Este lunes (24/11), mientras la Justicia de Estados Unidos define si congela o restringe movimientos de billeteras virtuales que acumulan decenas de millones de dólares generados por $LIBRA, manos anónimas drenaron al menos US$9 millones que permanecían inmóviles desde el 15 de febrero pasado.
JUEZA DE USA CITÓ AUDIENCIA
$LIBRA: Tras 9 meses, movieron US$9 millones y se perdería el rastro
Cuando la Justicia de USA define si congela fondos generados por $LIBRA, se movieron unos US$9 millones. Advierten que se perderán rastros de origen y destino.
En medio de estos movimientos, la jueza Jennifer Rochon citó a Hayden Davis y los damnificados en USA a una audiencia para hoy a las 6pm. Así lo informó el experto Fernando Molina, que viene siguiendo el caso.
Los movimientos registrados durante las últimas horas ocurrieron mientras que los abogados que impulsan la demanda colectiva –class action– en Manhattan solicitaron a la Justicia una medida de emergencia para impedir la destrucción irreversible de la prueba del delito y facilitar la trazabilidad de los fondos para evitar que desaparezcan mediante un proceso de anonimización.
El requerimiento, presentado por el bufete Burwick Law ante la jueza federal Rochon, advirtió que los acusados están a un paso de apretar el “botón nuclear” de la evidencia digital: la conversión de fondos trazables a criptomonedas de privacidad como ZCash, diseñadas matemáticamente para borrar cualquier rastro de origen y destino. Según la presentación, el monto en riesgo de desaparecer del radar judicial ascendería a US$94,5 millones.
Burwick sustentó su pedido en un peritaje forense que detectó una “prueba de concepto” ejecutada el pasado 16 de noviembre. Ese día, una billetera vinculada al equipo de $LIBRA realizó un test de fuga: convirtió 1,36 millones de tokens a SOL y, en menos de dos minutos, los transfirió a través del protocolo NEAR Intents hacia una dirección blindada de ZCash. El resultado fue inmediato: “El rastro termina y los activos se vuelven permanentemente inrastreables”, sentenció el perito David Goldman.
Entre los movimientos registrados se sumaron los detectados en la billetera “multisig” identificada como “Milei”, que giró fondos a otra billetera identificada como “oHtMM”, que comenzó a mover dinero a 2B7NY de a tandas más pequeñas (200, 600, 700 SOL), para luego transformarlos en USDC “ y los envían por deBridge a otra blockchain donde se pierde el rastro”, reveló Molina. “Es la primera vez que vemos que sale dinero de las ‘multisig”, remarcó.
"Cuando faltaban enviar apenas 800 mil dólares de los 9 M, la jueza Rochon cita a Hayden Davis y los damnificados en USA a una audiencia para hoy a las 6pm. Los movimientos continúan mientras tanto", aseguró Molina en X.
Según explicó, los movimientos de esos millones de dólares se realizaron a una "wallet de TRON, una red que Davis no usa". "¿Le está enviando el dinero a alguien?", se preguntó.
"Siguen las ventas y movimientos relacionados con $LIBRA, cada vez en cantidades más grandes. De los 9 M movidos originalmente, ya enviaron por deBridge 2 M donde se pierde el rastro del dinero", advirtió.
