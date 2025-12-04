urgente24
Javier Milei ante el desafío 2027 mientras Axel Kicillof toma fuerza

Con la mirada constante sobre el 2027, Javier Milei sabe que no la tiene fácil (aunque encuestas le siguen sonriendo) y Axel Kicillof respira.

4 de diciembre de 2025 - 09:10

EN VIVO

De antemano, y teniendo en cuenta la crisis económica que lo acorrala, con inflación en alza y cierres de fábricas constantes, Javier Milei ya abrió el paraguas. En el cierre del Encuentro de Líderes en La Rural, el Presidente centró su exposición en el tipo de cambio, en el obstáculo para la reelección y la situación fiscal del país.

Con la mirada en 2027, año clave, sostuvo que su continuidad dependerá de los resultados de su gestión. En ese sentido, remarcó que, si no logra resolver los problemas por los que fue elegido "estaría muy bien que no me renueven el contrato".

En el medio, la ligó Mauricio Macri: el mandatario recordó que en 2017 "no se hizo el ajuste fiscal, en ningún momento se lo corrigió, solo lo corrigió con endeudamiento. Se tomaron 60 mil millones de dólares netos". En tanto, se diferenció: "Nosotros pusimos en caja al Tesoro e hicimos un ajuste de 15 puntos del PBI".

Pese a las miradas futuras, Milei aseguró que su gestión está logrando equilibrio fiscal y acumulación de reservas. Sobre ello, apuntó contra economistas y analistas críticos: "Aquellos que profetizaron el apocalipsis, negaron el ‘riesgo kuka’ y después de que el riesgo país se desplomó tras las elecciones lo siguen negando".

Mientras tanto, las encuestas lo siguen respaldando al libertario para los comicios de 2027, aunque lo cierto es que aún quedan dos largos años de gobierno y cada vez hay más presiones de diferentes sectores que padecen los ajustes.

Por su parte, a la madrugada, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, consiguió tener sancionada la ley de Financiamiento, que lo autorizó para tomar nueva deuda por poco más de 3.000 millones de dólares.

De esta forma, la Provincia se garantizaría los fondos para el pago de los aguinaldos de unos 550.000 empleados públicos en diciembre.

Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24:

------------------

Live Blog Post

Los Milei en el ojo de la tormenta

El diputado Nicolás Massot (Encuentro Federal) cuestionó que Javier Milei se comportó “como un barrabravaayer (03/12) en la jura de diputados, donde presenció la sesión desde un palco, arengando y cantando, pese a que encabeza “uno de los gobiernos más investigados por corrupción en tan poco tiempo”.

Massot cuestionó que el mandatario, desde uno de los palcos de la Cámara de Diputados, “se ponga a agitar como un barrabrava, a cantar 'la casta tiene miedo', cuando es la cabeza de uno de los gobiernos más investigados por corrupción en tan poco tiempo”.

“La persona que tenía a su lado, su hermana, tiene muchísimas respuestas para dar en la justicia y en la sociedad, y estaba aplaudiendo ‘la casta tiene miedo’”, expresó en declaraciones al programa 'Esta mañana' que se emite por Radio Rivadavia.

Live Blog Post

Patricia Bullrich entre el afán de la reforma laboral y el campo de batalla contra Victoria Villarruel

A seis días de su asunción como senadora nacional, Patria Bullrich manifestó este jueves su optimismo de cara a la nueva conformación de la Cámara alta al asegurar: "Las cosas van a cambiar, vamos a sacar todas las leyes que envía el Ejecutivo".

En diálogo con Radio Rivadavia, la exministra de Seguridad y futura jefa de bloque de La Libertad Avanza en ese órgano destacó que el oficialismo es una "mayoría importante" y opinó: "Tenemos que ir para adelante, no hay que discutir mucho".

"Nosotros tenemos que sacar la reforma laboral, tenemos que sacar el Presupuesto, eso es lo que a nosotros nos importa", detalló la legisladora, que asumirá el próximo 10 de diciembre, antes de referirse a su vínculo con Victoria Villarruel, con quien días atrás protagonizó un cruce.

