La drástica decisión que tomó El Trece con María Belén Ludueña por su bajo rating

Tarde complicada: Los números no acompañan a Ludueña

María Belén Ludueña estrenó Tarde o Temprano el 10 de noviembre con la intención de darle al canal una alternativa competitiva frente a Cortá por Lozano y a los programas que lideran la franja, buscando replicar el éxito que Pampita había tenido con Los 8 Escalones. Sin embargo, las cifras dejaron claro que la audiencia no acompañó: promedios por debajo de 2 puntos, entrevistas que no lograron captar público y coberturas mediáticas que no consiguieron generar el interés necesario para sostener el programa en un horario crítico.

image Tarde o Temprano debutó con expectativas altas, pero promedió menos de 2 puntos y no logró captar audiencia. La señal decidió recortar su tiempo y trasladarlo a un programa con mejor rendimiento.

El seguimiento de la primera semana, según Ibope y @Forofms, muestra un debut con 2,8 puntos, pero la caída fue rápida: el viernes siguiente registró solo 1,6 puntos, lo que encendió las alarmas en la gerencia comandada por Adrián Suar. Incluso notas que podrían haber funcionado, como la entrevista a Roberto Piazza o la cobertura del paso de la China Suárez por El Trece, no alcanzaron para mantener la atención del público, que optó por otras ofertas televisivas.

Ludueña, que ya había tenido experiencias complicadas con Mujeres Argentinas a la mañana, parecía encontrar en la franja de la tarde una oportunidad para consolidarse, pero el canal decidió reaccionar rápido y recortar media hora de su programa, trasladando ese tiempo a un ciclo que funciona y tiene historial de audiencia.

La situación deja en evidencia que en la televisión de aire la expectativa mediática y el interés por un estreno pueden desaparecer en cuestión de días, y que el rating sigue siendo el único juez que importa para definir los movimientos de la programación.

