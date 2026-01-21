Con Daniel Scioli al frente y pese al clima de luto, Argentina apuesta fuerte en Fitur

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/danielscioli/status/2014026243394416821?s=20&partner=&hide_thread=false Encuentro clave con Iberia, para avanzar en una acción conjunta de promoción de los vuelos hacia la Argentina



Buenos Aires hará historia: hasta 4 vuelos diarios, 2.800 asientos por día, una conectividad inédita en la región y en el mundo.



Nos comprometimos a trabajar con el… pic.twitter.com/kGScWVUM4s — Daniel Scioli (@danielscioli) January 21, 2026

La impronta federal también fue protagonista. Destinos como San Juan, Misiones y San Carlos de Bariloche tuvieron presencia activa con presentaciones y espacios propios, reforzando una estrategia que combinó turismo de naturaleza, experiencias culturales y propuestas regionales pensadas para el público europeo. De la ceremonia participaron el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, y la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo, María Laura Teruel, reforzando el mensaje de coordinación entre el sector público y privado que Argentina buscó transmitir.

Scioli busca turismo en IFEMA y desde la costa argentina denuncian una temporada golpeada

Mientras Daniel Scioli despliega en la capital española una agenda orientada a atraer turistas e inversiones para el sector, en la Argentina crecen las críticas y denuncias sobre el desempeño real de la temporada de verano. Desde Mar del Plata y otros destinos de la costa atlántica comenzaron a circular en redes sociales imágenes y mensajes que mostraban playas vacías incluso en horarios centrales, acompañados de fuertes cuestionamientos a la política turística del Gobierno nacional.

Las publicaciones, difundidas principalmente en X, hablaron del “peor comienzo de temporada en más de 20 años” y apuntaron contra la falta de datos oficiales claros y el impacto de la caída del consumo interno. En ese contexto, el contraste fue evidente: mientras en Madrid se destacaban la conectividad aérea, la inteligencia artificial y la llegada de inversiones, en los principales destinos turísticos del país se instalaba un clima de preocupación por la baja afluencia de visitantes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diagonalesweb/status/2014032322090176604?s=20&partner=&hide_thread=false | AHORA: Siendo las dos de la tarde, LAS PLAYAS DEL SUR DE MAR DEL PLATA SE ENCUENTRAN COMPLETAMENTE VACÍAS.



A pesar de que Daniel Scioli decidió no relevar datos oficiales, el fracaso de la temporada quedó expuesto. OTRA TRISTE POSTAL DE LA ARGENTINA DE JAVIER MILEI. pic.twitter.com/DgGXimYQj4 — Diagonales (@diagonalesweb) January 21, 2026

Ese malestar también encontró eco en el plano político. El ministro bonaerense Augusto Costa cuestionó públicamente los números difundidos desde Nación y sostuvo que “el sector turístico necesita políticas serias”, en referencia a un relato oficial que presentó la temporada como positiva, pero que, según las críticas, no se condice con la situación que atraviesa el turismo interno en los principales destinos del país.

En ese contraste entre el oficialismo y las postales que circulan desde los principales destinos turísticos, Fitur aparece como una apuesta estratégica de largo plazo, mientras el impacto inmediato de la temporada sigue siendo objeto de discusión en el plano mediático y político. La promoción internacional y la búsqueda de inversiones conviven hoy con un reclamo concreto: que los datos y las políticas acompañen la realidad del turismo interno, un desafío que el sector no puede postergar si pretende sostener su recuperación.

--------------------------

Más lecturas de Urgente24:

De Bariloche a Cusco: los 5 mejores hoteles de Sudamérica para visitar en 2026

A puro ramen, pachinko y manga: los 5 mejores barrios de Tokio para alojarse

Verano 2026 en Provincia de Buenos Aires: Escapadas de fin de semana, cerca y con poco consumo

Las aerolíneas más seguras del mundo en 2026: Cuáles operan en Argentina