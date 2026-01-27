España volvió a mostrar señales de alivio en uno de sus frentes más sensibles. En las últimas horas, la difusión de nuevos datos oficiales reactivó el debate sobre la evolución del mercado laboral y el rumbo de las políticas económicas, en un contexto en el que cada indicador empieza a leerse también en clave electoral. Mientras el PSOE destaca la mejora de las métricas como resultado de su gestión, el PP pone el foco en las debilidades estructurales que, advierte, los números no alcanzan a ocultar.
¿PUNTO PARA EL PSOE?
España reduce la tasa de paro juvenil, pero sigue liderando el desempleo joven en Europa
De cara a las elecciones, el PSOE celebra la baja del paro juvenil al 23%, mientras el debate por empleo e inmigración vuelve al centro de la escena.
El dato central es contundente: el paro general cayó por debajo del 10% por primera vez desde 2008 y la tasa de desempleo juvenil descendió al 23%, su nivel más bajo desde el inicio de la crisis financiera. En términos absolutos, el número total de desempleados se ubicó en 2.477.100 personas, mientras que la cifra de ocupados alcanzó los 22,4 millones, marcando un máximo histórico. Para el Gobierno, estos registros confirman una mejora sostenida del mercado laboral tras años de inestabilidad.
Sin embargo, el recorte del paro juvenil convive con una realidad que matiza el optimismo oficial. Aun con la mejora registrada en 2025, España se mantiene entre los países con mayor desempleo joven de la Unión Europea, muy por encima de la media comunitaria, que ronda el 15%. Aunque otras economías como Suecia, Finlandia o Estonia registran tasas similares, el contraste entre el avance estadístico y la posición relativa del país vuelve a poner en foco los límites estructurales del mercado laboral español, un debate que gana peso a medida que se acerca el calendario electoral del próximo año.
Un alivio estadístico que no despeja la precariedad juvenil
La lectura optimista que hace el PSOE de estos números convive, sin embargo, con una experiencia muy distinta entre los jóvenes. La caída de la tasa no elimina el hecho de que España sigue ubicada entre los países con mayor desempleo juvenil de la Unión Europea, muy por encima de la media comunitaria, que ronda el 15%. Incluso en su mejor registro desde la última crisis, el mercado laboral español continúa mostrando dificultades estructurales para integrar de manera estable a los menores de 25 años.
La comparación europea vuelve a exponer ese desfasaje. Mientras España cerró 2025 con una tasa cercana al 23%, países como Alemania, Malta o Países Bajos mantienen niveles de paro juvenil inferiores al 10%. En el otro extremo, solo un puñado de economías (principalmente del norte y del este de Europa) registra cifras similares o ligeramente superiores en determinados tramos del año. El dato refuerza una constante histórica: las mejoras internas no alcanzan para sacar a España del grupo de países con mayores problemas de inserción laboral juvenil.
A esa brecha se suma un contexto social que relativiza el impacto real de la mejora estadística. Para buena parte de los jóvenes, el acceso a un empleo no garantiza una salida efectiva del hogar familiar ni una mejora sustancial de su situación económica. La combinación de salarios bajos, contratos temporales y un mercado de vivienda cada vez más tensionado hace que el descenso del paro no se traduzca automáticamente en independencia ni en proyectos de vida sostenibles.
En ese escenario, los datos oficiales funcionan como un alivio parcial, pero no como una solución de fondo. La tasa baja, pero la precariedad persiste, y la comparación con Europa sigue dejando a España en una posición incómoda. Esa brecha entre los números que exhibe el Gobierno y la realidad que viven los jóvenes vuelve a instalar un debate de fondo, cuando el calendario político ya empieza a proyectarse hacia 2027.
Migración y empleo: un decreto para ordenar el trabajo informal en sectores clave
Así la regularización extraordinaria de inmigrantes anunciada por el Gobierno vuelve a cruzarse de lleno con la lectura de los datos laborales. Tal como ya señaló Urgente24 en su cobertura sobre el impacto en la hostelería, la medida apunta a formalizar a cientos de miles de trabajadores que ya operan en sectores clave de la economía, muchos de ellos vinculados al turismo y los servicios. En términos prácticos, esta incorporación progresiva al mercado formal ampliará la población activa y tenderá a elevar las tasas de empleo, pero lo hará, en gran parte, a partir de trabajadores no españoles, un punto que el Partido Popular utiliza para cuestionar la solidez del relato oficial.
Desde la óptica del PP, esta dinámica refuerza una lectura crítica: la mejora de las métricas laborales se apoya crecientemente en la regularización y absorción de mano de obra migrante, mientras persisten las dificultades estructurales de inserción para los jóvenes y trabajadores locales. Ese contraste alimenta el discurso opositor, que denuncia un maquillaje estadístico y advierte que el crecimiento del empleo no se traduce necesariamente en mejores condiciones ni en oportunidades reales para amplios sectores de la población española, especialmente en un contexto de crisis de vivienda y precariedad salarial.
En ese marco, la regularización no solo impacta en el mercado laboral, sino también en el tablero político. Para el Gobierno, ordena una realidad existente y fortalece el sistema de cotizaciones; para el PP, consolida un modelo que mejora cifras a corto plazo y, al mismo tiempo, reconfigura el electorado en un sentido funcional al oficialismo, un argumento que empieza a ganar peso a medida que el horizonte electoral se acerca.
El flanco político que explota el PP
Mientras el Gobierno exhibe la mejora de los indicadores laborales como uno de los principales logros de gestión, el Partido Popular busca correr el eje del debate hacia el terreno político y ético. En ese movimiento, el caso Koldo funciona como uno de los pilares del contraataque opositor: la investigación por presunta corrupción en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia, con Koldo García como figura central y vínculos directos con el entorno del exministro José Luis Ábalos, sigue siendo utilizada por el PP como símbolo de un poder que, según su lectura, reaccionó tarde y de manera defensiva frente a los escándalos internos.
A ese expediente se suman otros nombres que la oposición incorpora de forma sistemática para reforzar la idea de una “doble vara”. Entre ellos, Íñigo Errejón, señalado públicamente por conductas inapropiadas en contextos de poder dentro del espacio progresista, y el caso de Francisco Salazar, exdirigente socialista denunciado por presunto acoso sexual cuya causa fue archivada por la Fiscalía, pero que dejó un fuerte impacto político. Para el PP, más allá de los desenlaces judiciales, lo relevante es la gestión política previa y posterior de estos episodios, que contraponen al discurso de ejemplaridad que el PSOE exige en otros casos.
En ese mismo frente se inscribe la investigación judicial que desde 2024 involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La causa analiza sus actividades profesionales y posibles vínculos con empresas que recibieron fondos públicos. Aunque Gómez negó irregularidades y Pedro Sánchez defendió públicamente su inocencia, el expediente se consolidó como un elemento recurrente del discurso opositor, utilizado para cuestionar la credibilidad institucional del Ejecutivo.
Así, mientras el Gobierno pone el acento en la caída del paro y en los datos macroeconómicos favorables, el PP apuesta a instalar una lectura alternativa: una mejora estadística que convive con un clima político cargado de investigaciones, denuncias cruzadas y desgaste del relato oficial. En ese tire y afloje, el debate ya no se limita a los números del empleo, sino que se proyecta sobre la confianza en la gestión y el escenario político rumbo a 2027.
