urgente24
MEDIOS El Trece > María Belén Ludueña > Mario Massaccesi

TIJERETAZO

La drástica decisión que tomó El Trece con María Belén Ludueña por su bajo rating

"Tarde o Temprano" no levanta con nada y El Trece está preocupado. El canal se juega otra carta desesperada por revertir los números de María Belén Ludueña.

25 de noviembre de 2025 - 09:02
Tarde o Temprano no levanta con nada y El Trece está preocupado. El canal se juega otra carta desesperada por revertir los números de María Belén Ludueña.&nbsp;

"Tarde o Temprano" no levanta con nada y El Trece está preocupado. El canal se juega otra carta desesperada por revertir los números de María Belén Ludueña. 

El Trece refuerza la tarde con Cuestión de Peso y ajusta a María Belén Ludueña

A partir del martes 25/11, Cuestión de Peso ocupará la franja de 16:00 a 18:15, es decir, suma media hora que antes pertenecía a Tarde o Temprano, el nuevo magazine de María Belén Ludueña.

Según reportó Foro Medios en X, la decisión surge después de que el ciclo de Ludueña promediara menos de 2 puntos de rating durante cuatro días consecutivos, cifras que encendieron alarmas en la gerencia de Adrián Suar y dejaron en evidencia que el estreno no tuvo el impacto esperado.

Seguir leyendo

image
Cuesti&oacute;n de Peso sumar&aacute; media hora y ocupar&aacute; la franja de 16:00 a 18:15 por el bajo rating de Tarde o Temprano. El canal apuesta a reforzar la tarde con un ciclo probado.

Cuestión de Peso sumará media hora y ocupará la franja de 16:00 a 18:15 por el bajo rating de Tarde o Temprano. El canal apuesta a reforzar la tarde con un ciclo probado.

En esta misma línea, Mario Massaccesi compartió en su cuenta de Instagram un simple "Cambio de horario", un gesto mínimo pero suficiente para mostrar que el canal confía en un ciclo que ya probó ser fuerte en la audiencia, solo superado por Cortá por Lozano en la franja de la tarde. Esta extensión le da más tiempo al programa por un lado, y por el otro, funciona para reforzar la tarde frente a la competencia y tratar de recuperar espectadores que se fueron a otras señales.

Analistas del medio comentan que la movida deja entrever las tensiones internas: "Por los malos números de Tarde o Temprano se adelanta media hora Cuestión de Peso. Hay alguien que se debe querer matar", dijo Laura Ubfal sobre lo que ocurre detrás de escena en El Trece, dando cuenta de que cada punto de rating se mira con lupa y que el espacio de Ludueña quedó expuesto desde el primer momento.

image

Tarde complicada: Los números no acompañan a Ludueña

María Belén Ludueña estrenó Tarde o Temprano el 10 de noviembre con la intención de darle al canal una alternativa competitiva frente a Cortá por Lozano y a los programas que lideran la franja, buscando replicar el éxito que Pampita había tenido con Los 8 Escalones. Sin embargo, las cifras dejaron claro que la audiencia no acompañó: promedios por debajo de 2 puntos, entrevistas que no lograron captar público y coberturas mediáticas que no consiguieron generar el interés necesario para sostener el programa en un horario crítico.

image
image
Tarde o Temprano debut&oacute; con expectativas altas, pero promedi&oacute; menos de 2 puntos y no logr&oacute; captar audiencia. La se&ntilde;al decidi&oacute; recortar su tiempo y trasladarlo a un programa con mejor rendimiento.

Tarde o Temprano debutó con expectativas altas, pero promedió menos de 2 puntos y no logró captar audiencia. La señal decidió recortar su tiempo y trasladarlo a un programa con mejor rendimiento.

El seguimiento de la primera semana, según Ibope y @Forofms, muestra un debut con 2,8 puntos, pero la caída fue rápida: el viernes siguiente registró solo 1,6 puntos, lo que encendió las alarmas en la gerencia comandada por Adrián Suar. Incluso notas que podrían haber funcionado, como la entrevista a Roberto Piazza o la cobertura del paso de la China Suárez por El Trece, no alcanzaron para mantener la atención del público, que optó por otras ofertas televisivas.

Ludueña, que ya había tenido experiencias complicadas con Mujeres Argentinas a la mañana, parecía encontrar en la franja de la tarde una oportunidad para consolidarse, pero el canal decidió reaccionar rápido y recortar media hora de su programa, trasladando ese tiempo a un ciclo que funciona y tiene historial de audiencia.

La situación deja en evidencia que en la televisión de aire la expectativa mediática y el interés por un estreno pueden desaparecer en cuestión de días, y que el rating sigue siendo el único juez que importa para definir los movimientos de la programación.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Yanina Latorre hizo el papelón del año: La fake news que la dejó en la lona

La corrupción destruyó a Volodymyr Zelensky y provoca la paz Ucrania / Rusia

FF.AA.: César Milani corrige a Agustín Rossi y critica a Carlos Presti, ministro de Karina

La miniserie de 6 capítulos que vas a maratonear en una noche

Cisne verde: En nombre de 'El Jefe', el TG Carlos Presti es el nuevo Ministro de Defensa

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES