Javier Milei ante el desafío 2027 mientras Axel Kicillof toma fuerza

El gobierno de Javier Milei estableció más cambios dentro de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE): este jueves por la madrugada confirmó a Diego Enrique Valdiviezo a la cabeza de la División de Asuntos Internos (DAI), como el sucesor de Cristian Auguadra tras su designación como titular de la SIDE.

Valdiviezo, de 48 años, es contador público como Auguadra y hasta ahora no formaba parte de la planta de trabajo de la SIDE. Por lo tanto, se trata de un nuevo nombre que se suma a lo que el Gobierno llamó como la "segunda etapa de reorganización" del organismo.

Auguadra había sido anunciado el martes por la noche por la Vocería de la Presidencia como el reemplazo de Sergio Neiffert.

Según el comunicado en X, la decisión se tomó luego de "concluir la primera etapa del proceso de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional", tras la aprobación del Informe de Gestión 2023-2024 por parte de la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso.

Pero cierto es que la designación de Valdiviezo como la salida de Neiffert se da en el marco del reacomodamiento de poder interno de la Casa Rosada, en la disputa entre el ala de Karina Milei y la del principal asesor del presidente, Santiago Caputo.