"No sé si será duro o no, yo voy a cumplir mi tarea", reflexionó Bullrich sobre su relación con la titular del Senado y agregó: "No creo porque estamos en un diálogo, tenemos posibilidad de construir una mayoría, así que esperemos que todo ande bien. Nuestra intención no es generar un campo de batalla, sino sacar las leyes que necesitamos".

Live Blog Post

Crece la crisis industrial en la era libertaria

Los despidos masivos en la industria agregaron a la lista, en las últimas horas, a casi la mitad del personal de la empresa metalúrgica Electropart de Córdoba y estalló el conflicto con la seccional local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Es que la firma, dedicada a la fabricación de repuestos eléctricos, anunció el despido de ocho trabajadores sin el pago de las indemnzaciones correspondientes. Los empresarios afirman que atraviesan un estado crítico y enmarcaron las desvinculaciones en el Artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Esto se suman a los más de 26.000 despidos en la industria metalúrgica desde que asumió Javier Milei.

Live Blog Post

Karina Milei busca meses de 'calma' y ¿va por Santiago Caputo?

La Política Online:

"(...) Karina Milei tantea una tregua con Santiago Caputo y le marca un límite a los Menem y Manuel Adorni, que buscaban copar las áreas del gobierno que están en manos del asesor.

La tregua adquirió estado público en las últimas horas, cuando Karina permitió que Santiago eligiera al reemplazante de Sergio Neiffert en la SIDE. Neiffert había llegado a la secretaría de inteligencia por obra del propio Caputo, pero luego de las elecciones quiso pegar el salto al karinismo y quedó enganchado en el alambrado.

La llegada de Cristian Auguadra a la Side fue celebrada en Las Fuerzas del Cielo, que interpretaron el gesto de Karina como un freno a los Menem.

Si bien el leit motiv de la tregua es que ningún sector buscará tomar las posiciones del otro bando, como quedó confirmado con el recambio en la SIDE, Karina empezó a tomar contacto con el mundo de la Justicia, un área en la que tenía ascendencia sólo Caputo por medio de Sebastián Amerio.

Karina quiere evitar explosiones al menos hasta marzo, cuando en el gobierno esperan tener aprobado el Presupuesto y las reformas que enviarán al Congreso para tratar en extraordinarias (...)".

Live Blog Post

El temor por la reforma laboral que impulsa el Gobierno

La Pastoral Social de Rosario se metió en el debate por la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. Desde una perspectiva religiosa, política y social, el sector tomó posición por medio de un documento.

La institución llamó a la participación ciudadana y remarcó que serán los representantes electos quienes deberán definir los cambios legislativos.

Live Blog Post

A la espera de un informe clave para el rumbo de Javier Milei

El mapa social argentino experimentó un cambio significativo entre el segundo y el tercer trimestre de este año, de acuerdo con la clásica pirámide de estratificación que elabora la consultora W, liderada por Guillermo Oliveto. La principal novedad reside en la base de la estructura: disminuyó la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza y simultáneamente creció el segmento denominado "Clase baja superior no pobre".

En tanto, este jueves, el Observatorio de la Deuda Social Argentina (Odsa-UCA) difundirá el informe “Nuevo escenario político-económico: estrés y bienestar en una Argentina en transición”. Además del tradicional relevamiento anual de pobreza, la Universidad Católica Argentina incorporará nuevos indicadores que medirán estrés psicológico, social y económico.

Según informaron estos nuevos parámetros buscan“comprender los efectos de la coyuntura reciente y la evolución de deudas estructurales persistentes en la sociedad argentina”. La presentación estará encabezada por Agustín Salvia, director del Observatorio, junto al equipo de investigadores del Odsa: Solange Rodríguez Espínola, Juan Ignacio Bonfiglio, Julieta Vera y Eduardo Donza.

