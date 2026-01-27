Una España de mucho turismo y poco salario: las alarmantes cifras detrás del boom turístico

La regularización se instrumentará a través de un real decreto que el Ejecutivo prevé aprobar en el Consejo de Ministros, una vía que permite avanzar sin trámite parlamentario. La norma retoma el mandato de una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 700.000 firmas y que había quedado paralizada durante meses. Según lo anunciado, podría beneficiar a más de medio millón de personas extranjeras que ya residen en España, con plazo para acogerse hasta el próximo 30 de junio.

Para acceder al proceso, los solicitantes deberán acreditar que se encontraban en España antes de fines de 2025, carecer de antecedentes penales y demostrar un período mínimo de permanencia en el país. Esa residencia podrá justificarse mediante empadronamiento, contratos de alquiler, recibos de servicios, certificados médicos u otros documentos que acrediten arraigo y actividad previa.

El precio del éxito: empleo precario en el corazón del turismo español

Así, el foco se desplaza hacia la hostelería, el subsector que concentra la mayor parte del empleo turístico y donde las tensiones laborales se vuelven más visibles. Restaurantes, bares y alojamientos sostienen buena parte del boom de visitantes, pero también concentran los contratos más inestables, los salarios más bajos y una dinámica de trabajo marcada por la temporalidad y la rotación constante.

Ese peso dentro del entramado turístico se refleja en los números. La hostelería reúne cerca del 64% del empleo total del sector, con más de 1,8 millones de personas trabajando, principalmente en servicios de comida y bebida, y en menor medida en el alojamiento. Se trata, además, de una de las principales puertas de entrada al mercado laboral para trabajadores inmigrantes, que representan alrededor de un tercio de la fuerza de trabajo del subsector.

Barman español Detrás del boom turístico, muchos trabajadores de la hostelería enfrentan jornadas extensas, salarios bajos y escasa estabilidad laboral.

El problema aparece cuando ese volumen de actividad no se traduce en estabilidad. Entre febrero y julio del último año, el sector turístico incorporó más de 300.000 puestos de trabajo para atender la temporada alta, pero al cierre del año solo logró consolidar alrededor de 40.000 empleos netos, muy por debajo de los niveles previos a la pandemia. De hecho, en un solo mes, la hostelería llegó a destruir más de 100.000 puestos, un tercio del empleo generado durante la campaña, una dinámica que se repite desde 2019 y que explica la volatilidad estructural del trabajo en el sector.

A esa lógica se suma el avance del empleo a tiempo parcial, señalado por los informes de CCOO como una de las principales vías para sostener esquemas de contratación flexibles. Para las empresas, este formato permite ajustar plantillas y turnos en función de la demanda; para los trabajadores, en cambio, se traduce en jornadas fragmentadas, ingresos imprevisibles y menor protección laboral. Actualmente, cerca de un tercio de los empleados de la hostelería se encuentra bajo esta modalidad, una proporción claramente superior a la media del resto de la economía.

El impacto de este modelo se refleja de forma directa en los salarios. Según los mismos informes sindicales, el 95% de los trabajadores del sector turístico cobra por debajo del salario medio nacional. Entre 2019 y 2023, mientras el peso de los costes salariales sobre el total de la actividad se redujo, el excedente empresarial aumentó, profundizando una brecha que hoy vuelve a quedar expuesta en pleno récord de visitantes. Para los sindicatos, el desafío ya no pasa solo por atraer más turistas, sino por revisar un modelo que genera cifras históricas sin traducirse en empleo estable ni en mejores condiciones para quienes sostienen la industria.

En ese contexto, el récord turístico deja de ser únicamente un indicador económico y empieza a tensionar el futuro del sector. Con un crecimiento sostenido apoyado en empleo frágil, la inserción laboral (tanto de trabajadores locales como de nuevos residentes) se vuelve un factor crítico para la cohesión social y la sostenibilidad del modelo turístico en España.

