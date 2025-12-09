Aerolíneas Argentinas anunció un nuevo acuerdo de código compartido con Avianca, la aerolínea de bandera de Colombia. La nueva sociedad es una ampliación de los entendimientos de la empresa estatal con Grupo Abra, que también ostenta acciones de la brasileña GOL.
CÓDIGO COMPARTIDO
Aerolíneas Argentinas apuesta al mercado de Colombia con un acuerdo de 21 destinos
La dirección de Aerolíneas Argentinas confirmó un nuevo acuerdo de código compartido. Lo hará con la aerolínea más importante de Colombia.
En ese sentido, Aerolíneas Argentinas adelantó que el nuevo acuerdo tendrá impacto en al menos 21 destinos de conexión entre Argentina y Colombia. Serán 9 rutas colombianas y 12 argentinas las incluidas en el entendimiento que facilita sustancialmente las gestiones para los pasajeros y amplía la red de viajes posibles a través de cada aerolínea.
La expansión comprenderá destinos como Buenos Aires: Bahía Blanca, Bariloche, Comodoro Rivadavia, El Calafate, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Rosario, Ushuaia, Iguazú, Salta y Tucumán, que podrán ser comercializados por Avianca y operados por AR. Mientras tanto, la red colombiana estará compuesta por Bogotá, San Andrés, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Pereira y Santa Marta.
Aerolíneas Argentinas y Grupo ABRA
La cooperación entre ambas empresas se profundizó a partir de la llegada del nuevo directorio de Aerolíneas Argentinas a cargo de Fabián Lombardo. Con un nuevo paradigma, la compañía argentina recuperó rentabilidad aunque permanece en la lista de privatizaciones que pretende impulsar el Gobierno nacional.
Para alcanzar el equilibrio exhibido, la línea aérea de bandera recortó numerosos puestos de trabajo y dejó de solicitar acceso al financiamiento del Tesoro. Además, se redujeron rutas de baja rentabilidad y se aumentaron las operaciones de mayor demanda, sobre todo las referidas al turismo emisivo.
En las últimas semanas, Aerolíneas Argentinas anunció la incorporación de nuevos aviones a su flota. Según la empresa, se trata de su primer plan de modernización con fondos propios.
Aerolíneas Argentinas anuncia el lanzamiento de su primer plan de inversión financiado con fondos propios, una decisión que marca un nuevo hito en la historia reciente de la compañía. El objetivo es modernizar la flota, mejorar la experiencia de viaje de sus pasajeros y consolidar su estrategia de rentabilidad y posicionamiento en el mercado doméstico e internacional mediante la incorporación de 18 nuevas aeronaves en sus flotas Airbus y Boeing, junto a una inversión en asientos y conectividad de más de 65 millones de dólares.
Acuerdo con APLA
De cara al verano, la empresa estatal habría arribado a un acuerdo momentáneo con la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas sector ARSA. La paritaria, que prometía ser conflictiva, se cerró bajo un acuerdo relativo a los salarios y a la carrera que los pilotos pueden desarrollar puertas adentro de la empresa.
