Roberto García analizó el comportamiento del Jefe de Estado norteamericano Donald Trump ha fluctuado con respecto al nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, al presidente de Brasil Lula Da Silva y al primer mandatario de Ucrania, Volodimir Zelenski.
VENEZUELA: A HORAS DEL 24/11
Roberto García: "hubo negociaciones frustradas entre Trump y Maduro"
“Desde el Palacio de Miraflores movilizaron civiles y tropas. Maduro confía en que Trump cambia tanto de parecer que podría ocurrir lo mismo con Venezuela”.
“Depende de Trump mover las piezas todas las semanas. A veces promete la inminencia de un operativo desconocido, hostil, una tenaza para ponerse cara a cara entre un gigante y un pigmeo, con un resultado obvio” sostuvo Roberto García.
El lunes 24 de noviembre opera una suerte de dead line (fecha límite) para el mandatario caribeño. Washington lo conminó a dejar el poder antes de esa jornada.
Una operación de Estados Unidos que cuesta US$ 200 millones por día
“Trump tendrá que explicar en el Congreso de su país, tarde o temprano, los gastos que implica semejante despliegue en el mar caribe”.
“Ahora, las sospechas de complicidad con los carteles se podrían extender a Colombia y México”.