En California, trabaja como camarera y logró mudarse sola hace un mes al down town (el centro) de la ciudad de Los Ángeles: es traductora de inglés, se desempeña como influencer y cuando vivía en Buenos Aires tenía un kiosco cerca del Obelisco.
INFLUENCER ARGENTINA EN USA
Desesperada búsqueda en Los Ángeles de Narela Barreto (27), desaparecida el 23 de enero
Vive en Estados Unidos desde julio de 2024. Fue vista por última vez por un vecino cuando tomaba taxi cerca de su casa y junto a una mujer de nacionalidad rusa.
29 de enero de 2026 - 00:52
“Viajó para hacer plata. Quería ayudar a su mamá y a sus abuelos” dijo Violeta, su prima hermana, desde Argentina.
¿En manos de fuerzas anti migrantes de Estados Unidos?
Violeta, la prima de Narela, sostuvo:
“Su celular se apagó y ya no fue posible recibir sus mensajes. Sus padres fueron al consulado de Estados Unidos en Buenos Aires. Pensamos que tal vez la habrían deportado”
Sin embargo, si se tratara de una expulsión de Norteamérica, ya estaría su nombre dentro de algún registro en manos de la Embajada de USA en nuestro país.
La familia de la joven oriunda de Banfield insiste en la difusión del caso para conocer su paradero.