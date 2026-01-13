La Generación Z no solo viaja distinto: viajar se convirtió en una prioridad central de su presupuesto. Un informe reciente elaborado por HBX Group aporta una dimensión clave al fenómeno y confirma un cambio profundo en los hábitos de consumo de los jóvenes, donde el turismo deja de ser un gasto ocasional para ocupar un lugar estructural dentro de su economía personal.
¿CULPA DE UNA CRISIS DE VIVIENDA?
1 de cada 5 jóvenes de la Generación Z gasta hasta 5.000 euros al año en viajes
Un informe revela que la Generación Z convirtió al turismo en una prioridad de gasto, con viajes más cortos, frecuentes y una nueva lógica de consumo.
En Urgente24 ya habíamos dado cuenta de esta transformación a partir de un estudio de Airbnb, que señalaba cómo la Generación Z se inclinaba por viajes más cortos, escapadas de 48 horas y experiencias urbanas intensas como forma de ajustar costos sin resignar movilidad. El nuevo informe no contradice esa lógica: la amplía y la profundiza. Viajar menos días no implica gastar menos, sino viajar con mayor intención, más frecuencia y una planificación más consciente del gasto.
Ese cambio de comportamiento, que ya colocaba a Brasil entre los principales destinos elegidos por los jóvenes sudamericanos (con ciudades como Búzios, Río de Janeiro y Florianópolis a la cabeza), funciona como disparador para entender el dato central que ahora aparece con mayor nitidez a nivel mundial.
Viajar como prioridad: cuánto gastan hoy los jóvenes
El informe de HBX Group, elaborado en colaboración con la reconocida Universidad de Nueva York, pone cifras concretas a una tendencia que ya era visible en muchísimas plataformas líderes de viajes. Según los datos recopilados, uno de cada cinco jóvenes de entre 18 y 27 años destina más de 5.000 euros anuales a viajes, un nivel de gasto que confirma que el turismo pasó a ocupar un lugar prioritario dentro del presupuesto juvenil.
El desembolso analizado, tal como pudieron constatar, se distribuye de forma escalonada. Un 31% invierte entre 855 y 2.140 euros al año en viajes, mientras que otro 24% eleva ese gasto hasta un rango de entre 2.140 y 4.300 euros. Datos que, en conjunto, muestran que el viaje dejó de ser un extra dentro de la vida cotidiana y pasó a formar parte de la planificación financiera regular, incluso en contextos económicos más restrictivos que los vividos hace décadas.
Lejos de reducir el consumo, los jóvenes ajustan la duración de los viajes, los destinos elegidos y el tipo de experiencias. El viaje ya no es una excepción: es una constante, y todo indica que responde a un disparador más profundo, ubicado en la relación entre ingresos y consumo optativo. En un escenario donde otros proyectos tradicionales resultan cada vez menos accesibles, invertir en experiencias aparece como el gasto más lógico y alcanzable.
¿Viajar en lugar de asentarse? La sombra de la crisis de vivienda
Este comportamiento también puede leerse a la luz de la crisis global de acceso a la vivienda que atraviesa a la Generación Z. En muchas de las grandes ciudades del mundo, los alquileres absorben una porción cada vez mayor de los ingresos, los contratos son inestables y la posibilidad de acceder a una vivienda propia aparece, para amplios sectores jóvenes, directamente fuera de alcance. Frente a ese escenario, la planificación a largo plazo pierde peso y el consumo se reordena.
En ese marco, invertir en experiencias cobra sentido. Viajar (aunque sea por períodos cortos) se vuelve una forma de capitalizar ingresos disponibles sin atarse a compromisos que hoy resultan inaccesibles. La lógica ya no pasa por postergar el disfrute en función de un objetivo futuro incierto, sino por optimizar el presente dentro de un contexto económico restrictivo.
A esta tensión estructural se suma otro factor clave: la especulación inmobiliaria, profundizada en muchas ciudades por el crecimiento de plataformas de alquiler temporario como Airbnb. Para muchos propietarios, el alquiler turístico resulta hoy más rentable y flexible que el arrendamiento tradicional, lo que reduce la oferta de vivienda permanente, presiona los precios al alza y desplaza a los residentes jóvenes de los centros urbanos. En esa ecuación, los dueños se ven beneficiados, mientras que quienes buscan alquilar a largo plazo enfrentan un mercado cada vez más hostil.
Así, la lucha por la vivienda y el auge del viaje frecuente forman parte del mismo fenómeno. Para una generación que encuentra cada vez más barreras para asentarse, moverse se vuelve más viable que quedarse. Los viajes cortos, la movilidad constante y el consumo de experiencias no responden solo a una preferencia cultural, sino también a una adaptación racional a un mercado inmobiliario excluyente, donde ahorrar para un futuro estable resulta, muchas veces, menos lógico que vivir el presente.
--------------------------------
Más notas de Urgente24:
Viajar según el zodíaco: la lista de destinos para 2026, seas de Piscis, Virgo o Sagitario
De vacaciones como Sydney Sweeney: Laponia, el pueblo invernal donde los famosos van a esquiar
La bodega a 1 hora de Buenos Aires que todos visitan y es espectacular
El sueño de Radicondoli, el pueblo de la Toscana que paga el 50% del alquiler para atraer latinos