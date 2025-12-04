Santa Bárbara, hija de un sátrapa y mártir de los católicos: Oración contra los peligros y para la suerte

Su padre intentó todo para que dejara su pasión por Cristo, incluso, le envió maestros y filósofos paganos en un intento por persuadirla, pero esto de ninguna manera doblegó su convicción por la fe cristiana. Bárbara se declaró públicamente cristiana. Ante ello, su padre, Dióscoro, se enfureció, al considerar aquello como la peor de la afrentas, y ordenó martirizarla: la torturó y la ejecutó sin lamentos ni piedad alguna.

La santa fue atada al ‘potro’ (un mecanismo de tortura) y flagelada por varios verdugos enviados por su padre. Bárbara quedó al borde de la muerte y con el cuerpo destrozado por el flagelo. Su padre, lejos de sentir compasión, ordenó que, en ese estado, fuera presentada ante un juez, quien determinó para ella la pena capital inmediata, conformando de esta manera a Dióscoro.

El lugar escogido para la ejecución fue la cima de una montaña cercana; y el verdugo, ‘por derecho’, sería el propio Dióscoro.

El día de la ejecución, según cuenta la leyenda, cayó de manera imprevista una intensa lluvia.

Diluviaba, pero el padre y los verdugos no se detuvieron y se dirigieron al monte, el destino final de Santa Bárbara antes de ascender al Reino de los Cielos. En la cima del monte, Dióscoro asestó el brutal golpe de sable que arrancó la cabeza de su hija. Inmediatamente un relámpago le cayó encima y lo fulminó. Era Dios desatando su furia sobre él.

Poderosa oración a Santa Bárbara

Santa Bárbara, virgen y mártir del cristianismo, es patrona de los mineros, bomberos, artilleros y otros oficios que manejan explosivos o se encuentran en riesgo, como los ingenieros de armamento y los electricistas. También es considerada protectora contra los rayos y las tormentas, al igual que contra la maldad, la muerte inmprevista y la mala suerte. Su festividad se celebra cada 4 de diciembre.

Oración corta a Santa Bárbara para invocar protección contra la maldad:

"Santa Bárbara, protectora de las tormentas, líbranos del peligro y guárdanos bajo tu manto protector. Amén".

Oración extensa a Santa Bárbara:

"Oh gloriosa Santa Bárbara, tú que por tu fe y devoción sufriste el martirio en nombre de Cristo, te imploro que intercedas por nosotros ante el Señor. Protege nuestros hogares y nuestras vidas de los peligros de las tormentas, los rayos y todas las calamidades naturales. Guárdanos de todo mal y cúbrenos con tu manto protector en momentos de peligro. Así como tu padre fue castigado por su crueldad, defiende a quienes te invocan con fe. Santa Bárbara, ilumina nuestro camino y fortalécenos en la fe, para que podamos vivir bajo la gracia de Dios. Amén".

