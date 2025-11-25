¿Asume Lorena Villaverde como senadora; ¿Es segura la frontera Norte?; Añelo es un descontrol

Sin radares 3D,

Sin scanners modernos,

Sin tecnología adecuada para las fuerzas federales.

El resultado es que Salta y Jujuy se transformaron en una verdadera autopista para el contrabando y el narcotráfico, con ingresos que el Estado no consigue frenar.

3-¿Dónde están las regalías millonarias de Añelo (Vaca Muerta)?

Con miles de millones de dólares que genera la actividad petrolera, vecinos y especialistas se preguntan por qué no existe aún una autovía que separe el tránsito pesado del urbano.

Familias, autos particulares y vehículos de empresas circulando por los mismos caminos:

Una combinación peligrosa que se repite día tras día.

La pregunta queda flotando: ¿Quién controla, quién planifica y quién se hace cargo del crecimiento explosivo de Añelo?

4-CR7 y Messi, eternos

A los 40 y a los 38, respectivamente siguen rompiendo récords y van por la última épica: los 1.000 goles marcados.

Cristiano Ronaldo marcó una chilena impresionante demostrando que su vigencia es histórica.

Leo Messi, por su parte, brilló en Inter Miami: un gol de cabeza y tres asistencias en la goleada ante Cincinnati.

El final de sus carreras parece escrito para la leyenda.