El Cholo Simeone no escondió su simpatía por el Inter de Milán, pero más precisamente por el sueño de ser entrenador del conjunto italiano alguna vez. Así lo dijo en la conferencia de prensa previa del partido de Champions League.
"ME IMAGINO"
Simeone DT de Lautaro Martínez: el sueño del Cholo con el Inter de Milán
El Cholo Simeone confesó el atractivo que tiene el Inter para él. ¿Será futuro DT de Lautaro Martínez?
Este miércoles, el Atlético de Madrid recibe en la capital española al Inter de Lautaro Martínez, en una nueva fecha del Trofeo de Campeones. El equipo de Diego Pablo Simeone quiere acomodarse en una tabla de posiciones que lo encuentra en mitad de tabla, tras un comienzo inestable.
Enfrente tendrá al sólido Inter, que marcha tercero pero con los mismos puntos que el primero y el segundo de la tabla, y que además nunca perdió en la presente Champions League.
El Aleti quiere aprovechar el envión de su último partido, en el que triunfó por 3-1 ante Union Saint-Gilloise, de Bélgica (gol de Julián Álvarez incluido).
Simeone: "Me imagino un periodo dentro del Inter"
En la conferencia de prensa previa al duelo, el Cholo Simeone sorprendió con una declaración. Fue a partir del tema de su continuidad al frente del Colchonero, un club en el que está al mando desde fines de 2011 y con el que ha hecho historia.
"No estoy seguro, porque no depende de mí, pero en mi camino de entrenador que tendré sí que me imagino un periodo dentro del Inter", confesó Simeone, que fue jugador del elenco italiano a fines de la década del 90´.
"El Inter es un equipo que juega muy bien, con personalidad, que tiene claro el patrón de ataque que posee, sobre todo. Tiene una plantilla increíble", añadió.
Sea cual sea su futuro, la realidad es que la esencia del equipo que lidera Lautaro Martínez encajaría bien con la del Cholo, un perfil más combativo y pragmático.
¿Dirigirá alguna vez al Toro y sus compañeros? ¿Existe un Simeone post-Atlético de Madrid?