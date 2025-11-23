urgente24
EL ÉXITO DE"OTRO DÍA PERDIDO"

Pergolini: "me costó el programa las primeras semanas, pensé que la había pifiado mal"

“Los guiones de Alejandro Borenstein son muy buenos, todo es calmo. Me acompañan Laila y Rada con mucha solidez, todo funciona” dijo Mario Pergolini.

23 de noviembre de 2025 - 23:41
Mario Pergolini

“El programa Otro día perdido no busca ser picante sino ameno al punto que vinieron muchas figuras que tenían cuentas pendientes conmigo y los dejé que me pegaran para que se ahorraran años de terapia” bromeó Mario Pergolini en diálogo con José del Rio en LN+.

Hay público que no está en la tele y nos ve por Youtube o las redes sociales. Cuando volví a la tele era consciente que los números están casi muertos. Lo mismo con lo económico. Pero, el canal entendió que lo digital se suma a lo tradicional y que la tele está para los más grandes pero muchos nos ven desde otro lado.

“El programa empieza a las 6 de la mañana, no sé quién me metió en esto. Vemos durante todo el día las notas que tienen un remate de chiste. A las 10 de la mañana los guionistas ya saben de qué se trata y a las 14 tenemos una reunión general con los creativos y los editores. Repasamos todo el guión para estar seguros de lo que vamos a hacer”:

“Al final, sacamos los chistes que no nos parecen buenos y reescribimos todo. Tratamos de pasarle a la grieta política por arriba pero es complicado porque el camino del centro no le agrada a nadie”.

"La división está pasando en todo el mundo y la gente quiere seguir solamente lo que le gusta. Nadie quiere escuchar al otro. Las noticias serán importantes depende quien las diga. La verdad deja de ser tan importante".

Embed - LN+ EN VIVO | Últimas noticias de la Argentina y el mundo

Las claves del éxito de "Otro Día Perdido"

“Intentamos que los entrevistados no vengan a contar chismes. No ser un programa más del espectáculo. En la vida vas subiendo y bajando. Arriba, realmente estás muy poco tiempo. Me gusta cada tanto reconfirmar que hago cosas que pueden funcionar”.

“Si este termina siendo un buen año, es consecuencia que hemos elegido buena gente para trabajar en conjunto”.

“Tanto Caiga quien Caiga como Otro día perdido son ideas donde se aplicó mucha tecnología. La Inteligencia artificial está marcando hoy por hoy la diferencia”.

El fútbol siempre fue caótico. Ahora, un dirigente como Pablo Toviggino te patotea desde X. Lo mismo pasa con Milei que también te bardea con posteos. Lo que hizo Juan Verón fue contestarle a un tipo que te apura en redes sociales. ¿Qué pasa con los grandes? El fútbol es algo similar a las divisiones inferiores de la política argentina.

image
Mario Pergolini y Ricardo Dar&iacute;n

Inteligencia Artificial y TV

"Muchas de las cosas que mostramos son hechas con Inteligencia Artificial. Al principio, cuando mostraba algunos tapes desde el canal me decían que no podían pagar tantos extras. Pero, les contábamos que nadie era real, que los entrevistados eran de IA. Pensaban que los estábamos jodiendo, no nos creían".

Esta semana, el tema de música country más escuchado en Estados Unidos no fue creado por un músico sino por la IA: Hay que acostumbrarse.

