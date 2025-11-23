Boca venció 2-0 a Talleres por los octavos de final del Torneo Clausura. En la Bombonera, el Xeneize superó con contundencia al Matador y, con dos goles de Miguel Merentiel, se llevó la victoria y accedió a los cuartos de final. El próximo rival será Argentinos Juniors.
Boca 2-0 Talleres: El Xeneize fue de menor a mayor y se impuso con autoridad
Con un doblete de Miguel Merentiel, Boca superó a un Talleres que asustó en el principio pero luego se cayó. El Xeneize está en cuartos de final.
-
21:56
Final del partido: Boca venció 2-0 a Talleres
21:36
El Xeneize domina con autoridad y tranquilidad ante una T en apuros
21:22
¡Era un golazo de Boca! VIDEO: Zeballos casi le pone un moño a una gran jugada colectiva
21:08
¡GOL DE BOCA! VIDEO: Merentiel pone el 2-0 a los pocos segundos del inicio del 2T
21:07
Comienza el 2T
20:50
Final del 1T
20:48
¡Ataja Marchesín! VIDEO: El arquero le adivinó el palo a Cáceres
20:45
¡Penal para Talleres! Zeballos deja la mano levantada y es una clara infracción
20:30
¡GOL DE BOCA! VIDEO: Di Lollo cabeceó al ángulo y pone el 1-0
-
Un Boca incómodo no puede hacer pie ante un Talleres incisivo
-
Talleres comenzó mejor y ya remató al arco 4 veces, mientras Boca aun no se despierta
20:02
Comienzo del partido
19:57
¡Espectacular ovación a Tévez de toda la Bombonera! VIDEO: Las tribunas Xeneizes recibieron a su ídolo con cantos y aplausos
-
Formaciones confirmadas en Boca y en Talleres
-
Qué pasa si el partido termina en empate
-
TV: Dónde ver Boca vs. Talleres
Boca venció con autoridad a Talleres, en un partido que comenzó complicado y más difícil de lo esperado. El Xeneize, gran candidato y líder de la Zona, se enfrentaba ante un Matador de Carlos Tévez que pasó de pelear el descenso a meterse por la ventana en los playoffs.
Tras un emotivo recibimiento de la Bombonera al Apache (bandera en las tribunas y camiseta en un cuadro incluido), el encuentro comenzó con un Talleres incisivo que impuso condiciones y, en apenas 10 minutos, ya había pateado 4 veces al arco.
Boca no jugaba bien y no podía hacer pie, pero al minuto 28´encontró el gol sin haber hecho mucho mérito. Di Lollo cabeceó en lo alto, la pelota dio en el travesaño y Merentiel capturó el rebote.
Fue todo un sello de un equipo que se siente fuerte, poderoso. Porque los buenos equipos, aquellos que son competitivos, son también aquellos que logran imponerse en la adversidad y a pesar de no jugar bien. En esa línea, también fue clave cuando Marchesín le atajó un penal a Cáceres, sobre el final del primer tiempo.
Luego, amplio su superioridad cuando consiguió un gol muy tempranero en los primeros segundos del 2T. El 2-0 llegó tras una gran jugada colectiva que coronó Merentiel nuevamente. A partir de entonces, fue todo del equipo de Claudio Úbeda. El Xeneize fue de menor a mayor y consiguió un dominio cada vez mayor conforme pasaban los minutos.
Con autoridad, marcó el tempo del cotejo y fluyó colectivamente. Clasificó a cuartos de final del Torneo Clausura y, ahora, le toca enfrentar a Argentinos Juniors.