Live Blog Post

Nueva baja en el Gobierno

Alberto Baños deja la Subsecretaría de Derechos Humanos (SDH). Durante su gestión, redujo el organismo a una tercera parte. El mes pasado, se presentó ante un comité de las Naciones Unidas para negar la magnitud de los crímenes de la última dictadura.

La salida de Baños coincide con la llegada a la SDH de Alfredo Vítolo, un exasesor del macrismo en el área de derechos humanos que se entusiasma con el “perdón” a los represores.

Baños llegó al cargo de secretario de Derechos Humanos de la mano de su amigo Mariano Cúneo Libarona. No tenía los mejores antecedentes: como juez no había investigado la desaparición del policía Arshak Karhanyan y había firmado un fallo para que José Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura, saliera de la cárcel.

Live Blog Post

Salarios por el piso e inflación en alza pero para el Gobierno están "en su mejor momento"

El impacto sobre los ingresos laborales continúa siendo uno de los puntos más críticos del modelo económico del gobierno de La Libertad Avanza. El último informe del Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (MATE), remarca que el salario estatal se encuentra 18% por debajo del nivel que tenía al inicio del mandato y que permanece prácticamente estancado desde hace un año. Esta contracción implica, en términos acumulados, que cada trabajador del sector público perdió el equivalente a 8,1 millones de pesos en poder adquisitivo.

image

Sin embargo, el panorama en el sector privado tampoco muestra señales de recuperación. El salario real se ubica 4 puntos por debajo del nivel de diciembre y se mantiene en valores similares a los de un año atrás. Según los cálculos del MATE, cada trabajador acumuló una pérdida de aproximadamente 1,7 millones de pesos. A nivel estructural, el salario privado se encuentra hoy en el mismo nivel que hace veinte años y 21% por debajo del registro de agosto de 2015.

image

Un indicador que comulga con esa erosión del poder de compra del salario es el que alerta sobre el deterioro del tejido social: fuerte aumento en la morosidad de los créditos familiares.

Por su parte, la inflación muestra otra vez señales de aceleración y expuso las tensiones internas del programa económico. El índice de precios trepó 2,1% en septiembre, el registro más alto de los últimos cinco meses.

Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostiene que el Gobierno atraviesa "su mejor momento de mandato".

Live Blog Post

Viral en U24: La polémica en Diputados por micrófono abierto y la culpa a la IA

El diputado Gerardo Cipolini presidió la sesión de jura en la Cámara Baja, pero terminó siendo protagonista por un motivo inesperado: no advirtió que tenía el micrófono abierto mientras elogiaba la belleza de varias diputadas recién asumidas.

La situación generó incomodidad inmediata y derivó en el reclamo de la legisladora Cecilia Moreau.

Ante la interpelación, Cipolini optó por la salida más insólita: hizo "la gran Spagnuolo" y aseguró que todo era un montaje de inteligencia artificial.

Una escena que mezcla papelón, tecnología… y poca autocrítica.

Live Blog Post

Germán Martínez lanzó dardos al Gobierno por presupuesto

El diputado nacional Germán Martínez habló tras la jura de los nuevos legisladores electos en las elecciones de octubre pasado que constituirán el cuerpo de Diputados y expresó que el oficialismo tendrá un bloque importante, al igual que el bloque de Unión por la Patria, que también es fundamental.

En diálogo con Conclusión, fue consultado por el presupuesto y el paquete de leyes que envió el Ejecutivo Nacional para debatir en el comienzo del período extraordinario de sesiones, respondió: "Todos creemos que es necesaria la ley de Presupuesto, es un piso de consenso importante, hasta ahora el gobierno no quería, pasó así en 2023 y 2024".

"No fue por un problema de la oposición que no hubo presupuesto, fue una decisión política del gobierno de Milei. Me parece que este año hay un deseo compartido e tener una ley de Presupuesto", agregó.

Live Blog Post

El desafío de la inflación pero la llegada es 2027

Las mediciones privadas llegaron este mes con una dispersión mínima. Según el promedio de las consultoras relevadas, las estimaciones para noviembre se concentraron en un rango de 2,1% a 2,5% con una mediana del 2,4%, es decir, una décima arriba del 2,3% de inflación de octubre reportado por el INdEC.

