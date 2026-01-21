ENTRE LA PROMOCIÓN Y LA CRÍTICA
Con Daniel Scioli al frente y pese al clima de luto, Argentina apuesta fuerte en Fitur
En Madrid, Daniel Scioli encabezó la estrategia argentina con récord de empresas privadas, foco en seguridad, IA y atracción de inversiones.
La feria, que se desarrolla en Madrid (del 21 al 25 de enero) y reúne a miles de operadores turísticos, empresas y destinos de todo el mundo, tiene un valor estratégico para la Argentina por su vínculo histórico, cultural y migratorio con España. En los últimos años, la población argentina residente en España creció casi un 50% entre 2021 y 2025, un dato que refuerza el arraigo y la circulación permanente entre ambos países, y que consolida al mercado español como una plataforma clave tanto para el turismo emisor como para el acceso al público europeo.
El desafío, sin embargo, sigue siendo ampliar la llegada de turistas desde Europa. En julio de 2025 arribaron a la Argentina 218.000 visitantes, pero solo un 10% provenía del continente europeo, una cifra que expone el margen de crecimiento pendiente. Aun así, y pese al clima de conmoción por el accidente entre el tren Iryo y de Renfe, Argentina decidió sostener una presencia fuerte en Fitur, con Daniel Scioli al frente y una estrategia enfocada en seguridad, inteligencia artificial y participación récord del sector privado.
Una fuerte impronta argentina en Fitur
Argentina llegó a IFEMA con una presencia que buscó ir más allá de la promoción simbólica. Con Scioli a la cabeza, el país se mostró como un destino estable, seguro y de calidad, con una estrategia orientada a atraer turistas europeos y captar inversiones privadas. Durante la presentación oficial, ex candidato a presidente defendió la idea de una Argentina preparada para recibir visitantes “desde el Obelisco a las once de la noche hasta el glaciar Perito Moreno”, en referencia a los avances en materia de seguridad y servicios turísticos.
Uno de los ejes centrales fue el récord de participación del sector privado, con más de 100 empresas presentes en el stand argentino y 21 destinos promocionando su oferta. “Nunca Argentina había tenido una representación tan grande del sector privado en Fitur”, remarcó el funcionario, en un mensaje alineado con la intención de fortalecer la articulación entre el Estado y los empresarios del sector, en un contexto donde el turismo aparece como una actividad clave para el ingreso de divisas.
La impronta federal también fue protagonista. Destinos como San Juan, Misiones y San Carlos de Bariloche tuvieron presencia activa con presentaciones y espacios propios, reforzando una estrategia que combinó turismo de naturaleza, experiencias culturales y propuestas regionales pensadas para el público europeo. De la ceremonia participaron el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, y la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo, María Laura Teruel, reforzando el mensaje de coordinación entre el sector público y privado que Argentina buscó transmitir.
Scioli busca turismo en IFEMA y desde la costa argentina denuncian una temporada golpeada
Mientras Daniel Scioli despliega en la capital española una agenda orientada a atraer turistas e inversiones para el sector, en la Argentina crecen las críticas y denuncias sobre el desempeño real de la temporada de verano. Desde Mar del Plata y otros destinos de la costa atlántica comenzaron a circular en redes sociales imágenes y mensajes que mostraban playas vacías incluso en horarios centrales, acompañados de fuertes cuestionamientos a la política turística del Gobierno nacional.
Las publicaciones, difundidas principalmente en X, hablaron del “peor comienzo de temporada en más de 20 años” y apuntaron contra la falta de datos oficiales claros y el impacto de la caída del consumo interno. En ese contexto, el contraste fue evidente: mientras en Madrid se destacaban la conectividad aérea, la inteligencia artificial y la llegada de inversiones, en los principales destinos turísticos del país se instalaba un clima de preocupación por la baja afluencia de visitantes.
Ese malestar también encontró eco en el plano político. El ministro bonaerense Augusto Costa cuestionó públicamente los números difundidos desde Nación y sostuvo que “el sector turístico necesita políticas serias”, en referencia a un relato oficial que presentó la temporada como positiva, pero que, según las críticas, no se condice con la situación que atraviesa el turismo interno en los principales destinos del país.
En ese contraste entre el oficialismo y las postales que circulan desde los principales destinos turísticos, Fitur aparece como una apuesta estratégica de largo plazo, mientras el impacto inmediato de la temporada sigue siendo objeto de discusión en el plano mediático y político. La promoción internacional y la búsqueda de inversiones conviven hoy con un reclamo concreto: que los datos y las políticas acompañen la realidad del turismo interno, un desafío que el sector no puede postergar si pretende sostener su recuperación.
