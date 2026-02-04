Independiente Rivadavia es Sebastián Villa y Daniel Vila... pero también Alfredo Berti

En la segunda parte del año, el equipo de Berti apostó con decisión a la Copa Argentina y terminó coronándose tras vencer a Argentinos Juniors en la final. Ese título no solo significó el primer gran logro nacional del club, sino también la clasificación a la Copa Libertadores de la actual temporada.

La clave está en su solidez colectiva: un equipo ordenado, intenso y eficaz, que potencia el desborde constante de Sebastián Villa y cuenta con futbolistas de buen pie como Matías Fernández. El contraataque, ejecutado con precisión, se ha transformado en el as bajo la manga de un equipo que hoy compite.

Independiente Rivadavia y comienzo de 2026

En el fútbol argentino no es para nada sencillo encadenar tres triunfos consecutivos, e Independiente Rivadavia lo consiguió en el arranque del Torneo Apertura. Un mérito indiscutible que lo posiciona como líder, aunque también invita a analizar el contexto y los rivales enfrentados.

En el debut, el equipo de Alfredo Berti se midió ante Atlético Tucumán y se impuso 2 a 1 en Mendoza. Luego, el conjunto tucumano no logró ganar en las dos fechas posteriores.

Una situación similar ocurrió con Huracán, rival de la Lepra en la segunda jornada. Independiente Rivadavia lo derrotó en condición de visitante, mientras que el Globo igualó los otros dos encuentros disputados y todavía no pudo sumar de a tres en el torneo.

Sarmiento de Junín, vencido en la tercera fecha, es un equipo que habitualmente pelea en la parte baja de la tabla. Si bien logró un triunfo en la fecha 2 ante Banfield, continúa comprometido con el promedio y, de no ser por Estudiantes de Río Cuarto —recién ascendido—, hoy estaría descendiendo.

Habrá que ver si el conjunto mendocino logra sostener esta racha positiva, especialmente teniendo en cuenta que en 2026 deberá afrontar un desafío mayor como la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Por lo pronto, el próximo compromiso será el lunes 9 de febrero, cuando Independiente Rivadavia viaje a Córdoba para enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto desde las 21:30.

