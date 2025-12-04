Javier Milei ante el desafío 2027 mientras Axel Kicillof toma fuerza

De antemano, y teniendo en cuenta la crisis económica que lo acorrala, con inflación en alza y cierres de fábricas constantes, Javier Milei ya abrió el paraguas. En el cierre del Encuentro de Líderes en La Rural, el Presidente centró su exposición en el tipo de cambio, en el obstáculo para la reelección y la situación fiscal del país.
Los Milei en el ojo de la tormenta
El diputado Nicolás Massot (Encuentro Federal) cuestionó que Javier Milei se comportó “como un barrabrava” ayer (03/12) en la jura de diputados, donde presenció la sesión desde un palco, arengando y cantando, pese a que encabeza “uno de los gobiernos más investigados por corrupción en tan poco tiempo”.
Massot cuestionó que el mandatario, desde uno de los palcos de la Cámara de Diputados, “se ponga a agitar como un barrabrava, a cantar 'la casta tiene miedo', cuando es la cabeza de uno de los gobiernos más investigados por corrupción en tan poco tiempo”.
“La persona que tenía a su lado, su hermana, tiene muchísimas respuestas para dar en la justicia y en la sociedad, y estaba aplaudiendo ‘la casta tiene miedo’”, expresó en declaraciones al programa 'Esta mañana' que se emite por Radio Rivadavia.
