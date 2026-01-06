El sueño de Radicondoli, el pueblo de la Toscana que paga el 50% del alquiler para atraer latinos

Para quienes decidan dar un paso más allá del alquiler, el plan contempla ayudas adicionales para la compra de vivienda. El ayuntamiento ofrece subvenciones no reembolsables de hasta 20.000 euros por familia, destinadas a cubrir parte del valor de la propiedad o el depósito inicial. A diferencia de otros programas que se popularizaron en Italia, las casas disponibles en Radicondoli se encuentran en buen estado, lo que evita la necesidad de reformas profundas y costosas.

El objetivo de fondo es claro: frenar el envejecimiento poblacional, reactivar la economía local y recuperar un tejido social que se fue debilitando con el paso de los años. Para Radicondoli, atraer nuevos vecinos no es solo una política habitacional, sino una apuesta a largo plazo por su supervivencia como comunidad.

Cuánto cuesta vivir en Radicondoli y por qué el plan resulta atractivo

Más allá del incentivo municipal, Radicondoli parte de una base de costos bajos para los estándares italianos, especialmente en comparación con los grandes centros urbanos de la Toscana. Según datos relevados por portales inmobiliarios locales y citados por medios italianos, los alquileres mensuales suelen ubicarse entre 400 y 700 euros, dependiendo del tamaño y la ubicación de la vivienda. Con el subsidio del 50% que ofrece el ayuntamiento, ese valor puede reducirse a 200–350 euros, incluso en propiedades ubicadas dentro del casco histórico.

El programa se apoya, además, en un parque inmobiliario que evita uno de los principales obstáculos de otras iniciativas similares. A diferencia de las famosas “casas a un euro”, en Radicondoli las viviendas se encuentran en buen estado, listas para ser habitadas, sin exigir reformas estructurales costosas ni plazos rígidos de remodelación.

Radicondoli vista desde arriba. Radicondoli, sobre una colina de la Toscana, rodeado de viñedos y olivares, en un paisaje que combina historia y vida rural.

Para quienes evalúan una mudanza definitiva, el mercado de compra también ofrece valores poco habituales para la región. En el pueblo y sus alrededores se consiguen departamentos de una o dos habitaciones en el centro histórico y casas rurales más amplias en zonas periféricas, algunas rodeadas de viñedos y olivares. Los precios comienzan cerca de los 50.000 euros para las propiedades más pequeñas y pueden superar los 100.000 euros en el caso de residencias de mayor tamaño o mejor ubicación, cifras muy por debajo de las que se manejan en ciudades como Florencia o Siena.

A este escenario se suman las ayudas directas del municipio, que incluyen subvenciones no reembolsables de hasta 20.000 euros por familia para quienes decidan comprar vivienda y comprometerse a residir en Radicondoli durante un período prolongado. El objetivo es claro: atraer nuevos pobladores estables, frenar el envejecimiento demográfico y sostener la vida económica y social del pueblo.

En ese equilibrio entre alquiler accesible, compra posible y apoyo estatal real se explica por qué Radicondoli empieza a destacarse entre los muchos pueblos italianos que buscan revertir el despoblamiento. No se trata de una promesa simbólica ni de una campaña de marketing, sino de una propuesta concreta para quienes estén dispuestos a cambiar de ritmo y construir una vida en las colinas toscanas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/noah_jurik/status/1708968511421473048?s=20&partner=&hide_thread=false In the heart of Tuscany

Radicondoli, Italy

September, 2023 pic.twitter.com/AlfRzqGAMt — Noah Jurik (@noah_jurik) October 2, 2023

---------------------------------

