Rumor: Jair Bolsonaro planificaba escaparse y apuntan al aeródromo de la familia Piquet

bolsonaro2

En la edición de esta semana, solo podemos hablar de la prisión preventiva del expresidente Jair Bolsonaro tras su intento de violar su tobillera electrónica.

Tal como ya se sabe, la evaluación enviada por la Policía Federal al ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, indicó un riesgo concreto de fuga y condujo a la orden de detención inmediata.

La decisión se basó en el entendimiento de que Bolsonaro ya no estaba suficientemente controlado por las medidas cautelares y que, de hecho, había evidencia de preparativos para escapar.

Desde el sábado 22/11, me he dedicado a investigar los posibles planes de fuga del excapitán. No por especulación, sino porque esta pregunta también ha empezado a guiar el trabajo de la Policía Federal.

¿Qué caminos reales estaban inmediatamente a disposición de Bolsonaro?

¿Qué estructuras podrían utilizarse en un posible intento de fuga?

Vayamos a los hechos.

Durante la investigación para este informe, descubrí que la propia Policía Federal comenzó a reexaminar información para tratar de reconstruir lo que podría haber sido un plan de escape.

Entre estas pistas había información idéntica a la de un informe que me llegó en agosto de 2025.

En ese momento, un residente del condominio de Bolsonaro, Solar de Brasília, en el barrio Jardim Botânico, dijo que los vecinos temían que un aeródromo privado de la familia Piquet, a menos de 200 metros del condominio, estuviera siendo considerado como parte de un plan de escape.

En ese momento, contacté a miembros de la Policía Federal para intentar confirmar la posibilidad y escuché una respuesta categórica de una fuente del departamento: "Cero posibilidades". El asunto quedó ahí.

Jair Bolsonaro

Con la detención confirmada y la sospecha de que la vigilia pro-Bolsonaro en la entrada del condominio podría servir para crear disturbios y retrasar la acción policial para impedir la fuga, la hipótesis reapareció sobre la mesa.

Esta vez, no como chismes vecinales, sino como un elemento considerado por la propia Policía Federal. La misma fuente del Departamento de Inteligencia Policial, que previamente había negado la posibilidad de una ruta de escape a través del aeródromo de la familia Piquet, confirmó que el aeródromo "entró en el radar de la corporación" tras el incidente del monitor de la tobillera.

Según se informa, la Policía Federal está considerando realizar investigaciones en el lugar, recopilar imágenes y potencialmente interrogar al propietario, Geraldo Piquet Souto Maior, hermano de Nelson Piquet, 3 veces campeón mundial de Fórmula 1 y fiel aliado de Bolsonaro.

La pista en cuestión, llamada simplemente Piquet, está registrada en la Agencia Nacional de Aviación Civil, ANAC, como aeródromo privado y está ubicada en el límite del condominio de Bolsonaro, inmediatamente detrás del antiguo Centro Ecuestre Lago Sul, terreno que perteneció a la familia Piquet hasta 2016.

bolsonaro1 Plan de fuga de Jair Bolsonaro vía los Piquet: sospecha de Intercept.

Según documentos oficiales de la ANAC (Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil) e imágenes de satélite consultadas por el informe, se trata de una pista pavimentada de 590 metros de largo por 18 metros de ancho, autorizada para operación visual diurna y nocturna, equipada con iluminación de borde y baliza de aeródromo.

La pista es apta para aviones monomotores y bimotores ligeros, habituales en la aviación ejecutiva privada, y en pleno funcionamiento para helicópteros , que no requieren longitud para el despegue.

Según la fuente entrevistada para este reportaje, la combinación de capacidad para aeronaves discretas, operación regular y cercanía (menos de 200 metros) al complejo residencial hacen del aeródromo algo relevante en un escenario de potencial escape.

El responsable de la pista, Geraldo Piquet, cuenta con una larga trayectoria como piloto. En una entrevista publicada por una revista especializada, afirma que pilota "diferentes aeronaves", incluyendo jets, y que siempre ha buscado "probar los límites" para sentir la libertad durante los vuelos.

Las redes sociales de Geraldo refuerzan esta identidad: videos muestran acrobacias sobre Brasilia, vuelos en helicóptero y aterrizajes y despegues que parecen ocurrir en la propia pista de Piquet .

Estos antecedentes, aliados a la historia aeronáutica de la familia y a la ubicación estratégica de la pista en relación al Solar de Brasilia, explican el renovado interés de la Policía Federal en verificar la hipótesis.

Pregunté a Geraldo Piquet sobre la posibilidad de usar el aeródromo en un posible plan de escape y si la policía se había puesto en contacto con él en las últimas horas. Hasta la fecha, no he recibido respuesta. También solicité un comunicado oficial a la Policía Federal, pero no recibí respuesta.

La relación entre Bolsonaro y Nelson Piquet es notable. La visita del exconductor al exPresidente durante su arresto domiciliario el 5 de noviembre, autorizada por Alexandre de Moraes, refuerza esta hipótesis.

En los últimos años, Piquet ha sido uno de los partidarios más visibles de Bolsonaro, conduciendo el Rolls-Royce presidencial el 07/09 y participando en manifestaciones públicas en su defensa.

Hasta el momento, no hay evidencia de que Bolsonaro utilizara el aeródromo ni de que se hubiera realizado ningún movimiento hacia la pista . La investigación busca aclarar si la estructura se consideró alguna vez, aunque fuera informalmente, como una vía de escape .

Los próximos pasos podrían incluir análisis de imágenes, revisión de registros, inspección técnica de la pista e interrogatorio a Geraldo Piquet, en caso de que haya avances hacia investigaciones formales.

-----------------------------

Otras lecturas de Urgente24:

Mercado Pago: cuánto dinero te retiene por transferencias e impuestos

Datazo: los celulares importados bajarán un 40% su precio en Argentina

Monotributo Digital: El nuevo régimen que reinventa el trabajo online

Estafas en cajeros automáticos: La nueva modalidad que roba tu plata sin tarjeta