Viajar no depende solo del deseo, del presupuesto o del destino elegido. Para ciudadanos de países como Singapur, Japón o España, el pasaporte abre fronteras con facilidad. Para otros, ese mismo documento marca límites claros. En muchos casos, la diferencia entre viajar sin trabas o enfrentar una odisea burocrática empieza y termina ahí.
MOVILIDAD GLOBAL
Singapur, Japón y España: los pasaportes más poderosos del mundo y quiénes viajan sin visa
Un ranking internacional muestra qué nacionalidades, como Singapur, Japón o España, pueden ingresar a más países sin visa y marca la brecha global.
En Urgente24 solemos seguir de cerca este tipo de rankings porque funcionan como una radiografía del mundo actual. No hablan solo de turismo, sino también de diplomacia, estabilidad política y relaciones internacionales. Cada año, distintos índices miden qué tan “fuerte” es un pasaporte según la cantidad de países a los que permite ingresar sin visa previa o con visa a la llegada.
En ese escenario, algunos países concentran una ventaja clara. Asia y Europa dominan los primeros puestos, mientras que otras regiones quedan relegadas por conflictos, crisis internas o falta de acuerdos bilaterales. A continuación, un repaso por los pasaportes mejor posicionados del mundo y las claves que explican por qué ciertas nacionalidades viajan casi sin fronteras.
Los pasaportes más poderosos del mundo
El Henley Passport Index, elaborado por la consultora británica Henley & Partners a partir de datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, es hoy la referencia más citada para medir la libertad real de movimiento entre países. El índice no evalúa intenciones ni promesas diplomáticas, sino algo concreto: cuántos destinos pueden visitarse sin visa previa o con visa a la llegada. Y ahí, el liderazgo está claro.
En la cima aparece Singapur, un pequeño país asiático que convirtió su estabilidad política, su rol como hub financiero y su diplomacia pragmática en una ventaja directa para sus ciudadanos. Con acceso sin visa a 193 destinos, el pasaporte singapurense funciona casi como una llave universal. No es casual: Singapur es también uno de los Estados con mayor red de acuerdos bilaterales y controles migratorios internos más estrictos, una combinación que genera confianza internacional.
Muy cerca se ubican Japón y Corea del Sur, ambos con acceso a 190 países. En estos casos, el poder del pasaporte se apoya en décadas de estabilidad, bajo nivel de migración irregular y una imagen global asociada a seguridad, tecnología y orden institucional. Para un ciudadano japonés o surcoreano, viajar sin planificar visas es casi la norma.
Europa, por su parte, consolida su fortaleza como bloque. Pasaportes como el de España, Alemania, Francia o Italia permiten ingresar sin visa a 189 destinos, reflejando el peso diplomático de la Unión Europea y la lógica de acuerdos compartidos. En la práctica, tener uno de estos documentos significa poder recorrer gran parte del mundo con trámites mínimos, desde América hasta Asia y Oceanía.
Estados Unidos y Sudamérica: posiciones dispares en el ranking
Fuera del liderazgo asiático y europeo, el caso de Estados Unidos resulta uno de los más llamativos del ranking. Durante años fue sinónimo de movilidad global y llegó a ocupar el primer puesto, pero hoy aparece relegado al décimo escalón, con acceso sin visa a 182 destinos. Es su peor posición histórica dentro del índice y refleja un cambio de clima en su política migratoria y diplomática. Nuevas tasas para visitantes, mayores controles y una estrategia menos orientada a acuerdos recíprocos explican, en parte, esta caída progresiva.
En Sudamérica, el panorama es distinto y más acotado. El pasaporte mejor posicionado de la región sigue siendo el de Chile, que permite ingresar sin visa a alrededor de 175 países y mantiene una ventaja clave: es el único país sudamericano cuyos ciudadanos pueden viajar a Estados Unidos sin visa, mediante el sistema electrónico ESTA. Argentina, por su parte, firmó una carta de intención para avanzar en ese mismo camino, aunque por ahora el beneficio no está vigente. Esa excepción coloca a Chile en un lugar singular dentro del mapa regional.
Un escalón más abajo aparecen Argentina y Brasil, con acceso sin visa a poco más de 170 destinos. Son pasaportes sólidos a nivel global, aunque lejos del liderazgo que exhiben Asia y Europa. Para ambos países, la movilidad internacional depende en gran medida de acuerdos bilaterales y del contexto político y económico, factores que influyen directamente en su capacidad de escalar posiciones.
La comparación deja en evidencia una brecha persistente. Mientras algunas nacionalidades viajan casi sin fronteras, otras deben planificar cada salida con mayor anticipación. El ranking no solo mide destinos disponibles, sino también el lugar que cada país ocupa en el tablero internacional.
Más que un ranking de viajes, el poder de un pasaporte funciona como un espejo del mundo actual. Habla de confianza internacional, de diplomacia activa y de cómo cada país se posiciona frente al resto. En un contexto global cada vez más fragmentado, la libertad de movimiento se consolida como un privilegio y no como un derecho universal.
