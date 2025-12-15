Encontrar vuelos baratos para las vacaciones suele ser una tarea difícil, pero hay algunos trucos que te van a hacer ahorrar bastante dinero. Se trata de tips sobre cuáles son los mejores días para buscar pasajes, en qué momento conviene viajar y con cuánta anticipación es recomendable reservar los boletos para acceder a descuentos.
TODOS LOS TIPS
Vuelos baratos: qué días conviene viajar y los mejores consejos para pagar menos
Encontrar vuelos baratos parece una tarea imposible pero hay ciertos trucos a tener en cuenta para acceder a descuentos.
Según un relevamiento de Skyscanner, una plataforma que compara precios de vuelos de distintas aerolíneas, hay días específicos donde podes conseguir precios mucho más bajos. También hay horarios en donde las tarifas suelen bajar y más trucos para que planees tus vacaciones sin gastar de más.
Vuelos baratos: qué días baja el precio
El domingo es el día ideal para buscar y reservar vuelos a precios mucho más económicos. ¿El motivo? No está la presión de la compra del público corporativo y hay más disponibilidad de tarifas dinámicas. Además, si lo haces entre las 5 y las 10 de la mañana hay más chances de pagar menos. Así lo confirma Skyscanner, una plataforma que sin duda es una de las más elegidas para hacer búsqueda y comparación de precios.
Además de Skyscanner también está TurismoCity, la cual cuenta con una amplia base de datos y compara no solo vuelos sino también paquetes y alojamientos en todo el mundo para que encuentres el precio que más se adecúa a tus necesidades.
Martes y miércoles no se quedan atrás, ya que también hay vuelos baratos estos días dentro de un mismo país o si buscas pasajes de último momento. Estos tips te van a servir mucho a la hora de sentarte y encontrar ofertas jugosas.
¿Cuál es el mejor día para viajar? Truco revelado
Los martes, miércoles y sábados son los más baratos para viajar porque hay menor demanda. Los peores son los domingos por la tarde y los lunes por la mañana. De esta manera conviene muchísimo, si las fechas lo permiten, cambiar de fecha de salida para que coincida con estos días donde todo es mucho más económico.
Lo cierto es que todos estos consejos son muy útiles si planeas un viaje a largo plazo y querés que sea perfecto. Lo ideal es sacar los pasajes con ocho a diez meses de anticipación, ya que los precios suelen ser más bajos y tenés más oferta a la hroa de elegir. Si lo hacés con poco tiempo vas a pagar el doble.
