Julián Álvarez es la nueva cara de Xiaomi Argentina Oficial. El futbolista del Atlético de Madrid es embajador de la compañía china para Argentina, en una presentación exclusiva que combinó junto con el lanzamiento de su nueva serie de celulares.
ESTRATEGIA
Qué hay detrás de la alianza de Julián Álvarez con Xiaomi Argentina: "Un titán"
Julián Álvarez es el nuevo y primer embajador de Xiaomi en Argentina. Un análisis sobre la estrategia de marketing del fabricante chino.
La Araña le puso cara a la nueva estrategia de Xiaomi. El fabricante chino selló un acuerdo con el jugador, para que Julián Álvarez se convierta así en el primer embajador de Xiaomi en Argentina.
La empresa llevó adelante una acción de lanzamiento y presentación del futbolista ex River que mantuvo a lo largo de unos días, buscando generar expectativa en el público.
"Alguien está por llegar, te damos algunas pistas", publicaba en redes sociales a fines de enero, con elocuentes pistas de que era el delantero quien estaba detrás de la sorpresa.
Tras algunas publicaciones más, finalmente presentó el acuerdo. En un posteo de Instagram conjunto entre la cuenta del fabricante y la cuenta de Julián Álvarez, una imagen del jugador con un celular en la mano, ropa de color albiceleste y pisando una pelota, se mostraba al público por primera vez.
"Sentite como un titán": la apuesta de Xiaomi por un futbolista del perfil de Julián Álvarez
"Feliz de ser parte de la familia", se lee en la descripción. El acuerdo de patrocinio con Xiaomi busca darle un impulso a su nueva línea de equipos: la serie REDMI Note 15.
El lema de la campaña es "Sentite como un titán", en una claro vínculo con el perfil de futbolista que es Álvarez. Luchador, potente, incansable, el delantero es una garantía de compromiso cada vez que salta al campo, sea con la camiseta del Atlético de Madrid o de la Selección Argentina.
En esa línea, Xiaomi busca identificarse con las características de la Araña y ofrecerse al público como una marca que amalgama rendimiento, velocidad, resistencia.
Además, la presencia de Julián Álvarez, que es jugador con proyección global pero también con alto nivel de aceptación en Argentina, busca reforzar el posicionamiento de la marca en territorio nacional.