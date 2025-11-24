$LIBRA: Tras 9 meses, movieron US$9 millones y se perdería el rastro

Entre los movimientos registrados se sumaron los detectados en la billetera “multisig” identificada como “Milei”, que giró fondos a otra billetera identificada como “oHtMM”, que comenzó a mover dinero a 2B7NY de a tandas más pequeñas (200, 600, 700 SOL), para luego transformarlos en USDC “ y los envían por deBridge a otra blockchain donde se pierde el rastro”, reveló Molina. “Es la primera vez que vemos que sale dinero de las ‘multisig”, remarcó.

"Cuando faltaban enviar apenas 800 mil dólares de los 9 M, la jueza Rochon cita a Hayden Davis y los damnificados en USA a una audiencia para hoy a las 6pm. Los movimientos continúan mientras tanto", aseguró Molina en X.

Según explicó, los movimientos de esos millones de dólares se realizaron a una "wallet de TRON, una red que Davis no usa". "¿Le está enviando el dinero a alguien?", se preguntó.

"Siguen las ventas y movimientos relacionados con $LIBRA, cada vez en cantidades más grandes. De los 9 M movidos originalmente, ya enviaron por deBridge 2 M donde se pierde el rastro del dinero", advirtió.

