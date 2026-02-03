Patentes con subas de 100%: Jorge Macri dijo que "no las paguen"

Jorge Macri confirmó que el error impactó en la Ciudad en este año, y agregó que las futuras actualizaciones seguirán el mismo criterio, con la inflación como tope. “Fue un error, se corrigió. Nunca fue el espíritu semejante aumento, simplemente defendernos de la inflación”, concluyó.

Patentes: El Gobierno porteño pone tope a los aumentos

La semana pasada, y ante las crecientes quejas en redes sociales por el significativo aumento en las boletas de las patentes en la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno porteño había anunciado el envío de un proyecto de ley a la Legislatura para que la actualización del Impuesto a la Patente Vehicular no supere la inflación de 2025 (es decir, 31.5%).

Ahora, Jorge Macri informó que como ese proyecto demoraría en aprobarse, directamente anuló esas boletas y enviarán nuevas, con los montos correspondientes.

Desde el gobierno porteño aclararon que el impuesto no recibió un aumento, sino que dichas variaciones “respondieron a la actualización de las valuaciones de determinados vehículos”, definidas por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

“Tanto el esquema de cálculo del tributo como las alícuotas correspondientes fueron aprobadas por la Legislatura de la Ciudad, y ahora con esta modificación tendrán un tope. En ningún caso la variación será superior a la inflación del año pasado”, aclararon

------------

Otras noticias en Urgente24:

Quién es el magnate qatarí que compró 10 mil hectáreas en Río Negro y quiere construir represas privadas

Laboratorios nacionales descorchan con Milei por el récord histórico de exportaciones de medicamentos

La dura verdad que Flor de la V no quería que se supiera

Cada vez más argentinos se van a Brasil a trabajar: "Jamás vi un éxodo así"

Golpe final: YPF volvió a elegir a Río Negro por sobre territorio de Kicillof para la última gran obra