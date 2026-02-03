Qué hay detrás de la alianza de Julián Álvarez con Xiaomi Argentina: "Un titán"

"Sentite como un titán": la apuesta de Xiaomi por un futbolista del perfil de Julián Álvarez

"Feliz de ser parte de la familia", se lee en la descripción. El acuerdo de patrocinio con Xiaomi busca darle un impulso a su nueva línea de equipos: la serie REDMI Note 15.

El lema de la campaña es "Sentite como un titán", en una claro vínculo con el perfil de futbolista que es Álvarez. Luchador, potente, incansable, el delantero es una garantía de compromiso cada vez que salta al campo, sea con la camiseta del Atlético de Madrid o de la Selección Argentina.

"Julián Álvarez está al nivel de Mbappé y Lamine Yamal": la Araña se lo tomó muy en serio Julián Álvarez, delantero Colchonero y Albiceleste @Atleti

En esa línea, Xiaomi busca identificarse con las características de la Araña y ofrecerse al público como una marca que amalgama rendimiento, velocidad, resistencia.

Además, la presencia de Julián Álvarez, que es jugador con proyección global pero también con alto nivel de aceptación en Argentina, busca reforzar el posicionamiento de la marca en territorio nacional.

