Escala la pelea política por Israel: Waldo Wolff y Vanina Biasi se cruzaron con acusaciones durísimas en X

El conflicto en Medio Oriente volvió a trasladarse al escenario político argentino a través de un fuerte cruce en redes sociales entre el diputado porteño Waldo Wolff (Vamos por Más) y la legisladora del Frente de Izquierda Vanina Biasi. El intercambio, cargado de acusaciones personales e ideológicas, expuso una vez más la profundidad de las diferencias en torno al rol del Estado de Israel y el modo en que se lo discute en la política local.
El detonante fue una publicación de Wolff en la red social X, donde difundió un extenso listado de dirigentes, periodistas y referentes políticos a los que vinculó con posiciones críticas hacia Israel.
En ese mensaje, el legislador cuestionó lo que consideró una confluencia entre sectores de izquierda, derecha nacionalista y kirchnerismo duro, a los que acusó de justificar a Hamas y promover discursos antisemitas bajo consignas políticas.
Según Wolff, esos espacios comparten una hostilidad común hacia valores democráticos y liberales, y sostuvo que su falta de representación electoral es una señal del rechazo social a esas posturas. “No gobiernan y han perdido toda incidencia”, escribió, al tiempo que celebró estar “enfrente” de esos sectores.
Conflicto Israel Palestina, la otra grieta en Argentina
La respuesta de Vanina Biasi no tardó en llegar y elevó rápidamente el tono del intercambio.
La diputada de izquierda acusó a Wolff de promover “listas negras” y lo señaló como representante de un “sionismo autoritario”, al que vinculó con prácticas de persecución política y violaciones a los derechos humanos. En su mensaje, Biasi cuestionó el respaldo del legislador a las políticas del gobierno israelí y utilizó términos extremos para describir su accionar.
El cruce no se limitó a una sola intervención. Wolff replicó las acusaciones compartiendo fragmentos de declaraciones previas de Biasi, en las que —según su interpretación— la legisladora relativizaba el secuestro de civiles israelíes. Con ese gesto, el diputado dio por cerrado el intercambio, aunque el debate continuó replicándose entre seguidores de ambos espacios.
Waldo Wolff y Vanina Biasi, enfrentados desde hace tiempo
Más allá de los protagonistas, el episodio volvió a poner en evidencia cómo el conflicto en Medio Oriente se filtra en la discusión política argentina, muchas veces con un nivel de confrontación que excede el debate diplomático y se convierte en una disputa ideológica interna. Israel, Hamas, el antisemitismo y la defensa de los derechos humanos aparecen cruzados por lecturas opuestas que chocan sin matices en las redes sociales.
No es la primera vez que Wolff y Biasi protagonizan enfrentamientos públicos. Ambos representan posiciones antagónicas no solo en política internacional, sino también en temas como seguridad, política exterior y rol del Estado. Sin embargo, el episodio volvió a generar repercusión por el uso de términos como “listas negras”, “genocidio” y “justificación del terrorismo”, que profundizan la polarización.
En un contexto donde las redes sociales se consolidan como principal arena de debate político, este tipo de cruces deja al descubierto una dinámica cada vez más frecuente: discusiones complejas, atravesadas por conflictos globales, reducidas a mensajes incendiarios que buscan marcar posición más que construir consensos.
