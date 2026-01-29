El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) anunció que envió un proyecto de ley a la Legislatura para que la actualización del Impuesto a la Patente Vehicular no supere la inflación de 2025. Fue luego de las quejas que se reiteraron en redes sociales por las boletas que llegaron con subas de más del 100%.
HUBO QUEJAS
Patentes: El Gobierno porteño recula y pondrá tope a los aumentos
Tras quejas en redes por las patentes que llegaron con subas de más del 100%, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció una marcha atrás.
La administración de Jorge Macri explicó, a través de un comunicado, que la suba del impuesto no se ubicará por encima de la inflación medida para el año anterior, es decir, de 31,5%.
Además, se informó que “la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) prorrogará los vencimientos actualmente previstos”. En X, muchos están preguntando qué ocurrirá con quienes ya pagaron la boleta. Por ahora, no hay más información oficial.
Versiones periodísticas indican que en los próximos días llegarían las nuevas boletas, con mismo valor de diciembre.
Desde el gobierno porteño aclararon que el impuesto no recibió un aumento, sino que dichas variaciones “respondieron a la actualización de las valuaciones de determinados vehículos”, definidas por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).
“Tanto el esquema de cálculo del tributo como las alícuotas correspondientes fueron aprobadas por la Legislatura de la Ciudad, y ahora con esta modificación tendrán un tope. En ningún caso la variación será superior a la inflación del año pasado”, aclararon
La inflación anual del 2025 cerró en 31,5%, con lo cual el Impuesto a la Patente Vehicular no superará ese umbral y tendrá como tope el Índice de Precios al Consumidor (IPC) total del año anterior.
Falta conocer aún los detalles del proyecto y qué ocurrirá con quienes ya abonaron la boleta este mes.
