Argentina tiene nueva aerolínea: precios y a qué destinos viaja

Argentina tiene una nueva aerolínea que está creciendo a grandes pasos. Destinos novedosos y precios competitivos.

04 de diciembre de 2025 - 11:03
Argentina suma una nueva aerolínea que promete seguir creciendo desde su fundación en 2024. La misma conecta puntos del país olvidados y también anhela llegar a rutas internacionales. La misma tiene precios muy competitivos en sus vuelos y muchos la están eligiendo.

Tras la política de "Cielos abiertos" que implementó el Gobierno de Javier Milei en 2024, esta aerolínea aprovechó para lanzarse al mercado y cubrir rutas que estaban olvidadas en Argentina. Se trata de una empresa joven que, casualmente, también tiene a muchos jóvenes trabajando en ella.

Nueva aerolínea argentina con precios competitivos y que avanza en el mercado.

Nueva aerolínea argentina: qué vuelos hace y qué precios tiene

La aerolínea en cuestión se llama Humming Airways y fue fundada en abril de 2024. La misma posee oficinas en Aeroparque y Microcentro y detrás de ella están Francisco Simón Errecat, CEO y piloto privado, además de Leopoldo Lugones y Danilo Enrique Massalin Dammann, que tienen menos de 30 años.

Dicha aerolínea se centra en aquellos tramos que fueron relegados como Concordia, Tandil, Olavarría, Villa María o Venado Tuerto. Este verano agregan vuelos a Villa Gesell de cara al verano y para 2026 planean sumar Uruguay (Montevideo y Paysandú).

Tal y como se puede chequear en el sitio web, los vuelos oscilan los 100 dólares. No se trata de una aerolínea low cost pero sí tiene precios competitivos y suma una nueva alternativa al país además de Flybondi o Aerolíneas Argentinas. Por el momento tienen poco más de un año en actividad.

