urgente24
MUNDO Roberto García > Donald Trump > Nicolás Maduro

VENEZUELA: A HORAS DEL 24/11

Roberto García: "hubo negociaciones frustradas entre Trump y Maduro"

“Desde el Palacio de Miraflores movilizaron civiles y tropas. Maduro confía en que Trump cambia tanto de parecer que podría ocurrir lo mismo con Venezuela”.

23 de noviembre de 2025 - 21:24
Venezuela: la disputa según la mirada de Roberto García

Venezuela: la disputa según la mirada de Roberto García

Roberto García analizó el comportamiento del Jefe de Estado norteamericano Donald Trump ha fluctuado con respecto al nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, al presidente de Brasil Lula Da Silva y al primer mandatario de Ucrania, Volodimir Zelenski.

“Depende de Trump mover las piezas todas las semanas. A veces promete la inminencia de un operativo desconocido, hostil, una tenaza para ponerse cara a cara entre un gigante y un pigmeo, con un resultado obvio” sostuvo Roberto García.

El lunes 24 de noviembre opera una suerte de dead line (fecha límite) para el mandatario caribeño. Washington lo conminó a dejar el poder antes de esa jornada.

Seguir leyendo

En Argentina, es raro el silencio del PJ con respecto a este conflicto porque la jefa política es Cristina Fernández de Kirchner, presa por condena y en camino directo al estado de pobreza por el multimillonario decomiso y ejecución de bienes que se le avecina. En Argentina, es raro el silencio del PJ con respecto a este conflicto porque la jefa política es Cristina Fernández de Kirchner, presa por condena y en camino directo al estado de pobreza por el multimillonario decomiso y ejecución de bienes que se le avecina.

image
La disputa de Donald Trump y Nicolás Maduro en la óptica de Roberto García

La disputa de Donald Trump y Nicolás Maduro en la óptica de Roberto García

Una operación de Estados Unidos que cuesta US$ 200 millones por día

“Trump tendrá que explicar en el Congreso de su país, tarde o temprano, los gastos que implica semejante despliegue en el mar caribe”.

“Ahora, las sospechas de complicidad con los carteles se podrían extender a Colombia y México”.

El presidente Gustavo Petro le habló a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, y lo desafió para que lo vaya a buscar. El presidente Gustavo Petro le habló a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, y lo desafió para que lo vaya a buscar.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES