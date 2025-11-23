Roberto García: "hubo negociaciones frustradas entre Trump y Maduro"

“Ahora, las sospechas de complicidad con los carteles se podrían extender a Colombia y México”.

El presidente Gustavo Petro le habló a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, y lo desafió para que lo vaya a buscar. El presidente Gustavo Petro le habló a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, y lo desafió para que lo vaya a buscar.