Singapur, Japón y España: los pasaportes más poderosos del mundo y quiénes viajan sin visa

Muy cerca se ubican Japón y Corea del Sur, ambos con acceso a 190 países. En estos casos, el poder del pasaporte se apoya en décadas de estabilidad, bajo nivel de migración irregular y una imagen global asociada a seguridad, tecnología y orden institucional. Para un ciudadano japonés o surcoreano, viajar sin planificar visas es casi la norma.

Pasaportes argentino y español. El pasaporte español habilita el ingreso sin visa a cerca de 189 países, mientras que el argentino permite acceder a algo más de 170 destinos, según rankings internacionales de movilidad global.

Europa, por su parte, consolida su fortaleza como bloque. Pasaportes como el de España, Alemania, Francia o Italia permiten ingresar sin visa a 189 destinos, reflejando el peso diplomático de la Unión Europea y la lógica de acuerdos compartidos. En la práctica, tener uno de estos documentos significa poder recorrer gran parte del mundo con trámites mínimos, desde América hasta Asia y Oceanía.

Estados Unidos y Sudamérica: posiciones dispares en el ranking

Fuera del liderazgo asiático y europeo, el caso de Estados Unidos resulta uno de los más llamativos del ranking. Durante años fue sinónimo de movilidad global y llegó a ocupar el primer puesto, pero hoy aparece relegado al décimo escalón, con acceso sin visa a 182 destinos. Es su peor posición histórica dentro del índice y refleja un cambio de clima en su política migratoria y diplomática. Nuevas tasas para visitantes, mayores controles y una estrategia menos orientada a acuerdos recíprocos explican, en parte, esta caída progresiva.

En Sudamérica, el panorama es distinto y más acotado. El pasaporte mejor posicionado de la región sigue siendo el de Chile, que permite ingresar sin visa a alrededor de 175 países y mantiene una ventaja clave: es el único país sudamericano cuyos ciudadanos pueden viajar a Estados Unidos sin visa, mediante el sistema electrónico ESTA. Argentina, por su parte, firmó una carta de intención para avanzar en ese mismo camino, aunque por ahora el beneficio no está vigente. Esa excepción coloca a Chile en un lugar singular dentro del mapa regional.

Un escalón más abajo aparecen Argentina y Brasil, con acceso sin visa a poco más de 170 destinos. Son pasaportes sólidos a nivel global, aunque lejos del liderazgo que exhiben Asia y Europa. Para ambos países, la movilidad internacional depende en gran medida de acuerdos bilaterales y del contexto político y económico, factores que influyen directamente en su capacidad de escalar posiciones.

La comparación deja en evidencia una brecha persistente. Mientras algunas nacionalidades viajan casi sin fronteras, otras deben planificar cada salida con mayor anticipación. El ranking no solo mide destinos disponibles, sino también el lugar que cada país ocupa en el tablero internacional.

Más que un ranking de viajes, el poder de un pasaporte funciona como un espejo del mundo actual. Habla de confianza internacional, de diplomacia activa y de cómo cada país se posiciona frente al resto. En un contexto global cada vez más fragmentado, la libertad de movimiento se consolida como un privilegio y no como un derecho universal.

