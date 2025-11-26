urgente24
NO HAY PLATA

Consumo, por el piso: Siguen cayendo ventas en supermercados, mayoristas y shoppings

El consumo sigue por el piso (no hay salario que aguante) y se ve reflejado en los datos del INdEC sobre ventas en supermercados, mayoristas y shoppings.

26 de noviembre de 2025 - 16:28
El salario no alcanza y el consumo sigue en picada.

La economía real cruje y pese a que según el INdEC la actividad económica creció en septiembre(empujada por Pesca -estacional-, Impuestos e Intermediación financiera; la industria sigue en negativo), el consumo de los argentinos no repunta y continúa en caída. No hay salario que aguante...

Según informó este miércoles (26/11) el INdEC, en septiembre 2025 cayeron tanto las ventas en supermercados como en centros mayoristas y en shoppings. La caída es tanto en la comparación mensual como interanual.

Las ventas en supermercados cayeron 0,8% interanual y 0,2% respecto del mes previo. En los autoservicios mayoristas, las ventas disminuyeron 13,1% interanual y 5,2% respecto de agosto.

En los centros de compras (shoppings), en tanto, las ventas bajaron 3,4% interanual en septiembre de 2025.

