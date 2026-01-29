Si bien en la actualidad Rodrigo Lussich se encuentra de vacaciones y tras su regreso hara lo propio Adrián Pallares, lo cierto es que en 2026 desde América TV se movieron para que Intrusos repatriase a una panelista que ya supo desempeñarse en ese puesto también bajo la conducción de Jorge Rial y se trata de Marcela Baños.
América TV mueve fichas: Intrusos reincopora a una figura importante del canal
El histórico programa de América TV contará nuevamente con la presencia en el panel de la locutora que supo desempeñarse al lado de Jorge Rial en el pasado.
La conductora de Pasión de Sábado volverá a estar en la mesa junto a sus colegas que por el momento, de acuerdo a la información que brindó Laura Ubfal los confirmados son Marcela Tauro, Daniel Ambrosino, Pablo Layus y una "incorporación masculina sorpresa" a partir de marzo.
Es preciso recordar que formó parte del histórico programa durante dos etapas. Primero entre 2011 y 2014 junto al fundador del ciclo televisivo, y luego regresó entre 2021 y 2022 cuando ya estaba la actual dupla al mando.
Asimismo quien actualmente está como reemplazo pero al parecer podría quedarse con el puesto es Natalie Weber quien en 2025 formó parte del equipo de Pasó en América que dejó buenos resultados en la pantalla de América TV.
El Nueve quiere a una dupla de América TV
Durante la tarde del miércoles (28/01) Adrián Pallares aprovechó su rol de conductor en Intrusos para lanzar la bomba. Es que desde El Nueve estarían interesados en sumar a su programación a la dupla compuesta por Augusto Tartúfoli y Sabrina Rojas, quienes supieron conducir Pasó en América durante 2025.
"Les encanta", aseguró el comunicador aunque posteriormente lanzó una duda: "¿Para qué programa? Ese es el tema. ¿Para Bendita?". Rápidamente el panel se sorprendió con la información brindada y fue la panelista Paula Varela que preguntó: "¿Y Edith?".
Acto seguido, el periodista volvió a la carga: "Planteamos la situación. Les encanta, la pareja les encanta. Hay mucho movimiento en Canal 9, eh. Ojo". El hecho no pasó desapercibido, teniendo en cuenta que desde la partida de Beto Casella el histórico ciclo televisivo no supo levantar vuelo.
Si bien en su momento parecía que Federico Bal había sido el señalado por las autoridades para acompañar a Edith Hermida luego del verano, al parecer en la actualidad los cañones apuntan a la pareja que se desenvolvió de buena manera durante las noches de América TV.
