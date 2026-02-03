urgente24
DSports Radio presenta su nueva grilla 2026: cambios, horarios y novedades

DSports Radio modifica levemente el horario de algunos de sus programas, pero mantiene la misma grilla de contenidos que el año pasado.

03 de febrero de 2026 - 21:44
DSports Radio, la señal de radiofonía de DSports - que por TV transmitirá el Mundial 2026-, presentó oficialmente su grilla de programación para 2026, manteniendo su propuesta pero con una ligera modificación que impacta de manera transversal. A continuación, todas las novedades.

DSports Radio mantiene a todos sus programas para afrontar el año, pero ha decidido modificar el horario de inicio de algunos de ellos, lo que impacta en su horario de finalización y, lógicamente, retrasa parte de la grilla.

Las entregas, entonces, siguen siendo las mismas de lunes a viernes:

  • ¡Arriba, carajo! - con la conducción de Gastón Recondo
  • No veo la hora - con la conducción de Ariel Senosiain
  • ¿Cómo te va? - con la conducción de Marcelo Benedetto
  • Más de una Copa - con la conducción de Daniel Retamozo
  • Puede Pasar - con la conducción de Gustavo Kuffner
  • Doble Amarilla - con la conducción de Hernán Feler
  • DSports Show - con la conducción de Silvio Maverino

Los sábados, la grilla se presenta así:

  • Es sábado carajo - con la conducción de Gastón Recondo
  • D-Selección - con la conducción de Sergio Goycochea
  • Tirá para arriba - con la conducción de Héctor Gallo

Además de los programas habituales, DSports Radio continuará haciendo las transmisiones de los partidos del fútbol argentino y también Copa Argentina, Copa Sudamericana y Copa Libertadores.

El primer gran cambio tiene como protagonista a "Puede Pasar", el ciclo que conduce Gustavo Kuffner, que ahora se emitirá de 18 a 21 hs. Este reacomodamiento también impacta en "Doble Amarilla", que retrasa su inicio una hora y va de 21 a 23 hs., con la conducción de Hernán Feler.

Luego de ese bloque, la noche queda en manos de Silvio Maverino con "DSports Show", de 23 a 00.30 hs.

Otra de las novedades principales es la extensión de media hora de "¿Cómo te va?", el programa que conduce Marcelo Benedetto, que en 2026 irá de 12 a 15 hs. A continuación llega "Más de una Copa", con Daniel Retamozo.

Así quedan los nuevos horarios de la grilla de DSports Radio 2026

  • ¡Arriba, carajo! - 6 a 9 hs.
  • No veo la hora - 9 a 12 hs.
  • ¿Cómo te va? - 12 a 15 hs.
  • Más de una Copa - 15 a 18 hs.
  • Puede Pasar - 18 a 21 hs.
  • Doble Amarilla - 21 a 23 hs.
  • DSports Show - 23 a 00.30 hs.

