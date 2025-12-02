Mayorista en crisis: Nuevos cierres y más despidos que sacuden al sector

¿Qué explica esta crisis del mayorista y por qué el gremio la considera “injustificada”?

A pesar de los recortes, el SEC sostiene que Caromar no está en una situación de quiebre ni enfrenta impedimentos para continuar con su actividad. Por eso calificó el cierre como “improcedente e injustificado”. La empresa, remarcan, sigue operando en otras localidades y cuenta con una estructura productiva sólida, con fábricas propias de detergentes, alcohol y productos químicos.

Es decir, para el sindicato, la empresa elige retraerse del mercado en lugar de afrontar la caída del consumo. Esto explicaría la tensión creciente entre la marca y sus trabajadores, que reclaman por el pago completo de sus indemnizaciones y por la incertidumbre sobre qué otras unidades podrían cerrar en los próximos meses.

¿Cómo afectan los cierres del mayorista Caromar al resto del sector?

La situación del mayorista no es un hecho aislado. En el contexto actual, varias empresas del rubro supermercados y retail están ajustando su estructura por el mismo motivo, ventas insuficientes para sostener los costos operativos.

El espejo más cercano es Vea, la cadena controlada por el grupo chileno Cencosud. Durante los últimos meses, la marca cerró locales en Buenos Aires, Catamarca, San Juan, Mendoza y Tucumán. A esto se sumó el final de operaciones del Easy de La Tablada, que dejó más de 55 empleados afectados.

Desde el sector supermercadista, explican que el consumo no repunta y que los costos de mantener abiertas las sucursales crecen sin freno.

¿Qué pasa con Frávega y por qué también se multiplica el número de despidos?

Mientras los mayoristas reducen su presencia, Frávega enfrenta su propia crisis. La cadena viene realizando cierres abruptos, incluso sin avisar a sus trabajadores. Uno de los casos más resonantes fue el del local de Temperley, que bajó la persiana sin previo aviso. Antes había ocurrido lo mismo en Pergamino, donde la empresa interrumpió sus operaciones sin comunicación anticipada.

mayorista, despidos, caromar

En el sector, ya se da por hecho que la marca seguirá cerrando locales en el último tramo del año. Entre los factores que explican el ajuste, aparece un endeudamiento creciente.

Según datos del Banco Central, Frávega posee una deuda superior a los $145 millones, con obligaciones pendientes con bancos como BBVA, Comafi, Galicia, Hipotecario, Patagonia, de Córdoba, Credicoop y de Santa Fe.

