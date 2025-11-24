El gobierno de USA designó al Cartel de los Soles, la presunta red de altos oficiales militares y funcionarios venezolanos vinculados al narcotráfico, como Organización Terrorista Extranjera (FTO). La medida, firmada por el secretario de Estado, Marco Rubio, busca intensificar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro e impactar sus activos financieros, según reportó El Nacional.
NEGOCIANDO LA SALIDA DE MADURO
Más cerca del final: Cartel de los Soles designado terrorista por USA
En la escalada contra Nicolás Maduro, Washington DC define al ‘Cartel de los Soles’ como Organización Terrorista Extranjera.
Esta acción permite a las autoridades estadounidenses ejecutar acciones judiciales y financieras más severas contra individuos y entidades vinculadas a esta presunta red de altos oficiales militares y funcionarios del Estado venezolano involucrados en el tráfico de drogas.
Marco Rubio
La resolución, que se suma a la catalogación previa del Cartel de los Soles como grupo terrorista global especialmente designado (SDGT) por el Departamento del Tesoro en julio, se basa en una revisión que concluyó que la organización cumple con los criterios legales para la clasificación FTO.
La designación es la más reciente de la administración Trump para combatir el narcotráfico y, según Associated Press, busca intensificar la presión sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Marco Rubio había acusado previamente a la entidad de ser "responsable de la violencia terrorista" en el hemisferio occidental.
Sin embargo, el gobierno estadounidense reconoce una particularidad en el grupo: "no es un cártel en sí". La medida se produce en un contexto de creciente acción militar en el Mar Caribe y ha alimentado especulaciones sobre si el objetivo final es poner fin al control del partido gobernante en Venezuela, algo que muchos, incluido el propio Maduro, perciben como el verdadero propósito detrás de la operación antidrogas. Hasta este año, la etiqueta FTO se reservaba para grupos como Al Qaeda o el Estado Islámico.
De las FF.AA a Maduro
La denominación "Cartel de los Soles" se originó en 1993, inspirada en las insignias de los generales venezolanos. Según un informe de la organización Insight Crime, su estructura difiere de los cárteles tradicionales: no opera con un liderazgo único ni una estructura piramidal.
Jeremy McDermott, cofundador de Insight Crime, explicó a CNN que se trata más bien de "una serie de células normalmente desconectadas incorporadas dentro de las fuerzas militares de Venezuela”.
Esta estructura descentralizada, que se extiende a organismos policiales y la administración pública, permite a oficiales de diversos rangos acceder a rentas criminales.
La fuente documentó a 123 funcionarios y militares venezolanos activos o retirados señalados por autoridades estadounidenses por vínculos con el tráfico de cocaína, destacando que el sistema habría funcionado como un mecanismo de fidelidad política y militar.
