Patentes: El Gobierno porteño recula y pondrá tope a los aumentos

“Tanto el esquema de cálculo del tributo como las alícuotas correspondientes fueron aprobadas por la Legislatura de la Ciudad, y ahora con esta modificación tendrán un tope. En ningún caso la variación será superior a la inflación del año pasado”, aclararon

La inflación anual del 2025 cerró en 31,5%, con lo cual el Impuesto a la Patente Vehicular no superará ese umbral y tendrá como tope el Índice de Precios al Consumidor (IPC) total del año anterior.

Falta conocer aún los detalles del proyecto y qué ocurrirá con quienes ya abonaron la boleta este mes.

