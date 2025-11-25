Este domingo a las 21, Las Chicas de la Culpa debutan en la televisión con un formato irreverente que promete sacudir los domingos de El Trece y llevar su humor directo del teatro a la pantalla chica. Adrián Suar será el primer invitado, en un episodio pensado para sorprender, incomodar y mostrar que la TV puede ser imprevisible y descontracturada.
EL CUARTETO MÁS FILOSO
El Trece juega fuerte con Las Chicas de la Culpa para competir con el streaming
Las Chicas de la Culpa llegan a El Trece con Adrián Suar y prometen sacudir los domingos con humor irreverente y sin reglas. ¿Podrán conquistar a los jóvenes?
Humor que conecta: Por qué El Trece confía en Las Chicas de la Culpa
El estreno de Las Chicas de la Culpa en El Trece, este domingo 30/11 es una jugada estratégica para renovar el prime time en un momento donde los canales abiertos compiten con plataformas de streaming y contenidos digitales que se llevan a gran parte del público joven.
Según fuentes del canal, la idea es ofrecer un programa donde humor, actualidad y espontaneidad convivan sin filtros, en donde se incluyen entrevistas, juegos y dinámicas que mantengan al espectador pegado a la pantalla.
Que Adrián Suar, director de Polka y una de las figuras más influyentes de la televisión argentina, sea el primer invitado no solo garantiza rating, sino que representa el encuentro entre la vieja guardia y las nuevas voces del humor. Así, el canal muestra así su intención de integrar lo tradicional con lo disruptivo, porque la televisión comercial necesita formatos que conecten con públicos que ya no aceptan rigidez ni guiones predecibles.
En el contexto de la TV argentina, este tipo de programas se inserta en una tendencia internacional: series de comedia y talk shows que funcionan como espejo de la sociedad, donde el humor es la excusa para hablar de la vida cotidiana, las relaciones y las contradicciones sin caer en discursos moralizantes.
El Trece busca con esta apuesta consolidar su presencia frente a otros canales que todavía sostienen formatos clásicos de entrevistas o realities, ofreciendo algo fresco y con identidad propia, un terreno donde Las Chicas ya son expertas gracias a sus giras y presencia en redes.
Comedia con mirada propia: Así rompen moldes y reflejan la sociedad
El valor del ciclo no termina en la estrategia comercial: pone en primer plano a cuatro mujeres que imponen su humor y su mirada del mundo, cuestionando las convenciones desde la risa. Malena Guinzburg, Connie Ballarini, Fernanda Metilli y Natalia Carulias trasladan su química del teatro a la televisión, con un estilo irreverente que desafía la estructura del prime time y que permite que los invitados se expongan al humor sin guion ni filtros.
En diálogo con Ciudad Magazine, las chicas explicaron que vienen "con todo" y que cada programa está diseñado especialmente para televisión, con improvisación, juegos y entrevistas donde todo puede pasar.
Su humor también funciona como herramienta social: aborda la culpa, las presiones y los vínculos desde la autenticidad y sin censura. Guinzburg sintetizó con ironía: "Soy judía, no podés ser judía sin culpa", mientras Ballarini agregó: "si se sacara sangre, pediría que le midieran el nivel de culpa". Y es que la televisión argentina abre espacio a voces femeninas que imponen agenda propia, con riesgo, libertad y capacidad de conectar con públicos variados.
En un momento donde la pantalla chica suele priorizar formatos repetitivos, Las Chicas de la Culpa llegan para demostrar que la risa puede ser disruptiva, crítica y social al mismo tiempo, y que la televisión puede ofrecer algo fresco, espontáneo y auténtico sin renunciar al espectáculo ni al prime time.
El humor femenino puede marcar tendencia y reconfigurar la mirada del público sobre la televisión comercial.