La llamada inflación “núcleo”, que excluye precios regulados y estacionales, mostró un comportamiento casi calcado del índice general. Las mediciones privadas ubicaron esta categoría entre 2,0% y 2,4%, con una mediana del 2,3%, lo que implica una ligera aceleración respecto del 2,2% de octubre.

Todas las consultoras señalaron el mismo foco de tensión: Alimentos y bebidas, con variaciones ubicadas entre 2,8% y 3,1%, y una clara mediana del 3% mensual.

Vale recordar que Javier Milei aseguró que a mediados de 2026 "la inflación va a desaparecer". Sin embargo, hasta ahora las señales no son positivas, mientras apunta al 2027.

Live Blog Post

Javier Milei recalculando

En las vísperas de un paro de colectivos anunciado por la UTA para este viernes, el Gobierno actualizó mediante la Resolución 86/2025, la estructura de costos del sector que sirve para calcular los subsidios. Significaría un aumento del 15% de los aportes del Estado que cubrirían el pago de sueldos que reclamaba el gremio.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) amenazó con un paro de colectivos para este viernes (5/12), si las empresas de transporte no depositan los sueldos y aguinaldos completos dentro del plazo previsto. Además, aclararon que la medida de fuerza no será un paro convencional, sino una “abstención de tareas con presencia”.

Sin embargo, la novedad del cambio de la estructura de costos con el consecuente aumento de los subsidios a las empresas –congelados desde julio pasado- significaría que habría fondos para regularizar los pagos a los trabajadores.

Live Blog Post

Reforma Laboral: La CGT abre el paraguas y teme por Federico Sturzenegger

Escribe Jorge Duarte en Infogremiales: "(...) Mientras concentra sus esfuerzos en reunir respaldos legislativos, el poroteo cegetista marca que Javier Milei tiene muchas chances de aprobar la Reforma Laboral.

Sin conocer aún la letra chica del Proyecto de Reforma Laboral que llegará al Congreso en las próximas horas para que sea abordado por la nueva composición de ambas cámaras, la conducción cegetista empieza a definir una estrategia defensiva para que el daño que puedan provocar por los libertarios sea el menor posible.

Por ello mantienen negociaciones abiertas con los distintos bloques y empiezan a tejer un marco de alianzas lo más amplio posible. Ya pasaron diputados de extracción sindical, peronistas, Sergio Massa, representantes Pymes y gobernadores de Provincias Unidas. Y se esperan más espacios, incluso algunos que a priori parecen muy lejanos a los intereses de la CGT.

Los cegetistas apuntan al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, como el ideólogo de la avanzada más dura contra los sindicatos. El problema es que parece ser uno de los principales cerebros detrás de la redacción de la Reforma que los libertarios podrán en debate (...)".

Live Blog Post

Luis Caputo no la ve

En medio de la inflación en alza y un salario que no alcanza, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el Gobierno atraviesa "el mejor momento de su mandato".

"Es la primera vez que hay una decisión política de llegar a un orden macroeconómico", sostuvo el titular del Palacio de Hacienda.

En ese sentido, enfatizó la diferencia con gestiones anteriores: "No creo que hayamos sido los primeros en 120 años que pensemos que este es el camino correcto, pero sí probablemente el presidente es el primero que se ha animado a llevarlo a cabo. Para eso hace falta no sólo visión, sino coraje y determinación. Y eso es un rasgo distintivo de la personalidad de nuestro presidente".

La Argentina que describió el ministro de Economía contrasta con los constantes saltos inflacionarios que se vienen registrando en el último tiempo. El propio Indec -que encima desde hace tiempo reconoció que su metodología de medición está desactualizada- informó un alza de 2,3% en octubre pasado, después de otros cuatro meses en tendencia alcista.

