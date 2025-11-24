Más cerca del final: Cartel de los Soles designado terrorista por USA

De las FF.AA a Maduro

La denominación "Cartel de los Soles" se originó en 1993, inspirada en las insignias de los generales venezolanos. Según un informe de la organización Insight Crime, su estructura difiere de los cárteles tradicionales: no opera con un liderazgo único ni una estructura piramidal.

Jeremy McDermott, cofundador de Insight Crime, explicó a CNN que se trata más bien de "una serie de células normalmente desconectadas incorporadas dentro de las fuerzas militares de Venezuela”.

Esta estructura descentralizada, que se extiende a organismos policiales y la administración pública, permite a oficiales de diversos rangos acceder a rentas criminales.

La fuente documentó a 123 funcionarios y militares venezolanos activos o retirados señalados por autoridades estadounidenses por vínculos con el tráfico de cocaína, destacando que el sistema habría funcionado como un mecanismo de fidelidad política y militar.

