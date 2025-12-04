Cada 4 de diciembre la Iglesia Católica conmemora la vida al servicio de Jesucristo de Santa Bárbara, protectora de quienes arriesgan su vida y defensora contra la muerte repentina, una joven conversa al cristianismo, que vivió entre los siglos II y XV en una antigua provincia del Imperio Romano —ubicada en la actual Turquía— y quien fue martirizada hasta la muerte por su propio padre debido a que este no veían con buenos ojos su devoción al Señor.
PASIÓN POR CRISTO
Santa Bárbara, hija de un sátrapa y mártir de los católicos: Oración contra los peligros y para la suerte
El 4 de diciembre el santoral católico honra a Santa Bárbara, devota de Jesucristo, mártir y víctima de la insanía de su propio padre. La poderosa oración para pedir protección contra toda clase de mal.
Bárbara de Nicomedia, quien forma parte del grupo de los Santos Auxiliadores, los cuales se invocan ante momentos de dificultad o peligro, fue hija de un sátrapa (nombre con el que se designaba al gobernador de una provincia de Persia) llamado Dióscoro, un pagano, quien la encerró en una torre para evitar que se expusiera a la influencia del cristianismo.
A pesar de ello, se convirtió en secreto al cristianismo y su padre, al descubrirlo, la torturó y ejecutó sin piedad. Sin embargo, su progenitor acabaría siendo ajusticiado por la ira de Dios, matándolo con un relámpago fulminante que le cayó tras asesinar a su propia hija. Por eso Santa Bárbara es invocada para la protección ante las tormentas y otras tempestades de la vida.
Santa Bárbara: Flagelada hasta la muerte por su propio padre
Santa Bárbara, una hermosa damisela, hija de Dióscoro, un acaudalado y pagano gobernador de una provincia de Persia, fue recluida contra su voluntad por su propio padre dentro de una torre. Su progenitor, un sátrapa, pretendía separarla del mundo externo y evitar que siguiera creciendo su pasión por el Señor Jesucristo. También quería evitar que alguien pidiera su mano en matrimonio.
Sin embargo, Bárbara dedicó su tiempo en cautiverio a rezar, meditar y contemplar, desde la ventana de la torre, las maravillas del mundo. Según la leyenda, pensó que los dioses de piedra y madera que su padre adoraba no existían y que, de hecho, le faltaban el respeto al omnipresente Dios, encarnado en Jesucristo.
Su padre intentó todo para que dejara su pasión por Cristo, incluso, le envió maestros y filósofos paganos en un intento por persuadirla, pero esto de ninguna manera doblegó su convicción por la fe cristiana. Bárbara se declaró públicamente cristiana. Ante ello, su padre, Dióscoro, se enfureció, al considerar aquello como la peor de la afrentas, y ordenó martirizarla: la torturó y la ejecutó sin lamentos ni piedad alguna.
La santa fue atada al ‘potro’ (un mecanismo de tortura) y flagelada por varios verdugos enviados por su padre. Bárbara quedó al borde de la muerte y con el cuerpo destrozado por el flagelo. Su padre, lejos de sentir compasión, ordenó que, en ese estado, fuera presentada ante un juez, quien determinó para ella la pena capital inmediata, conformando de esta manera a Dióscoro.
El lugar escogido para la ejecución fue la cima de una montaña cercana; y el verdugo, ‘por derecho’, sería el propio Dióscoro.
El día de la ejecución, según cuenta la leyenda, cayó de manera imprevista una intensa lluvia.
Diluviaba, pero el padre y los verdugos no se detuvieron y se dirigieron al monte, el destino final de Santa Bárbara antes de ascender al Reino de los Cielos. En la cima del monte, Dióscoro asestó el brutal golpe de sable que arrancó la cabeza de su hija. Inmediatamente un relámpago le cayó encima y lo fulminó. Era Dios desatando su furia sobre él.
Poderosa oración a Santa Bárbara
Santa Bárbara, virgen y mártir del cristianismo, es patrona de los mineros, bomberos, artilleros y otros oficios que manejan explosivos o se encuentran en riesgo, como los ingenieros de armamento y los electricistas. También es considerada protectora contra los rayos y las tormentas, al igual que contra la maldad, la muerte inmprevista y la mala suerte. Su festividad se celebra cada 4 de diciembre.
Oración corta a Santa Bárbara para invocar protección contra la maldad:
"Santa Bárbara, protectora de las tormentas, líbranos del peligro y guárdanos bajo tu manto protector. Amén".
Oración extensa a Santa Bárbara:
"Oh gloriosa Santa Bárbara, tú que por tu fe y devoción sufriste el martirio en nombre de Cristo, te imploro que intercedas por nosotros ante el Señor. Protege nuestros hogares y nuestras vidas de los peligros de las tormentas, los rayos y todas las calamidades naturales. Guárdanos de todo mal y cúbrenos con tu manto protector en momentos de peligro. Así como tu padre fue castigado por su crueldad, defiende a quienes te invocan con fe. Santa Bárbara, ilumina nuestro camino y fortalécenos en la fe, para que podamos vivir bajo la gracia de Dios. Amén".