Los ingresos de las familias no crecieron al mismo ritmo y el deterioro del nivel de vida avanza a pasos firmes. El horizonte no es promisorio, porque el Gobierno decretó este miércoles los incrementos que regirán en el Salario Mínimo Vital y Móvil y fijó que el mismo llegará a 376.600 pesos recién en agosto del próximo año.

Live Blog Post

El Gobierno busca más apoyo para el Presupuesto 2026 y va por Jorge Macri

El ministro del Interior, Diego Santilli recibirá este jueves en Casa Rosada a Jorge Macri en un encuentro clave antes del debate del Presupuesto 2026 de Javier Milei. La reunión se da en el marco del histórico reclamo de la Ciudad por la restitución de fondos de coparticipación que le fueron quitados durante el gobierno de Alberto Fernández.

La reunión, que también contará con la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, busca afianzar el vínculo entre la Nación y la Ciudad. En el centro del diálogo estarán la aprobación del Presupuesto 2026, así como reformas laboral, tributaria y penal que impulsa el oficialismo.

A su vez, Macri reclamará la normalización de los pagos de la coparticipación. El gobierno porteño exige que se incluyan en el Presupuesto 2026 los $274.000 millones adeudados desde agosto, correspondientes al 1,55% de la masa coparticipable que debía enviarse semanalmente según fallo de la Corte Suprema. El objetivo es garantizar que los fondos lleguen a CABA de forma regular y evitar nuevas demoras.

Live Blog Post

Axel Kicillof ya tiene su Endeudamiento

Pasada la 1:30 de la madrugada, luego de 2 cuartos intermedios (la UCR cuestionó que el número para municipios que el Ejecutivo mencionó en la mesa de negociación era diferente al del proyecto original y demoró en ingresar lo de los pliegos de designaciones en Banco Provincia), la Cámara de Diputados bonaerense pudo girarle al Senado la Ley de Financiamiento / Endeudamiento para que Axel Kicillof pueda financiar el déficit fiscal con más de US$ 3.000 millones y más de 80 alcaldes municipales consigan pagar el medio aguinaldo de diciembre 2025.

El precio fueron 4 directores más en el Banco Provincia, cubrir diversas vacantes en otros organismos bonaerenses y conceder un Fondo a los municipios. Pero Kicillof consiguió no abrir el 'paquete' de designaciones en la Suprema Corte de Justicia provincial. Las anécdotas pasaron por Santiago Passaglia y por Laura Cano.

Kicillof aceptó ampliar el directorio del Banco Provincia para sumar 1 vocal adicional y 3 asesores, además de habilitar lugares en el Tribunal Fiscal y el Consejo de Educación.

Live Blog Post

Javier Milei tomó distancia de Mauricio Macri

El Presidente volvió a diferenciarse del gobierno de Mauricio Macri, al afirmar que durante su gestión "no se hizo el ajuste fiscal, en ningún momento se lo corrigió, solo lo corrigió con endeudamiento".

"Se tomaron 60 mil millones de dólares netos. Nosotros pusimos en caja al Tesoro e hicimos un ajuste de 15 puntos del PBI", contrastó.

Por su parte, respaldó el sistema de bandas para contener el tipo de cambio: “No queremos ver más inflación en Argentina. Tengo que reportarle a 47,5 millones de argentinos, no a tres o cuatro atorrantes del círculo rojo que vivieron de empobrecer a la Argentina”.

Live Blog Post

Exportaciones: Números positivos

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, informó a través de la Dirección Nacional de Lechería, que entre enero y octubre de este año las exportaciones de productos lácteos alcanzaron una suba del orden del 19% en valor y 14% en litros equivalentes.

Estos incrementos representan para los primeros 10 meses del año 1.353 millones de dólares y 2.471 millones de litros de leche. A su vez octubre es el mes que más toneladas se exportaron desde diciembre de 2013, con 47.778 toneladas vendidas.

Además, la recuperación es considerablemente significativa en octubre, respecto al mismo mes del año anterior. Se trata de un aumento del orden del 29% en litros equivalentes y 26% en valor.

