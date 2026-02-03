Tras la polémica por las boletas de las patentes, que llegaron con aumentos superiores al 100%, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, asumió este martes (03/02) que hubo un " error" en el cálculo y advirtió a los “vecinos que no las paguen”.
"FUE UN ERROR"
Patentes con subas de 100%: Jorge Macri dijo que "no las paguen"
Tras quejas de usuarios por las patentes que llegaron con subas de más del 100%, Jorge Macri aseguró que hubo un "error" y aconsejó que "no las paguen".
“Hubo un error en la AGIP al utilizar una base de cálculo distinta, una evaluación diferente, y algunos modelos se fueron ciento y pico arriba, que nunca fue el espíritu de lo que se aprobó”, aseguró en una entrevista con Esteban Trebuq en LN+.
Ante esta situación, Jorge Macri aseguró que tomó la decisión de suspender el cobro de esas boletas y firmó un decreto para frenar el proceso hasta que la Legislatura porteña pueda tratar el tema. “No podía esperar a que vuelva la legislatura porque la gente iba a pagar y después devolverle la plata es un lío”, argumentó.
El jefe de Gobierno porteño explicó que “todas las patentes que salieron de manera electrónica, salieron de los sistemas bancarios. A los vecinos, no las paguen”. Además, anunció que en el transcurso de la semana se emitirá una nueva versión electrónica corregida y, en caso de ser necesario, también una versión impresa para quienes la soliciten.
“Hay muchos modelos que se habían ido y el límite es claro, es la inflación. Ninguna patente puede aumentar más que la inflación. Algunas aumentan menos”, puntualizó el mandatario porteño.
Jorge Macri confirmó que el error impactó en la Ciudad en este año, y agregó que las futuras actualizaciones seguirán el mismo criterio, con la inflación como tope. “Fue un error, se corrigió. Nunca fue el espíritu semejante aumento, simplemente defendernos de la inflación”, concluyó.
Patentes: El Gobierno porteño pone tope a los aumentos
La semana pasada, y ante las crecientes quejas en redes sociales por el significativo aumento en las boletas de las patentes en la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno porteño había anunciado el envío de un proyecto de ley a la Legislatura para que la actualización del Impuesto a la Patente Vehicular no supere la inflación de 2025 (es decir, 31.5%).
Ahora, Jorge Macri informó que como ese proyecto demoraría en aprobarse, directamente anuló esas boletas y enviarán nuevas, con los montos correspondientes.
Desde el gobierno porteño aclararon que el impuesto no recibió un aumento, sino que dichas variaciones “respondieron a la actualización de las valuaciones de determinados vehículos”, definidas por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).
“Tanto el esquema de cálculo del tributo como las alícuotas correspondientes fueron aprobadas por la Legislatura de la Ciudad, y ahora con esta modificación tendrán un tope. En ningún caso la variación será superior a la inflación del año pasado”, aclararon
------------
Otras noticias en Urgente24:
Quién es el magnate qatarí que compró 10 mil hectáreas en Río Negro y quiere construir represas privadas
Laboratorios nacionales descorchan con Milei por el récord histórico de exportaciones de medicamentos
La dura verdad que Flor de la V no quería que se supiera
Cada vez más argentinos se van a Brasil a trabajar: "Jamás vi un éxodo así"
Golpe final: YPF volvió a elegir a Río Negro por sobre territorio de Kicillof para la última gran obra