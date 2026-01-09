De vacaciones como Sydney Sweeney: Laponia, el pueblo invernal donde los famosos van a esquiar

Los vuelos dentro de Europa muestran una gran variabilidad. En temporada baja o con compra anticipada, pueden encontrarse trayectos desde España a Rovaniemi por valores cercanos a los 180 o 250 euros ida y vuelta, aunque en pleno invierno esos precios tienden a subir de forma marcada. Para viajeros latinoamericanos residentes en Europa, esta diferencia resulta clave a la hora de definir el presupuesto total.

El alojamiento es otro de los factores centrales. Según precios relevados en plataformas como Booking, Airbnb y agencias de viajes especializadas en el norte europeo, una cabaña tradicional de madera para dos personas suele costar entre 100 y 200 euros por noche, mientras que los hoteles de tres y cuatro estrellas se ubican entre 150 y 300 euros. Las opciones más exclusivas, como los iglús de cristal o las cabañas remotas diseñadas para observar auroras boreales, superan con facilidad los 350 euros por noche, especialmente durante las fiestas de fin de año.

En cuanto a las actividades, los precios reflejan el carácter extremo del destino. Un paseo en trineo tirado por huskies cuesta entre 100 y 150 euros, las caminatas con raquetas o el esquí de fondo rondan los 40 a 80 euros, los tours de auroras boreales se ubican entre 80 y 150 euros y los safaris en moto de nieve pueden alcanzar los 200 euros por persona. A eso se suman los gastos en indumentaria: alquilar equipo térmico completo suele costar entre 15 y 30 euros por día.

La comida tampoco es un punto menor. Comer en restaurantes locales cuesta, en promedio, entre 25 y 50 euros por persona, aunque muchos alojamientos y paquetes organizados incluyen media pensión o pensión completa, lo que ayuda a contener el gasto diario.

En términos generales, un presupuesto semanal orientativo para un viaje invernal a Laponia se mueve entre 1.700 y 2.500 euros por persona si se parte desde Europa, contemplando vuelos regionales, alojamiento, actividades típicas y comidas. Para quienes viajan desde Argentina u otros países de Sudamérica, el monto total supera los 3.000 euros, principalmente por el costo del vuelo intercontinental. Aun así, se trata de una experiencia que combina turismo extremo, naturaleza única y, en muchos casos, oportunidades laborales temporales que permiten amortiguar parte del gasto.



Embed - Sydney Sweeney on Instagram: "found my winter wonderland " View this post on Instagram

Trabajar en Laponia: el visado que convierte el invierno en oportunidad

Además del turismo, Laponia se consolidó en los últimos años como un destino de trabajo estacional para extranjeros. Cada invierno, hoteles, centros turísticos, estaciones de esquí y complejos vinculados a la Navidad demandan miles de empleados temporales para cubrir la temporada alta, que se extiende, en general, de noviembre a marzo.

Para canalizar esa demanda, el Servicio de Inmigración de Finlandia, conocido localmente como Migri y equivalente a la oficina de extranjería del gobierno finlandés, gestiona los permisos de residencia y trabajo vinculados al empleo temporal. El sistema permite a ciudadanos no europeos trabajar de manera legal durante la temporada invernal, siempre que cuenten con una oferta laboral previa, una condición habitual en los empleos turísticos del norte del país.

La presión sobre el sistema es tal que, a comienzos de 2026, Migri reabrió y reforzó su oficina en Rovaniemi, el principal núcleo urbano de la región. La medida apuntó a acelerar la toma de datos biométricos y destrabar demoras en la emisión y renovación de permisos, especialmente para trabajadores extranjeros empleados en hotelería, turismo y actividades vinculadas al invierno.

Auroras de Laponia, Finlandia Las auroras boreales iluminan el cielo de Laponia, uno de los grandes atractivos naturales del norte de Finlandia durante el invierno.

En muchos casos, los interesados no gestionan el proceso de manera individual. Al igual que ocurre con programas tipo work and travel, algunos viajeros optan por contratar gestores o agencias especializadas que se encargan de vincularlos con empleadores locales y ordenar el viaje laboral, desde la oferta de trabajo hasta la documentación y el alojamiento inicial. Una alternativa cada vez más utilizada por jóvenes que buscan reducir riesgos y llegar con un puesto asegurado.

Los puestos más habituales incluyen tareas en hoteles, restaurantes, mantenimiento, guías de actividades invernales y roles temáticos dentro de los complejos navideños, como animadores o asistentes caracterizados como elfos en la aldea de Papá Noel. Si bien los salarios no son elevados en términos europeos, muchos contratos incluyen alojamiento y comidas, lo que permite reducir gastos y hacer viable la experiencia.

Cabaña en Laponia, Finlandia Una cabaña cubierta de nieve en Laponia, el refugio invernal elegido por viajeros que buscan silencio, naturaleza extrema y noches bajo el cielo ártico.

Para muchos viajeros, este esquema transforma a Laponia en algo más que un destino turístico. Trabajar legalmente durante el invierno permite financiar parte del viaje, extender la estadía y vivir desde adentro una de las regiones más extremas y singulares de Europa, en una combinación poco habitual de empleo, viaje y experiencia cultural.

-------------------------

Más notas de Urgente24:

Viajar según el zodíaco: la lista de destinos para 2026, seas de Piscis, Virgo o Sagitario

Un aeropuerto clave del sur cierra e inicia obras por US$ 37 millones

La bodega a 1 hora de Buenos Aires que todos visitan y es espectacular

El sueño de Radicondoli, el pueblo de la Toscana que paga el 50% del alquiler para atraer latinos