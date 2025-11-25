¿Asume Lorena Villaverde como senadora; ¿Es segura la frontera Norte?; Añelo es un descontrol

1-Lorena Villaverde se prepara para jurar como senadora nacional el 28/11
En La Libertad Avanza ya dan por descontado que su pliego será aprobado… pese a todo.
Lorena Villaverde deberìa asumir como senadora el 28/11; ¿Es segura la frontera Norte como dice Bullrich?; Añelo (Vaca Muerta): descontrol y falta de rutas.
Villaverde estuvo detenida en Estados Unidos por un caso de tráfico de drogas, un antecedente gravísimo para cualquier funcionario público, pero que en el oficialismo parecen dispuestos a ignorar por completo.
A días de que finalice su gestión, la ministra de Seguridad el descontrol crece en la Frontera Norte tanto por tierra como por aire.
Sin aviones de intercepción,
Sin radares 3D,
Sin scanners modernos,
Sin tecnología adecuada para las fuerzas federales.
El resultado es que Salta y Jujuy se transformaron en una verdadera autopista para el contrabando y el narcotráfico, con ingresos que el Estado no consigue frenar.
Con miles de millones de dólares que genera la actividad petrolera, vecinos y especialistas se preguntan por qué no existe aún una autovía que separe el tránsito pesado del urbano.
Familias, autos particulares y vehículos de empresas circulando por los mismos caminos:
Una combinación peligrosa que se repite día tras día.
A los 40 y a los 38, respectivamente siguen rompiendo récords y van por la última épica: los 1.000 goles marcados.
Cristiano Ronaldo marcó una chilena impresionante demostrando que su vigencia es histórica.
Leo Messi, por su parte, brilló en Inter Miami: un gol de cabeza y tres asistencias en la goleada ante Cincinnati.
El final de sus carreras parece escrito para la leyenda.