5 tipos de cáncer más comunes en Argentina (el tercero es el más mortal)
Los mayores diagnósticos de cáncer en Argentina se concentran en estos cinco cánceres peligrosos. Conoce sus síntomas.
En Argentina se reportan más de 130.000 nuevos casos de cáncer cada año, según estimaciones del Observatorio Global del Cáncer (Globocan), y 70.251 muertes por cáncer al año.
En cuánto a los tipos de cáncer más diagnosticados en el país, la tabla de "Incidencia, mortalidad y prevalencia según la localización del cáncer", publicada en el sitio web de Globocan, muestra el ranking de los cánceres más comunes en Argentina.
En el Día Mundial del Cáncer, 04/02, conoce los tipos de cáncer más diagnósticos en el país y sus síntomas:
Cáncer de mama
El cáncer más prevalente en Argentina es el cáncer de mama con 21.631 casos nuevos cada año. Este cáncer representa un 31,6% del total de cáncer femenino en el país.
Los síntomas del cáncer de mama son: bulto nuevo y duro en la mama o axila, cambios en la forma o tamaño en la mama, piel con hoyuelos, pezón hundido, enrojecimiento y secreción inusual en la mama.
Cáncer de colon
Uno de los cánceres que más preocupa al mundo actualmente es el cáncer de colon, debido a su incidencia en los jóvenes. En Argentina se detectan 15.863 nuevos casos de cáncer de colon al año.
El cáncer de colon se caracteriza por provocar cambios en los hábitos intestinales, heces estrechas, sangre en las heces, sangrado rectal, calambres abdominales persistentes, debilidad y pérdida de peso sin razón aparente.
Cáncer de pulmón
El cáncer de pulmón es el tercero más común en Argentina con 13.016 casos nuevos por año. El de pulmón es el cáncer más mortal en el país con 10.673 muertes cada año.
Entre los síntomas del cáncer de pulmón se encuentran: tos persistente, tos con sangre, dolor en el pecho, ronquera, falta de aire, sibilancias, infecciones respiratorias recurrentes, fatiga y pérdida de peso inexplicable.
Cáncer de próstata
El cáncer de próstata está en el cuarto lugar de los cánceres más frecuentes en Argentina con 12.836 nuevos casos al año. Este cáncer representa un 19.7% de todos los diagnósticos de cáncer en los hombres en el país.
El cáncer de próstata puede provocar síntomas como: dificultad para orinar, sangre en la orina o semen, micción frecuente, disfunción eréctil, fatiga y dolor óseo.
Cáncer de páncreas
En Argentina, se detectan 5 554 nuevos casos de cáncer de páncreas cada año. A menudo es difícil de detectar y tratar, por eso se considera uno de los más mortales.
Las personas con cáncer de páncreas pueden presentar los siguientes síntomas: ictericia, dolor intenso en la parte superior del abdomen o espalda, falta de apetito, pérdida de peso inexplicable, náuseas, orina oscura, heces claras, y diabetes de inicio reciente.
