Aumentos de diciembre: Los servicios y el transporte rompen la inflación

El subte pasará a costar $1.207.

Alquileres y prepagas con aumentos en sintonía con el IPC

En línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el Indec, los alquileres cuyos contratos contengan actualizaciones trimestrales aumentarán 6,43%, los cuatrimestrales lo harán en un 8,46%, los semestrales un 14,1% y los anuales por un 39,2%.

Pero lo que preocupa a los propietarios e inquilinos es el comportamiento de las expensas por las subas en los servicios municipales y el agua.

Por último, las prepagas estarán en sintonía con la inflación y aplicarán subas en sus cuotas de entre 2,1% y 2,5% según la compañía.

Prepagas confirman nuevos aumentos: A cuánto subirán las cuotas en noviembre Las prepagas vuelven a aumentar en sintonía con la inflación.

OSDE: +2,1% pero en la región Patagónica la suba será del +2,5%.

Galeno: +2,3%

Swiss Medical: +2,3%

Prevención Salud: +2,3%

Avalian: +2,3%

Hospital Alemán: +2,3%

Sociedad Italiana: +2,3%

Sancor: +2,3% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

