Paz entre Trump y Petro; un mes sin Maduro en Venezuela; el Carnaval homenajea a Lula

1-Trump y Petro, cara a cara en la Casa Blanca
El presidente de USA recibió en la Casa Blanca a su par colombiano Gustavo Petro, tras un año de cruces duros y reproches públicos que tensaron al máximo la relación bilateral.
Donald Trump y Gustavo Petro, acuerdo en Washington; se cumple un mes de la extracción de Nicolás Maduro; una comparsa de Carnaval homenajea a Lula.
El presidente de USA recibió en la Casa Blanca a su par colombiano Gustavo Petro, tras un año de cruces duros y reproches públicos que tensaron al máximo la relación bilateral.
Trump busca alinear a Bogotá con su estrategia geopolítica regional, especialmente en seguridad y política exterior, en un contexto de reacomodamientos y presión en América Latina.
A 30 dìas de la extracción por parte de fuerzas especiales de USA, en Venezuela hubo marchas a favor de la apertura petrolera al capital privado, también crecen las movilizaciones que exigen el regreso del ex presidente, extraído del país junto a Cilia Flores.
En paralelo, EE.UU. y Venezuela avanzan en una hoja de ruta común: exportación de crudo, amnistía para presos políticos, transición democrática, restablecimiento diplomático y reapertura de vuelos.
Una negociación silenciosa que puede redefinir el futuro político y económico de la región
Una comparsa dedicada al presidente de Brasil desató una fuerte controversia política a pocos días del inicio del Carnaval, previsto para el 15 de febrero.
La escuela de samba Acadêmicos de Niterói anunció que su espectáculo recorrerá la vida de Lula desde su nacimiento hasta su llegada al Palacio del Planalto, como presidente del país.
Desde la oposición conservadora y sectores bolsonaristas denunciaron que el desfile funciona como un acto de campaña encubierto, recordando que la legislación electoral establece que las actividades proselitistas solo pueden comenzar en agosto, dos meses antes de las elecciones presidenciales de octubre.