América TV mueve fichas: Intrusos reincopora a una figura importante del canal

El Nueve quiere a una dupla de América TV

Durante la tarde del miércoles (28/01) Adrián Pallares aprovechó su rol de conductor en Intrusos para lanzar la bomba. Es que desde El Nueve estarían interesados en sumar a su programación a la dupla compuesta por Augusto Tartúfoli y Sabrina Rojas, quienes supieron conducir Pasó en América durante 2025.

"Les encanta", aseguró el comunicador aunque posteriormente lanzó una duda: "¿Para qué programa? Ese es el tema. ¿Para Bendita?". Rápidamente el panel se sorprendió con la información brindada y fue la panelista Paula Varela que preguntó: "¿Y Edith?".





image Adrián Pallares adelantó que El Nueve pretende a Augusto Tartúfoli y Sabrina Rojas para que lideren Bendita.



Acto seguido, el periodista volvió a la carga: "Planteamos la situación. Les encanta, la pareja les encanta. Hay mucho movimiento en Canal 9, eh. Ojo". El hecho no pasó desapercibido, teniendo en cuenta que desde la partida de Beto Casella el histórico ciclo televisivo no supo levantar vuelo.

Si bien en su momento parecía que Federico Bal había sido el señalado por las autoridades para acompañar a Edith Hermida luego del verano, al parecer en la actualidad los cañones apuntan a la pareja que se desenvolvió de buena manera durante las noches de América TV.

