DSports Radio presenta su nueva grilla 2026: cambios, horarios y novedades

Flamengo Flamengo, campeón de la edición de Copa Libertadores 2025, defenderá el título en 2026

El primer gran cambio tiene como protagonista a "Puede Pasar", el ciclo que conduce Gustavo Kuffner, que ahora se emitirá de 18 a 21 hs. Este reacomodamiento también impacta en "Doble Amarilla", que retrasa su inicio una hora y va de 21 a 23 hs., con la conducción de Hernán Feler.

Luego de ese bloque, la noche queda en manos de Silvio Maverino con "DSports Show", de 23 a 00.30 hs.

Otra de las novedades principales es la extensión de media hora de "¿Cómo te va?", el programa que conduce Marcelo Benedetto, que en 2026 irá de 12 a 15 hs. A continuación llega "Más de una Copa", con Daniel Retamozo.

Así quedan los nuevos horarios de la grilla de DSports Radio 2026

¡Arriba, carajo! - 6 a 9 hs.

No veo la hora - 9 a 12 hs.

¿Cómo te va? - 12 a 15 hs.

Más de una Copa - 15 a 18 hs.

Puede Pasar - 18 a 21 hs.

Doble Amarilla - 21 a 23 hs.

DSports Show - 23 a 00.30 hs.

+ de Golazo24