Los productos destacados de este período para los mercados externos son leche descremada, leche entera, quesos semiduros, manteca y suero.

Los principales destinos de los lácteos argentinos en estos meses del año fueron Argelia y China, y en menor medida Chile y Brasil.

Por su parte, a nivel de producción interna la variación interanual acumulada para el período enero-octubre arroja un aumento del 10,7% y del 9,4% en octubre de este año respecto a octubre de 2024. En este sentido, se ordeñaron en Argentina un total de 1.162 millones de litros de leche en octubre de 2025, lo que marca una recuperación positiva respecto a los índices de 2024.

Live Blog Post

Economía en caída libre

La producción automotriz en noviembre fue de 37.961 vehículos, 19,6 % menos respecto de octubre y 29,3 % menor que el mismo mes de 2024, según el último informe de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA).

Además, las terminales automotrices exportaron 31.248 unidades, 5,5 % más en su comparación con el mes anterior y 3,1 % menos respecto del volumen que se contabilizó en noviembre del año pasado.

"En ventas mayoristas, el sector comercializó a la red de concesionarios 35.249 vehículos en noviembre, 21,3 % menos comparado con el desempeño de octubre y 12,1 % por debajo de los volúmenes de noviembre de 2024", detalló el informe.

Así, "en el acumulado de los once meses transcurridos de 2025, el sector fabricó 464.408 vehículos, cifra que se ubica apenas 0,9 % por debajo del volumen registrado en igual período del año pasado (468.553 unidades)".

"Este comportamiento refleja una estabilidad relativa en la producción anual, pese a la volatilidad de algunos indicadores mensuales", aclara un comunicado oficial.

Live Blog Post

Martín Redrado: "Estamos peor que en diciembre de 2023"

“Cuando asumió Javier Milei teníamos reservas negativas del orden de los US$ 11.000 millones. Hoy, estamos peor que en diciembre de 2023. Tenemos un rojo de US$ 16.000 millones”, remarcó el extitular del Banco Central de la República Argentina, Martín Redrado.

Sobre esa línea, aseguró que " Argentina necesita 4 cosas: baja de impuestos (especialmente al trabajo), revolución exportadora, mejorar su Infraestructura y una verdadera revolución federal. Hasta que eso no pase, las familias no van a tener plata en el bolsillo”.

Live Blog Post

Ruge el león: Otra encuesta a su favor

La consultora Isasi-Burdman muestra un escenario favorable para el jefe de Estado que ya adelantó que competirá en las elecciones presidenciales para un segundo mandato. El informe resalta que el 52% votaría por la reelección del libertario, mientras sus rivales no superan el 18%.

El informe titulado "Milei & El orden. Segunda temporada" confirma la continuidad del clima favorable para el oficialismo tras la victoria electoral del 26 de octubre.

El 33% se expresa en contra de un segundo mandato y el 15% no sabe. En la intención de voto, Milei lidera con 54%, y le sigue el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con 18%; el cordobés Juan Schiaretti con 3%; el dirigente de izquierda, Nicolás del Caño, 3%. Por su parte, un 5% optaría por otros candidatos y un 17% aún no tiene una decisión tomada.

image
Live Blog Post

Reforma del Código Penal y Presupuesto 2026 en el centro del debate

De cara a las sesiones extraordinarias a partir del 10 de diciembre, el Gobierno ultima detalles de la modificación del Código Penal a tratar en el Congreso, mientras que en los próximos días convocará a los jefes de bloque aliados para negociar el Presupuesto 2026 y otras reformas.

Esperanzado en la nueva conformación del Parlamento, en el que logró la primera minoría en Diputados, el equipo técnico de la Casa Rosada avanza en la redacción de la iniciativa para modificar el articulado que define los delitos y sus penas, que ingresará por la Cámara baja.

Además de ultimar los detalles de esa iniciativa, el Gobierno está abocado a sumar respaldos tanto a ese proyecto, como al de Presupuesto 2026 y de otros pendientes. En ese sentido, está en contacto con los presidentes de las bancadas aliadas y se espera que convoque una serie de reuniones para los próximos días.

