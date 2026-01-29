La desaparición de Narela Barreto en Los Ángeles terminó de la peor manera. La joven influencer argentina de 28 años, a la que buscaban desde el 23 de enero, fue hallada muerta en Estados Unidos. Su familia confirmó la noticia mientras intenta reconstruir las últimas horas de una historia que se volvió oscura demasiado rápido.
LO CONFIRMÓ SU FAMILIA
Encontraron muerta a Narela Barreto, la joven influencer desaparecida en EE.UU.
Narela Barreto, la influencer argentina de 28 años buscada desde el 23/01, apareció muerta en Los Ángeles. Un taxi, una mujer rusa y preguntas sin respuesta.
Un taxi, una mujer rusa y un silencio oficial que preocupa. Qué se sabe hasta ahora y por qué el caso abre más preguntas que respuestas.
Narela Barreto: Una chica común, un sueño grande y un silencio que empezó a asustar
Narela tenía 28 años y una idea fija: progresar. "Ella viajó para trabajar y ganar más plata para ayudar a su mamá y a sus abuelos, a los que ama profundamente. Pensaba volver pronto, era su idea", contó su prima Violeta, de 22 años, en diálogo con el diario Clarín.
Vivía en Estados Unidos desde julio de 2024. Primero pasó por Miami y después se instaló en Los Ángeles, donde trabajaba como moza. Antes de irse, tenía un kiosco en Monserrat, daba clases particulares de inglés y hacía traducciones. Siempre se ganó el mango, como repite su familia.
Violeta y Narela se criaron juntas en Banfield, literalmente en el mismo terreno. "Tenemos una relación entrañable, nos criamos juntas", contó. Y agregó algo clave: Narela nunca desaparecía del radar. Tenían un grupo familiar donde ella siempre mandaba mensajes, fotos, algo. Hasta que un día no respondió más.
"Lo último que se supo es que se habría tomado un taxi y estaba acompañada de una mujer de origen ruso, pero no tenemos más detalles. Alguien de la familia está viajando a Los Ángeles, que es donde ella estaba viviendo".
Desde ese momento empezó una búsqueda desesperada. Más de 100 personas salieron a pegar flyers por la ciudad, encabezados por su amiga Luján Roswell. Hubo denuncias ante la policía de Los Ángeles, contacto con el consulado argentino y también con el ICE. En redes circulaba el afiche: "¡Se busca! Narela Barreto. Vista por última vez el 23 de enero en la ciudad de Los Ángeles". Mientras tanto, su prima Ayelén escribía en Instagram: "Estoy totalmente destruida. Ella, más que mi primita, es mi hermana del alma".
Un vínculo turbio, un sospechoso y una muerte que todavía no tiene respuestas
En medio del operativo apareció otro dato incómodo: un vínculo con un hombre colombiano. No era pareja formal, pero había idas y vueltas. Según Violeta, peleaban seguido. Desde Los Ángeles, Luján comentó: "Hay un sospechoso". Y nada más, porque la causa está en investigación.
"Algo me contaba Narela y me decía que peleaban seguido, que andaban distanciados. Dicen que es el sospechoso, pero no sé. Nare es muy enamoradiza… No le gusta que ella sea libre", aclaró Violeta.
El último mensaje de Narela fue a su mamá. Le dijo que se iba a trabajar, y después silencio. El celular estuvo prendido hasta el lunes al mediodía. Más tarde se apagó. Ahora el foco está puesto en las cámaras de seguridad del edificio y del recorrido del taxi. El papá de Narela viajó de urgencia para destrabar ese acceso y avanzar con la policía angelina.
Lo que indigna es que una chica con visa de trabajo, todos los papeles en regla y una vida ordenada termine así, sola, a miles de kilómetros de su casa. Narela no estaba metida en nada raro, era una chica humilde, familiera, fan de Bob Esponja (por eso le decían "Arenita") y con una frase que la pintaba entera: "No puedo distraerme con relaciones, ahora es un tiempo de siembra y cosecha". Hoy esa cosecha nunca llegó.
El caso recién empieza y todavía no se conocen las causas de la muerte. Pero deja la amarga sensación de que el famoso "sueño americano" sigue siendo, para muchos argentinos, una apuesta enorme que a veces termina en tragedia. Y mientras la Justicia de Estados Unidos investiga, acá queda una familia rota y un barrio entero preguntándose cómo puede ser que una chica que solo quería trabajar y ayudar a los suyos haya tenido este final.
