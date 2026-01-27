España reduce la tasa de paro juvenil, pero sigue liderando el desempleo joven en Europa

A esa brecha se suma un contexto social que relativiza el impacto real de la mejora estadística. Para buena parte de los jóvenes, el acceso a un empleo no garantiza una salida efectiva del hogar familiar ni una mejora sustancial de su situación económica. La combinación de salarios bajos, contratos temporales y un mercado de vivienda cada vez más tensionado hace que el descenso del paro no se traduzca automáticamente en independencia ni en proyectos de vida sostenibles.

En ese escenario, los datos oficiales funcionan como un alivio parcial, pero no como una solución de fondo. La tasa baja, pero la precariedad persiste, y la comparación con Europa sigue dejando a España en una posición incómoda. Esa brecha entre los números que exhibe el Gobierno y la realidad que viven los jóvenes vuelve a instalar un debate de fondo, cuando el calendario político ya empieza a proyectarse hacia 2027.

Migración y empleo: un decreto para ordenar el trabajo informal en sectores clave

Así la regularización extraordinaria de inmigrantes anunciada por el Gobierno vuelve a cruzarse de lleno con la lectura de los datos laborales. Tal como ya señaló Urgente24 en su cobertura sobre el impacto en la hostelería, la medida apunta a formalizar a cientos de miles de trabajadores que ya operan en sectores clave de la economía, muchos de ellos vinculados al turismo y los servicios. En términos prácticos, esta incorporación progresiva al mercado formal ampliará la población activa y tenderá a elevar las tasas de empleo, pero lo hará, en gran parte, a partir de trabajadores no españoles, un punto que el Partido Popular utiliza para cuestionar la solidez del relato oficial.

- El número de inmigrantes ilegales en España ha crecido un 685% entre 2017 y 2025.

- PSOE y Podemos pactan una regularización masiva de ilegales.



Están alterando el censo electoral y sólo VOX planta cara. pic.twitter.com/cjfaLnoGcr — Unai Cano (@unaicano10) January 26, 2026

Desde la óptica del PP, esta dinámica refuerza una lectura crítica: la mejora de las métricas laborales se apoya crecientemente en la regularización y absorción de mano de obra migrante, mientras persisten las dificultades estructurales de inserción para los jóvenes y trabajadores locales. Ese contraste alimenta el discurso opositor, que denuncia un maquillaje estadístico y advierte que el crecimiento del empleo no se traduce necesariamente en mejores condiciones ni en oportunidades reales para amplios sectores de la población española, especialmente en un contexto de crisis de vivienda y precariedad salarial.

En ese marco, la regularización no solo impacta en el mercado laboral, sino también en el tablero político. Para el Gobierno, ordena una realidad existente y fortalece el sistema de cotizaciones; para el PP, consolida un modelo que mejora cifras a corto plazo y, al mismo tiempo, reconfigura el electorado en un sentido funcional al oficialismo, un argumento que empieza a ganar peso a medida que el horizonte electoral se acerca.

El flanco político que explota el PP

Mientras el Gobierno exhibe la mejora de los indicadores laborales como uno de los principales logros de gestión, el Partido Popular busca correr el eje del debate hacia el terreno político y ético. En ese movimiento, el caso Koldo funciona como uno de los pilares del contraataque opositor: la investigación por presunta corrupción en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia, con Koldo García como figura central y vínculos directos con el entorno del exministro José Luis Ábalos, sigue siendo utilizada por el PP como símbolo de un poder que, según su lectura, reaccionó tarde y de manera defensiva frente a los escándalos internos.

A ese expediente se suman otros nombres que la oposición incorpora de forma sistemática para reforzar la idea de una “doble vara”. Entre ellos, Íñigo Errejón, señalado públicamente por conductas inapropiadas en contextos de poder dentro del espacio progresista, y el caso de Francisco Salazar, exdirigente socialista denunciado por presunto acoso sexual cuya causa fue archivada por la Fiscalía, pero que dejó un fuerte impacto político. Para el PP, más allá de los desenlaces judiciales, lo relevante es la gestión política previa y posterior de estos episodios, que contraponen al discurso de ejemplaridad que el PSOE exige en otros casos.

Pedro Sánchez y María Begoña El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a su esposa Begoña Gómez, en medio de un clima político atravesado por datos económicos favorables y frentes judiciales abiertos.

En ese mismo frente se inscribe la investigación judicial que desde 2024 involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La causa analiza sus actividades profesionales y posibles vínculos con empresas que recibieron fondos públicos. Aunque Gómez negó irregularidades y Pedro Sánchez defendió públicamente su inocencia, el expediente se consolidó como un elemento recurrente del discurso opositor, utilizado para cuestionar la credibilidad institucional del Ejecutivo.

Así, mientras el Gobierno pone el acento en la caída del paro y en los datos macroeconómicos favorables, el PP apuesta a instalar una lectura alternativa: una mejora estadística que convive con un clima político cargado de investigaciones, denuncias cruzadas y desgaste del relato oficial. En ese tire y afloje, el debate ya no se limita a los números del empleo, sino que se proyecta sobre la confianza en la gestión y el escenario político rumbo a 2027.