El objetivo de las negociaciones es asegurarse el dictamen del esquema de ingresos y egresos del Estado para el próximo año antes de mediados de diciembre. A su vez, el oficialismo quiere acelerar la reforma laboral, cuyo debate iniciará en el Senado.

Live Blog Post

El Presidente continúa con los cambios

El Gobierno de Javier Milei avanzó con un nuevo capítulo en el proceso de reestructuración del Poder Ejecutivo y confirmó quiénes serán los jefes de las Fuerzas Armadas para el período que viene. El anuncio lo realizó el flamante ministro de Defensa, Carlos Presti, a través de sus redes sociales, apenas horas después de haber asumido el cargo formalmente.

Según detalló Presti, el general de División Oscar Santiago Zarich será el nuevo jefe del Ejército, mientras que el vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare quedó designado al frente del Estado Mayor Conjunto. Las decisiones, aseguró el ministro, fueron elevadas a la Casa Rosada con su recomendación directa y contaron con el aval del presidente Javier Milei.

Live Blog Post

La disputa entre el ala de Karina Milei y la de Santiago Caputo

El gobierno de Javier Milei estableció más cambios dentro de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE): este jueves por la madrugada confirmó a Diego Enrique Valdiviezo a la cabeza de la División de Asuntos Internos (DAI), como el sucesor de Cristian Auguadra tras su designación como titular de la SIDE.

Valdiviezo, de 48 años, es contador público como Auguadra y hasta ahora no formaba parte de la planta de trabajo de la SIDE. Por lo tanto, se trata de un nuevo nombre que se suma a lo que el Gobierno llamó como la "segunda etapa de reorganización" del organismo.

Auguadra había sido anunciado el martes por la noche por la Vocería de la Presidencia como el reemplazo de Sergio Neiffert.

Según el comunicado en X, la decisión se tomó luego de "concluir la primera etapa del proceso de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional", tras la aprobación del Informe de Gestión 2023-2024 por parte de la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso.

Pero cierto es que la designación de Valdiviezo como la salida de Neiffert se da en el marco del reacomodamiento de poder interno de la Casa Rosada, en la disputa entre el ala de Karina Milei y la del principal asesor del presidente, Santiago Caputo.

Live Blog Post

Javier Milei ya piensa en el 2027

En el cierre del Encuentro de Líderes en La Rural, el Presidente centró su exposición en el tipo de cambio, en el obstáculo para la reelección y la situación fiscal del país. Desde el inicio del discurso marcó su posición al afirmar que "los economistas son parte del problema" y aseguró que "tenemos equilibrio fiscal y apenas déficit de la cuenta corriente".

Sobre ese marco, criticó a quienes elaboran proyecciones a partir de promedios cambiarios: "Toman una serie y calculan el promedio según donde les gusta que quede el tipo de cambio… Que quieran licuar con el hambre de los argentinos sus errores de pronósticos es todo un tema".

Respecto a la volatilidad económica, sostuvo que en la época de populismo desenfrenado el tipo de cambio se va a las nubes y cuando hay un gobierno ordenado se aprecia” y que por esa razón “no tiene sentido trabajar con promedio”.

Live Blog Post

Axel Kicillof logró el objetivo

Finalmente, el oficialismo bonaerense dirigido por Axel Kicillof logró su cometido para acceder a nueva deuda en dólares y poder financiar un crisol de compromisos en la Provincia de Buenos Aires. Con una sesión de madrugada que se extendió en su debate por distintas peleas técnicas con la oposición, el PJ consiguió la doble aprobación de la norma que ahora es ley.

En concreto, la administración de Kicillof accedió a la posibilidad de emitir deuda por un monto superior a los 3.500 millones de dólares. Lo hará mediante la emisión de bonos y Letras del Tesoro, cuya recaudación será destinada a apagar cuatro frentes inmediatos dentro de las urgencias provinciales.

