Pergolini: "me costó el programa las primeras semanas, pensé que la había pifiado mal"

Embed - LN+ EN VIVO | Últimas noticias de la Argentina y el mundo

Las claves del éxito de "Otro Día Perdido"

“Intentamos que los entrevistados no vengan a contar chismes. No ser un programa más del espectáculo. En la vida vas subiendo y bajando. Arriba, realmente estás muy poco tiempo. Me gusta cada tanto reconfirmar que hago cosas que pueden funcionar”.

“Si este termina siendo un buen año, es consecuencia que hemos elegido buena gente para trabajar en conjunto”.

“Tanto Caiga quien Caiga como Otro día perdido son ideas donde se aplicó mucha tecnología. La Inteligencia artificial está marcando hoy por hoy la diferencia”.

El fútbol siempre fue caótico. Ahora, un dirigente como Pablo Toviggino te patotea desde X. Lo mismo pasa con Milei que también te bardea con posteos. Lo que hizo Juan Verón fue contestarle a un tipo que te apura en redes sociales. ¿Qué pasa con los grandes? El fútbol es algo similar a las divisiones inferiores de la política argentina. El fútbol siempre fue caótico. Ahora, un dirigente como Pablo Toviggino te patotea desde X. Lo mismo pasa con Milei que también te bardea con posteos. Lo que hizo Juan Verón fue contestarle a un tipo que te apura en redes sociales. ¿Qué pasa con los grandes? El fútbol es algo similar a las divisiones inferiores de la política argentina.

image Mario Pergolini y Ricardo Darín

Inteligencia Artificial y TV

"Muchas de las cosas que mostramos son hechas con Inteligencia Artificial. Al principio, cuando mostraba algunos tapes desde el canal me decían que no podían pagar tantos extras. Pero, les contábamos que nadie era real, que los entrevistados eran de IA. Pensaban que los estábamos jodiendo, no nos creían".

Esta semana, el tema de música country más escuchado en Estados Unidos no fue creado por un músico sino por la IA: Hay que acostumbrarse.