1 de cada 5 jóvenes de la Generación Z gasta hasta 5.000 euros al año en viajes

Lejos de reducir el consumo, los jóvenes ajustan la duración de los viajes, los destinos elegidos y el tipo de experiencias. El viaje ya no es una excepción: es una constante, y todo indica que responde a un disparador más profundo, ubicado en la relación entre ingresos y consumo optativo. En un escenario donde otros proyectos tradicionales resultan cada vez menos accesibles, invertir en experiencias aparece como el gasto más lógico y alcanzable.

viajar viajes viajero lookstudio.jpg Airbnb facilita los viajes de la Generación Z, pero también incide en la crisis de vivienda que condiciona sus posibilidades de asentarse.

¿Viajar en lugar de asentarse? La sombra de la crisis de vivienda

Este comportamiento también puede leerse a la luz de la crisis global de acceso a la vivienda que atraviesa a la Generación Z. En muchas de las grandes ciudades del mundo, los alquileres absorben una porción cada vez mayor de los ingresos, los contratos son inestables y la posibilidad de acceder a una vivienda propia aparece, para amplios sectores jóvenes, directamente fuera de alcance. Frente a ese escenario, la planificación a largo plazo pierde peso y el consumo se reordena.

En ese marco, invertir en experiencias cobra sentido. Viajar (aunque sea por períodos cortos) se vuelve una forma de capitalizar ingresos disponibles sin atarse a compromisos que hoy resultan inaccesibles. La lógica ya no pasa por postergar el disfrute en función de un objetivo futuro incierto, sino por optimizar el presente dentro de un contexto económico restrictivo.

Cadalso de los Vidrios, Madrid, España Pueblos alejados de las grandes ciudades (como Cadalso de los Vidrios en España o Albinen en Suiza) empiezan a surgir en distintas partes del mundo como una alternativa frente a esta problemática.

A esta tensión estructural se suma otro factor clave: la especulación inmobiliaria, profundizada en muchas ciudades por el crecimiento de plataformas de alquiler temporario como Airbnb. Para muchos propietarios, el alquiler turístico resulta hoy más rentable y flexible que el arrendamiento tradicional, lo que reduce la oferta de vivienda permanente, presiona los precios al alza y desplaza a los residentes jóvenes de los centros urbanos. En esa ecuación, los dueños se ven beneficiados, mientras que quienes buscan alquilar a largo plazo enfrentan un mercado cada vez más hostil.

Así, la lucha por la vivienda y el auge del viaje frecuente forman parte del mismo fenómeno. Para una generación que encuentra cada vez más barreras para asentarse, moverse se vuelve más viable que quedarse. Los viajes cortos, la movilidad constante y el consumo de experiencias no responden solo a una preferencia cultural, sino también a una adaptación racional a un mercado inmobiliario excluyente, donde ahorrar para un futuro estable resulta, muchas veces, menos lógico que vivir el presente.

