Aerolíneas Argentinas apuesta al mercado de Colombia con un acuerdo de 21 destinos

La dirección de Aerolíneas Argentinas confirmó un nuevo acuerdo de código compartido. Lo hará con la aerolínea más importante de Colombia.

09 de diciembre de 2025 - 12:43
Aerolíneas Argentinas y un nuevo acuerdo regional.&nbsp;

En ese sentido, Aerolíneas Argentinas adelantó que el nuevo acuerdo tendrá impacto en al menos 21 destinos de conexión entre Argentina y Colombia. Serán 9 rutas colombianas y 12 argentinas las incluidas en el entendimiento que facilita sustancialmente las gestiones para los pasajeros y amplía la red de viajes posibles a través de cada aerolínea.

Con esta iniciativa, los pasajeros de Avianca y Aerolíneas Argentinas podrán volar más fácil al tener un solo tiquete entre ambas aerolíneas, realizar un único check-in, y disfrutar de conexiones más ágiles y eficientes entre múltiples destinos en Colombia, Argentina y otros países de la región, anticiparon desde Aerolíneas Argentinas. Con esta iniciativa, los pasajeros de Avianca y Aerolíneas Argentinas podrán volar más fácil al tener un solo tiquete entre ambas aerolíneas, realizar un único check-in, y disfrutar de conexiones más ágiles y eficientes entre múltiples destinos en Colombia, Argentina y otros países de la región, anticiparon desde Aerolíneas Argentinas.

La expansión comprenderá destinos como Buenos Aires: Bahía Blanca, Bariloche, Comodoro Rivadavia, El Calafate, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Rosario, Ushuaia, Iguazú, Salta y Tucumán, que podrán ser comercializados por Avianca y operados por AR. Mientras tanto, la red colombiana estará compuesta por Bogotá, San Andrés, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Pereira y Santa Marta.

Avianca P.jpg
Avianca, en nuevo acuerdo con Aerol&iacute;neas Argentinas.&nbsp;

Aerolíneas Argentinas y Grupo ABRA

Además, el acuerdo interlínea existente se extiende para sumar 18 destinos en Argentina y Brasil, operados por Aerolíneas Argentinas, y 12 destinos en Centro y Suramérica, operados por Avianca. Ambas compañías continuarán trabajando en conjunto para obtener las autorizaciones necesarias para la implementación total del acuerdo, indicaron. Además, el acuerdo interlínea existente se extiende para sumar 18 destinos en Argentina y Brasil, operados por Aerolíneas Argentinas, y 12 destinos en Centro y Suramérica, operados por Avianca. Ambas compañías continuarán trabajando en conjunto para obtener las autorizaciones necesarias para la implementación total del acuerdo, indicaron.

La cooperación entre ambas empresas se profundizó a partir de la llegada del nuevo directorio de Aerolíneas Argentinas a cargo de Fabián Lombardo. Con un nuevo paradigma, la compañía argentina recuperó rentabilidad aunque permanece en la lista de privatizaciones que pretende impulsar el Gobierno nacional.

Para alcanzar el equilibrio exhibido, la línea aérea de bandera recortó numerosos puestos de trabajo y dejó de solicitar acceso al financiamiento del Tesoro. Además, se redujeron rutas de baja rentabilidad y se aumentaron las operaciones de mayor demanda, sobre todo las referidas al turismo emisivo.

En las últimas semanas, Aerolíneas Argentinas anunció la incorporación de nuevos aviones a su flota. Según la empresa, se trata de su primer plan de modernización con fondos propios.

Aerolíneas Argentinas anuncia el lanzamiento de su primer plan de inversión financiado con fondos propios, una decisión que marca un nuevo hito en la historia reciente de la compañía. El objetivo es modernizar la flota, mejorar la experiencia de viaje de sus pasajeros y consolidar su estrategia de rentabilidad y posicionamiento en el mercado doméstico e internacional mediante la incorporación de 18 nuevas aeronaves en sus flotas Airbus y Boeing, junto a una inversión en asientos y conectividad de más de 65 millones de dólares.

aerolíneas argentinas.jpg
M&aacute;s destinos para Aerol&iacute;neas Argentinas.&nbsp;

Acuerdo con APLA

De cara al verano, la empresa estatal habría arribado a un acuerdo momentáneo con la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas sector ARSA. La paritaria, que prometía ser conflictiva, se cerró bajo un acuerdo relativo a los salarios y a la carrera que los pilotos pueden desarrollar puertas adentro de la empresa.

Ver posteo en X:

Aerolíneas Argentinas 5P
APLA en X.&nbsp;

CONSPIRACIONES