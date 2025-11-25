El Trece juega fuerte con Las Chicas de la Culpa para competir con el streaming

image

El Trece busca con esta apuesta consolidar su presencia frente a otros canales que todavía sostienen formatos clásicos de entrevistas o realities, ofreciendo algo fresco y con identidad propia, un terreno donde Las Chicas ya son expertas gracias a sus giras y presencia en redes.

Comedia con mirada propia: Así rompen moldes y reflejan la sociedad

El valor del ciclo no termina en la estrategia comercial: pone en primer plano a cuatro mujeres que imponen su humor y su mirada del mundo, cuestionando las convenciones desde la risa. Malena Guinzburg, Connie Ballarini, Fernanda Metilli y Natalia Carulias trasladan su química del teatro a la televisión, con un estilo irreverente que desafía la estructura del prime time y que permite que los invitados se expongan al humor sin guion ni filtros.

En diálogo con Ciudad Magazine, las chicas explicaron que vienen "con todo" y que cada programa está diseñado especialmente para televisión, con improvisación, juegos y entrevistas donde todo puede pasar.

image El programa pone en primer plano a cuatro mujeres que cuestionan las convenciones desde la risa y la improvisación. Su humor aborda culpa, vínculos y vida cotidiana, conectando con un público amplio y diverso.

Su humor también funciona como herramienta social: aborda la culpa, las presiones y los vínculos desde la autenticidad y sin censura. Guinzburg sintetizó con ironía: "Soy judía, no podés ser judía sin culpa", mientras Ballarini agregó: "si se sacara sangre, pediría que le midieran el nivel de culpa". Y es que la televisión argentina abre espacio a voces femeninas que imponen agenda propia, con riesgo, libertad y capacidad de conectar con públicos variados.

En un momento donde la pantalla chica suele priorizar formatos repetitivos, Las Chicas de la Culpa llegan para demostrar que la risa puede ser disruptiva, crítica y social al mismo tiempo, y que la televisión puede ofrecer algo fresco, espontáneo y auténtico sin renunciar al espectáculo ni al prime time.

El humor femenino puede marcar tendencia y reconfigurar la mirada del público sobre la televisión comercial.

-------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Yanina Latorre hizo el papelón del año: La fake news que la dejó en la lona

La corrupción destruyó a Volodymyr Zelensky y provoca la paz Ucrania / Rusia

FF.AA.: César Milani corrige a Agustín Rossi y critica a Carlos Presti, ministro de Karina

La miniserie de 6 capítulos que vas a maratonear en una noche

Cisne verde: En nombre de 'El Jefe', el TG Carlos Presti es el nuevo Ministro de Defensa