La playa escondida de Buenos Aires que te va a enamorar este verano

Buenos Aires tiene kilómetros de playa en la Costa Atlántica pero esta vez no nos vamos a centrar en los balnearios reconocidos. Hay un destino que es muy poco explorado por el turismo y que tiene todo para convertirse en tu favorito en esta temporada.
Se trata de una playa muy poco conocida, donde muy pocos llegan pero que sin duda enamora a cualquiera. Hay muchísimos kilómetros de arena, un entorno de lo más tranquilo y ambiente relajado para descansar de todo y volver renovado a las obligaciones.
Esta playa se llama La Chiquita y tiene 20 kilómetros de arenas vírgenes que no fueron demasiado exploradas hasta ahora. Para llegar a ella hay que hacer un largo camino de ripio pero vale completamente la pena porque es un lugar ideal para relajarse y olvidarse de todo.
La misma se ubica en el kilómetro 781 de la Ruta Nacional 3 y hay 65 kilómetros aproximados de ripio. Se trata de un destino en donde viven nada más que diez personas y no hay demasiado para hacer fuera del balneario, pero sí se siente una energía totalmente distinta.
La señal es muy débil, la electricidad funciona con paneles solares y casi no hay comercios. Sin embargo resulta ideal para desconectar de todo, estar apartado del aglomerado de gente y volver renovado para encarar el año 2026 de manera distinta. Es un lugar que no es para cualquiera.
