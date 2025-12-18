urgente24
PRECIOSA

La playa escondida de Buenos Aires que te va a enamorar este verano

Una playa de Buenos Aires muy poco conocida tiene todo para ser tu favorita este verano. Descanso, relax y mucha paz.

18 de diciembre de 2025 - 14:57
Una playa espectacular que muy pocos conocen.

(Foto: Municipio Villarino).

Buenos Aires tiene kilómetros de playa en la Costa Atlántica pero esta vez no nos vamos a centrar en los balnearios reconocidos. Hay un destino que es muy poco explorado por el turismo y que tiene todo para convertirse en tu favorito en esta temporada.

Se trata de una playa muy poco conocida, donde muy pocos llegan pero que sin duda enamora a cualquiera. Hay muchísimos kilómetros de arena, un entorno de lo más tranquilo y ambiente relajado para descansar de todo y volver renovado a las obligaciones.

Una playa que enamora a cualquiera.

La playa de Buenos Aires que pocos conocen

Esta playa se llama La Chiquita y tiene 20 kilómetros de arenas vírgenes que no fueron demasiado exploradas hasta ahora. Para llegar a ella hay que hacer un largo camino de ripio pero vale completamente la pena porque es un lugar ideal para relajarse y olvidarse de todo.

La misma se ubica en el kilómetro 781 de la Ruta Nacional 3 y hay 65 kilómetros aproximados de ripio. Se trata de un destino en donde viven nada más que diez personas y no hay demasiado para hacer fuera del balneario, pero sí se siente una energía totalmente distinta.

La señal es muy débil, la electricidad funciona con paneles solares y casi no hay comercios. Sin embargo resulta ideal para desconectar de todo, estar apartado del aglomerado de gente y volver renovado para encarar el año 2026 de manera distinta. Es un lugar que no es para cualquiera.

