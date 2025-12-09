Aerolíneas Argentinas apuesta al mercado de Colombia con un acuerdo de 21 destinos

La cooperación entre ambas empresas se profundizó a partir de la llegada del nuevo directorio de Aerolíneas Argentinas a cargo de Fabián Lombardo. Con un nuevo paradigma, la compañía argentina recuperó rentabilidad aunque permanece en la lista de privatizaciones que pretende impulsar el Gobierno nacional.

Para alcanzar el equilibrio exhibido, la línea aérea de bandera recortó numerosos puestos de trabajo y dejó de solicitar acceso al financiamiento del Tesoro. Además, se redujeron rutas de baja rentabilidad y se aumentaron las operaciones de mayor demanda, sobre todo las referidas al turismo emisivo.

En las últimas semanas, Aerolíneas Argentinas anunció la incorporación de nuevos aviones a su flota. Según la empresa, se trata de su primer plan de modernización con fondos propios.

Aerolíneas Argentinas anuncia el lanzamiento de su primer plan de inversión financiado con fondos propios, una decisión que marca un nuevo hito en la historia reciente de la compañía. El objetivo es modernizar la flota, mejorar la experiencia de viaje de sus pasajeros y consolidar su estrategia de rentabilidad y posicionamiento en el mercado doméstico e internacional mediante la incorporación de 18 nuevas aeronaves en sus flotas Airbus y Boeing, junto a una inversión en asientos y conectividad de más de 65 millones de dólares.

Acuerdo con APLA

De cara al verano, la empresa estatal habría arribado a un acuerdo momentáneo con la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas sector ARSA. La paritaria, que prometía ser conflictiva, se cerró bajo un acuerdo relativo a los salarios y a la carrera que los pilotos pueden desarrollar puertas adentro de la empresa.

