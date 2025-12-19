El parque acuático lleno de juegos que todos visitan en Buenos Aires

Este parque acuático ubicado en Buenos Aires es un sí rotundo a la hora de hacer actividades para el verano. El mismo cuenta con piletas, juegos de aventura y muchísimas actividades ideales para los más chicos de la familia. No te lo pierdas.
Cuando llega el verano los más chicos se aburren y quieren hacer actividades que incluyan agua y juegos, ya que el calor azota a todos por igual. Por ese motivo se buscan parques o complejos acuáticos donde la diversión no para durante todo el día.
El parque acuático que todos visitan en Buenos Aires
Tívoli Park es un parque acuático que además tiene juegos de aventuras para los más chicos. Tiene canchas de fútbol, beach voley y todo tipo de actividades recreativas para que pases un día o un fin de semana a pura diversión y escapando del calor.
Ubicado en Brandsen, este parque recreativo cuenta con pileta, palestra, puentes aéreos, arquería, tirolesas y mucho más. Tal y como lo dicen en su sitio web oficial, no es solo para chicos sino también para los más grandes. Porque las actividades al aire libre son lo mejor para pasar un día a pura diversión y desestresarse en esta época del año.
Por otro lado, el complejo cuenta con alojamiento para que pases unas mini vacaciones y disfrutes a full. "Lo llamamos Campamento Familiar porque todas las noches al cierre del Día de Actividades, tendrás actividades recreativas para divertirte y compartir con tus personas más queridas. Las noches de jueves y sábados es el fogón familiar", confirman desde la estancia.
