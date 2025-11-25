Simeone DT de Lautaro Martínez: el sueño del Cholo con el Inter de Milán

"No estoy seguro, porque no depende de mí, pero en mi camino de entrenador que tendré sí que me imagino un periodo dentro del Inter", confesó Simeone, que fue jugador del elenco italiano a fines de la década del 90´.

"El Inter es un equipo que juega muy bien, con personalidad, que tiene claro el patrón de ataque que posee, sobre todo. Tiene una plantilla increíble", añadió.

"Julián Álvarez está al nivel de Mbappé y Lamine Yamal": la Araña se lo tomó muy en serio Julián Álvarez quiere ganarle al Toro Martínez @Atleti

Sea cual sea su futuro, la realidad es que la esencia del equipo que lidera Lautaro Martínez encajaría bien con la del Cholo, un perfil más combativo y pragmático.

¿Dirigirá alguna vez al Toro y sus compañeros? ¿Existe un Simeone post-Atlético de Madrid?

+ de Golazo24