Encontraron muerta a Narela Barreto, la joven influencer desaparecida en EE.UU.

"Lo último que se supo es que se habría tomado un taxi y estaba acompañada de una mujer de origen ruso, pero no tenemos más detalles. Alguien de la familia está viajando a Los Ángeles, que es donde ella estaba viviendo".

image La búsqueda de Narela arrancó con flyers, denuncias y apoyo del consulado.

Desde ese momento empezó una búsqueda desesperada. Más de 100 personas salieron a pegar flyers por la ciudad, encabezados por su amiga Luján Roswell. Hubo denuncias ante la policía de Los Ángeles, contacto con el consulado argentino y también con el ICE. En redes circulaba el afiche: "¡Se busca! Narela Barreto. Vista por última vez el 23 de enero en la ciudad de Los Ángeles". Mientras tanto, su prima Ayelén escribía en Instagram: "Estoy totalmente destruida. Ella, más que mi primita, es mi hermana del alma".

Un vínculo turbio, un sospechoso y una muerte que todavía no tiene respuestas

En medio del operativo apareció otro dato incómodo: un vínculo con un hombre colombiano. No era pareja formal, pero había idas y vueltas. Según Violeta, peleaban seguido. Desde Los Ángeles, Luján comentó: "Hay un sospechoso". Y nada más, porque la causa está en investigación.

"Algo me contaba Narela y me decía que peleaban seguido, que andaban distanciados. Dicen que es el sospechoso, pero no sé. Nare es muy enamoradiza… No le gusta que ella sea libre", aclaró Violeta.

image Apareció un vínculo con un hombre colombiano señalado como sospechoso mientras la policía revisa cámaras y recorridos.

El último mensaje de Narela fue a su mamá. Le dijo que se iba a trabajar, y después silencio. El celular estuvo prendido hasta el lunes al mediodía. Más tarde se apagó. Ahora el foco está puesto en las cámaras de seguridad del edificio y del recorrido del taxi. El papá de Narela viajó de urgencia para destrabar ese acceso y avanzar con la policía angelina.

Lo que indigna es que una chica con visa de trabajo, todos los papeles en regla y una vida ordenada termine así, sola, a miles de kilómetros de su casa. Narela no estaba metida en nada raro, era una chica humilde, familiera, fan de Bob Esponja (por eso le decían "Arenita") y con una frase que la pintaba entera: "No puedo distraerme con relaciones, ahora es un tiempo de siembra y cosecha". Hoy esa cosecha nunca llegó.

image La familia espera respuestas en un caso que muestra lo frágil del "sueño americano".

El caso recién empieza y todavía no se conocen las causas de la muerte. Pero deja la amarga sensación de que el famoso "sueño americano" sigue siendo, para muchos argentinos, una apuesta enorme que a veces termina en tragedia. Y mientras la Justicia de Estados Unidos investiga, acá queda una familia rota y un barrio entero preguntándose cómo puede ser que una chica que solo quería trabajar y ayudar a los suyos haya tenido este final.

