Paz entre Trump y Petro; un mes sin Maduro en Venezuela; el Carnaval homenajea a Lula

3-Lula y el Carnaval: ¿Homenaje o propaganda?

Una comparsa dedicada al presidente de Brasil desató una fuerte controversia política a pocos días del inicio del Carnaval, previsto para el 15 de febrero.

La escuela de samba Acadêmicos de Niterói anunció que su espectáculo recorrerá la vida de Lula desde su nacimiento hasta su llegada al Palacio del Planalto, como presidente del país.

Desde la oposición conservadora y sectores bolsonaristas denunciaron que el desfile funciona como un acto de campaña encubierto, recordando que la legislación electoral establece que las actividades proselitistas solo pueden comenzar en agosto, dos meses antes de las elecciones presidenciales de octubre.