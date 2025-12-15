Vuelos baratos: qué días conviene viajar y los mejores consejos para pagar menos

¿Cuál es el mejor día para viajar? Truco revelado

Los martes, miércoles y sábados son los más baratos para viajar porque hay menor demanda. Los peores son los domingos por la tarde y los lunes por la mañana. De esta manera conviene muchísimo, si las fechas lo permiten, cambiar de fecha de salida para que coincida con estos días donde todo es mucho más económico.

Lo cierto es que todos estos consejos son muy útiles si planeas un viaje a largo plazo y querés que sea perfecto. Lo ideal es sacar los pasajes con ocho a diez meses de anticipación, ya que los precios suelen ser más bajos y tenés más oferta a la hroa de elegir. Si lo hacés con poco tiempo vas a pagar el doble.

