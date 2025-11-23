Boca 2-0 Talleres: El Xeneize fue de menor a mayor y se impuso con autoridad

Boca venció 2-0 a Talleres por los octavos de final del Torneo Clausura. En la Bombonera, el Xeneize superó con contundencia al Matador y, con dos goles de Miguel Merentiel, se llevó la victoria y accedió a los cuartos de final. El próximo rival será Argentinos Juniors.

Boca venció con autoridad a Talleres, en un partido que comenzó complicado y más difícil de lo esperado. El Xeneize, gran candidato y líder de la Zona, se enfrentaba ante un Matador de Carlos Tévez que pasó de pelear el descenso a meterse por la ventana en los playoffs.

Tras un emotivo recibimiento de la Bombonera al Apache (bandera en las tribunas y camiseta en un cuadro incluido), el encuentro comenzó con un Talleres incisivo que impuso condiciones y, en apenas 10 minutos, ya había pateado 4 veces al arco.

Boca no jugaba bien y no podía hacer pie, pero al minuto 28´encontró el gol sin haber hecho mucho mérito. Di Lollo cabeceó en lo alto, la pelota dio en el travesaño y Merentiel capturó el rebote.

Fue todo un sello de un equipo que se siente fuerte, poderoso. Porque los buenos equipos, aquellos que son competitivos, son también aquellos que logran imponerse en la adversidad y a pesar de no jugar bien. En esa línea, también fue clave cuando Marchesín le atajó un penal a Cáceres, sobre el final del primer tiempo.

Boca vs. Talleres Di Lollo cabeceó y el rebote fue capturado por la Bestia FOTO NA: DAMIAN DOPACIO

Luego, amplio su superioridad cuando consiguió un gol muy tempranero en los primeros segundos del 2T. El 2-0 llegó tras una gran jugada colectiva que coronó Merentiel nuevamente. A partir de entonces, fue todo del equipo de Claudio Úbeda. El Xeneize fue de menor a mayor y consiguió un dominio cada vez mayor conforme pasaban los minutos.

Con autoridad, marcó el tempo del cotejo y fluyó colectivamente. Clasificó a cuartos de final del Torneo Clausura y, ahora, le toca enfrentar a Argentinos Juniors.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: Boca venció 2-0 a Talleres

Live Blog Post El Xeneize domina con autoridad y tranquilidad ante una T en apuros

Live Blog Post ¡Era un golazo de Boca! VIDEO: Zeballos casi le pone un moño a una gran jugada colectiva

Live Blog Post ¡GOL DE BOCA! VIDEO: Merentiel pone el 2-0 a los pocos segundos del inicio del 2T

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post ¡Ataja Marchesín! VIDEO: El arquero le adivinó el palo a Cáceres

Live Blog Post ¡Penal para Talleres! Zeballos deja la mano levantada y es una clara infracción

Live Blog Post ¡GOL DE BOCA! VIDEO: Di Lollo cabeceó al ángulo y pone el 1-0

Live Blog Post Un Boca incómodo no puede hacer pie ante un Talleres incisivo

Live Blog Post Talleres comenzó mejor y ya remató al arco 4 veces, mientras Boca aun no se despierta

Live Blog Post Comienzo del partido

Live Blog Post ¡Espectacular ovación a Tévez de toda la Bombonera! VIDEO: Las tribunas Xeneizes recibieron a su ídolo con cantos y aplausos

Live Blog Post Formaciones confirmadas en Boca y en Talleres Boca: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Delgado, Paredes; Palacios, Zeballos; Merentiel, Giménez Talleres: Herrera; Schott, Catalán, Palomino, Navarro; Cáceres, Galarza, Portilla, Ortegoza; Angulo, Lima Morais VER +

Live Blog Post Qué pasa si el partido termina en empate En caso de igualdad en los 90 minutos regulares, habrá 30 minutos de alargue (dos tiempos de 15). En caso de persistir el empate, se definirá en los penales.